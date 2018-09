Suđenje Rožajcu zbog ubistva brata: Vještak će reći odakle je pucao

Oko položaja tijela i daljine iz koje je Rožajac Ernes Škrijelj (47) pucao i ubio rođenog brata Mersada (37) u Višem sudu će se izjasniti vještakinja Ljudmila Ivanović, po predlogu branioca okrivljenog advokata Radovana Obradovića.

To je juče saopšteno u Višem sudu u nastavku suđenja Škrijelju, koji odgovara zbog smrti brata.

Optuženi je ranije kazao da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret i da je brata ubio iz nehata.

“ Posvađao sam se sa Halilom Redžićem ispred jedne kafane i moj brat nas je razvađao. Potom sam otišao do sprata kuće i uzeo pištolj. Mersad me vidio i prišao mi na stepeništu pitajući me šta će mi pištolj i pokušao da mi ga otme. Ne sjećam se kako je pištolj opalio, jedino znam da smo obojica pali. Sjećam se otimanja, jednog pucnja, ali ne i drugog”, rekao je on.

Porodica Škrijelj ne tereti Ernesa i nije se pridružila krivičnom gonjenju.

Optuženi je tvrdio da je sa bratom živio u dobrim odnosima, što je posvjedočila i njihova sestra Nevzeta Pepić.

Škrijelj je, prema optužnici, 16. aprila oko 22.15 časova, ispalio u pravcu brata dva projektila.

Nastavak suđenja je zakazan za 12. novembar kada će biti priveden Redžić, koji se juče nije odazvao na poziv suda.

