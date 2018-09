Sudija peti put odložio saslušanje Jonskog

Saslušanje Jadranka Jonskog, zaštićenog svjedoka u postupku protiv kriminalne grupe Nikšićanina Ranka Radulovića, koje je trebalo juče da se održi, odloženo je za 17. septembar u 17 časova. To je peti put da sudija odlaže saslušanje ključnog svjedoka protiv organizovane kriminalne grupe, koja je navodno planirala više ubistava na teritoriji Crne Gore.

Advokat Sava Kostić, branilac osumnjičenog Željka Radulovića, na ročištu je zatražio izuzeće sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Miroslava Bašovića zbog navodne pristrasnosti.

Kostić nije došao na prekjučerašnje ročište, koje je takođe odloženo, jer mu poziv nije psimeno uručen, već ga je sudija pokušao obavijestiti telefonom.

„Kao razloge koji ukazuju na pristrasnost sudije za istragu, naveo sam to što je prekjuče započeo ročište, iako nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke jer ja i moj branjenik nijesmo bili uredno pozvani na to ročište. Sudija je bio dužan da odmah odloži ročište i da ne započinje saslušanje zaštićenog svjedoka. Sljedeći razlog koji ukazuje na pristrasnost sudije je i to što mom zahtjevu koji sam mu uputio za uvid u spise predmeta i kopiranje nije donio odluku već obavještenje, čime se direktno krše odredbe ZKP-a, jer je bio dužan da donese odluku u formi rješenja koje moja imati svoju zakonom propisanu formu, i obavezno pravnu pouku da mogu da se žalim”, kazao je Kostić.

Prema njegovom zahtjevu, kao glavni razlog za izuzeće, je taj što njemu i odbrani nije dostavljen dokazni materijal.

„Prije saslušanja Jadranka Jonskog, zaštićenog svjedoka, meni i kolegama braniocima, nije dostavljen dokazni materijal koji se po zakonu mora dostavitu kako bi odbrana bila ravnopravna sa tužilaštvom u pogledu jednakosti pravnog oružja“, kazao je Kostić.

Specijalno državno tužilašvo (SDT) ranije je pozivalo sudske organe da spriječe opstrukcije ovog krivičnog postupka, koje sprovodi odbrana osumnjičenih.

“Očigledno je da su na potezu opstrukcije od strane odbrane, kako bi time odugovlačili istragu i izdejstvovali istek zakonskog roka trajanja pritvora u istrazi, čime bi se svi okrivljeni na taj način našli na slobodi”, saopšteno je ranije iz SDT-a.

Osumnjičeni Željko Radulović uhapšen je 22. juna ove godine kao član kriminalne grupe koju SDT sumnjiči za planiranje više ubistava, među kojima su navodno i likvidacije visokih zvaničnika tajne službe i tužilaštva.

Osim Radulovića, u grupi su Nikola Mandić, Luka Radulović, Darko Vicković, Nenad Lubura, Radoš Petrušić, Radoje Preradović, Miladin Dedović, Stefan Radulović, ali i Kotoranin Igor Vukotić i albanski državljanin Erogen Brajović. Na spisku osumnjičenih su i Zlatko Matanović iz Skadra i Nikšićanin Stefan Perović. Zaštićeni svjedok je do sada istražiteljima detaljno ispričao kako je funkcionisala Radulovićeva grupa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)