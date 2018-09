Sud zabranio da Subotić da detalje o unošenju 1,5 miliona u Crnu Goru

Vijeće sudija podgoričkog Višeg suda nije juče dozvolilo specijalnoj tužiteljki Lidiji Vukčević da pitanjima provjeri kredibilitet tvrdnji svjedoka Stanka Caneta Subotića da je u Crnu Goru unijeto njegovih milion i po eura, od čega je 1,2 miliona navodno završilo u džepu Svetozara Marovića, kao dio prodajne cijene njegove luksuzne vile u Budvi.

Na jučerašnjem suđenju za trajno oduzimanje imovine od Marovića, osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe, kontroverzni srpsko-švajcarski biznismen Subotić je kazao da je milion i po eura pozajmio Isatu Boljeviću, kao i da su taj novac u Crnu Goru unosili njegovi zaposleni u iznosima od po 10.000 eura.

Specijalna tužiteljka Vukčević je pitala Subotića ko su osobe koje su prenosile novac, čemu se usprotivio punomoćnik Radojice Krstovića, koji je navodno dobio novac od Boljevića za kupovinu kuće Marovića, “jer to nije bitno za ovaj postupak”.

Sud je zabranio odgovor na pitanje tužiteljke gdje je Subotić držao ovaj novac, u banci ili sefu na Svetom Stefanu. Tužiteljka je pojasnila da to pita da bi se provjerila vjerodostojnost Subotićevog iskaza. Advokati su se protivili ovakvom pitanju, navodeći da iz bezbjednosnih razloga svjedok ne treba da odgovori zbog prisustva javnosti. Ukoliko sud dozvoli pitanje, predložili su da se isključi javnost sa ročišta. Vijeće sudije Borisa Savića nije dozvolilo ovakva pitanja.

Boljević je ranije kazao da je milion i po eura pozajmio od “svog prijatelja” Subotića, kako bi ih dao Krstoviću za kupovinu Marovićeve vile u Budvi. Krstović je trdio da je od tog novca Marovićevoj supruzi Đorđini predao 1,2 miliona eura. Specijalno tužilaštvo sumnja da je kupoprodaja vile fiktivna i da služi da prikrije vlasništvo nad njom.

Subotić je rekao da je Boljeviću dao novac krajem avgusta ili početkom septembra 2015. godine.

“Ja sam mu taj novac pozajmio jer mi je drug i prijatelj. Došao je kod mene u hotel na Svetom Stefanu u Crnoj Gori i tu sam mu predao novac. On me prethodno pozvao mobilnim telefonom i tražio pozajmicu. Nakon nekoliko dana sam došao na Sveti Stefan i dao mu novac. Ovo je moj zarađeni i ušteđeni novac od izdavanja nekretnina u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Ugovore o zakupu i izvode računa iz banaka dostavio sam specijalnom tužilaštvu u Podgorici. Lično sam došao u tužilaštvo i predao tužilaštvu. Novac od zakupa sam dobio preko računa u bankama. Ovih 1.500.000 eura nisam jednokratno prenio u Crnu Goru, već su ga moji zaposleni radnici, ponekad i desetak, donosili u Crnu Goru kada bi dolazili, i to po 10.000 eura koliko je bilo dozvoljeno da se unese. To je bilo u intervalu od šest-sedam godina. Moja kompanija inače ima godišnji obrt od 100 miliona eura”, kazao je Subotić.

Pojasnio je da Boljevića poznaje od devedesetih, kada se bavio prodajom namještaja, i snabdijedao je njegove objekte u Srbiji.

Specijalna tužiteljka Vukčević je pitala koji je identitet osoba koje su prenosile novac, ali se punomoćnik imaoca novca Radojice Krstovića, protivila da Subotić odgovori jer to nije bitno za ovaj postupak.

“Boljević mi je kazao da će mi za godinu vratiti 1.500.000 eura koje su mu bile potrebne za renoviranje neke kuće, nakon čega bi je prodao. Nije mi detaljno govorio o kakvoj se kupovini kuće radi. To sam naknadno saznao iz medija. Nije mi još vratio ovaj novac. Zapao je u neke probleme. Kada ih riješi, on će me obeštetiti. Imam puno razumijevanje za njega. Njemu sam novac pozajmio prijateljski. Inače, moja filozofija je da kada nekome pozajmim novac, ja se oprostim sa njim, ako vrati, dobro je. Nikada nisam imao problem sa vraćanjem, bila mi je dobra procjena... Lično poznajem Svetozara Marovića, njegovu suprugu i djecu. Nisam upoznat sa kakvom imovinom raspolaže porodica Marović”, kazao je Subotić.

Suđenje se nastavlja 26. oktobra

Kontroverzni biznismen iz Srbije je, zajedno sa predsjednikom Milom Đukanovićem 2008. godine u Italiji optužen za šverc cigareta preko Crne Gore u Italiju. Obojica su oslobođeni otpužbi. Protiv Subotića je zbog šverca cigareta optužnica podignuta i u Srbiji 2007. godine, ali je zbog nedstatka dokaza, takođe, oslobođen optužbi.

Mugoša tvrdi da mu je Marović vratio pozajmljeni novac

Svjedok Zoran R. Mugoša (46) iz Podgorice, kazao je da je u januaru 2011. godine pozajmio Svetozaru Maroviću u kešu 500.000 eura, koje mu je predao u kafiću na spratu Mediteranskog sportskog centra u Budvi i da ih je vratio u februaru naredne godine.

“Zemlju koju sam dobio u nasljedstvo od oca, u 2009. godini prodao sam za 600.000 eura firmi ‘Transpetrol’. O tome imam kupoprodajni ugovor... On je bio u finansijskim problemima i htio sam da mu pomognem. Nije rekao o kojim se problemima radi”, kazao je Mugoša. Pojasnio je da ima agenciju za prodaju nekretnina i izdaje vilu i da dobro zarađuje od toga.

Sud je obavezao svjedoka da za 15 dana dostavi kupoprodajni ugovor za zemlju koju je prodao “Transpetrolu

