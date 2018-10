Suđenje "škaljarcima" odgođeno na neodređeno: Advokat tražio izuzeće sudije

Na neodređeno je odgođeno ponovljeno suđenje navodnim članovima škaljarskog klana, koji pred kotorskim Osnovnim sudom odgovaraju zbog arsenala oružja pronađenog u tamošnjem naselju Sveti Stasije.

Glavni pretres je prekinut, nakon što je advokat Damir Lekić, branilac jednog od optuženih Dragoljuba Ćetkovića, ocijenio da je sudija Veljko Bulatović pristrasan i tražio njegovo izuzeće.

Pred Bulatovićem zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, osim Ćetkovića, odgovaraju jedan od navodnih vođa tog klana - Igor Dedović i navodni članovi tog klana Goran Stančić i Božidar Punošević.

Lekić je "Vijestima" rekao da je danas bio treći glavni pretres od kad je predmet dodijeljen Bulatoviću, po predlogu za ponavljanje postupka, koji je u odnosu na Ćetkovica počeo ispocetka.

"Prvi glavni pretres odgođen je jer sud nije dostavio optuznicu okrivljenom, dakle, zbog propusta suda, a ne odbrane. Sedam dana prije zakazanog drugog glavnog pretresa sudija me pozvao telefonom i pitao da pomjerimo za dan ranije, na šta sam pristao. Bulatović mi je tada rekao: 'A to su škaljarci". Rekao sam mu: 'Nemojte molim Vas' i završili smo razgovor. Na dan pretresa povrijedio sam se o čemu sam sudiji dostavio medicinsku dokumentaciju. Tog i naredna dva dana odgodio sam sva suđenja, ali je on na pretresu nagovarao mog branjenika da angažuje novog branioca i kaznio me 1.000 eura", rekao je Lekić.

Tvrdi da se Bulatović tada neprimjereno ponašao i iznosio neistinite podatke:

"Rekao je da je zbog mene odgođeno 10 suđenja i da nisam Bog da se tako ponašam, a potom tjerao mog klijenta da angažuje drugog branioca, kako bi održao suđenje bez mene. U rješenju o kažnjavanju unio je neistinite podatke - da sam molbu za odlaganje i medicinsku dokumentaciju dostavio dan ranije, kako bi pokušao da opravda rješenje. U rješenju se pogrešno poziva na zakonske odrede, i očiglednk me kaznio zbog demonstracije sile i izazivanja straha i pokornosti, a ne zato što je to zaista trebao da uradi", rekao je Lekić.

Foto: Boris Pejović

Advokat je objasnio da su razlozi zbog kojih je tražio izuzeće Bulatovića brojni:

"Neće da dozvoli da okrivlje og posjeti majka, ni vanbračna supruga, ne odlučuje o našim molbama... Jednom je parcijalno odlučio po molbi i posjetu dozvolio majci, a supruzi ne. Takođe, ostale branioce u predmetu uopšte ne poziva, a nije im opozvano punomoćje. Dakle, mi ne bježimo i ne izbjegavamo krivicu za ono što smo krivi. Naprotiv, potpuno smo spremni da odgovaramo za krivicu za koju se dokaže, ali ne dozvoljavamo da nas kažnjavaju za nešto za šta nismo krivi, niti da nam se na bilo koji način krše prava. Iz navedenih razloga smatram da je sudija pristrasan i da kao takav ne može biti objektivan prilikom suđenja, zato sam tražio da se predmet odmah dostavi predsjedniku suda, kako bi se upoznao sa navedenim činjenicama i odlučio o mom predlogu za izuzeće sudije", rekao je Lekić.

Prvostepenom presudom Dedović je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, a Ćetković dva mjeseca manje. Na godinu i 11 mjeseci osuđen je državljanin BiH Goran Stančić, a na godinu i osam mjeseci Božidar Punošević.

Nakon presude Dedović je "Vijestima" saopštio da je njegov DNK podmetnut na traci kojom je oblijepljeno i upakovano oružje.

