Sudske odluke sa ukusom politike: Medojević u Spužu čeka odluku suda

Poslanički imunitet nije prepreka za hapšenje Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, ali u sudskoj praksi u Crnoj Gori nije zabilježen slučaj da se predstavnici građana u Skupštini šalju iza rešetaka jer ne žele da svjedoče. To su saopštili neki od sagovornika “Vijesti”.

Član predsjedništva Demokratskog fronta (DF) uhapšen je preksinoć oko ponoći, nakon što je završena sjednica parlamenta na kojoj je usvojena Rezolucija kojom se proglašavaju ništavim odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Poslanici Fronta rekli su da su policajci vozilom prepriječili put automobilu u kome je bio Medojević i da su mu tek tada uručili rješenje o pritvoru i uhapsili ga. Medojević je prije toga u parlamentu upozorio da ga prate policajci u civilu i tražio od čelnika Skupštine da utvrde o kome se radi. On je prethodno isti zahtjev uputio i ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodžiću navodeći da su ga dan ranije nepoznata lica pratila do kuće nakon skupštinskog zasjedanja.

Poslanici DF-a sačekaće u zgradi Skupštine odgovor Apelacionog suda na žalbu zbog hapšenja Medojevića na koju sud treba da odgovori u roku od 48 sati, odnosno do nedjelje. To je odlučeno nakon višesatne sjednice Kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojoj poslanici nijesu uspjeli da se dogovore o zajedničkim zaključcima kojima se osuđuje Medojevićevo hapšenje i upozorava da je time prekršen Ustav koji poslanicima garantuje imunitet. Jedan od čelnika DF-a Andrija Mandić kazao je da predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS) nijesu htjeli da stanu iza tih zaključaka. On je kazao da će poslanici nakon odluke Apelacionog suda odlučiti o daljim koracima i pozvao pristalice da sačekaju njihovu odluku.

U Skupštini čekaju odgovor na žalbu Apelacionom sudu: poslanici DF-a Foto: Filip Roganović

“Nikad nećemo dozvoliti da budemo ovako zgaženi od pravosuđa... Poslanici DF-a neće šetati po Skupštini dok su im kolege u zatvoru”, poručio je Mandić.

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović tvrdi da je nakon hapšenja Medojevića ugrožen dijalog između vlasti i opozicije. On je rekao da je na Kolegijumu dogovoreno da se ozbiljno analiziraju eventualne izmjene zakonskih normi u dijelu koji se odnosi na poslanički imunitet, kako bi se te odredbe precizirale i izbjegle nejasnoće u tumačenju.

Žalba ne odlaže odlazak u zatvor

Iz podgoričkog Višeg suda i juče su pojasnili da je rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća određeno stavljanje u zatvor Medojevića i Kneževića, nakon što su i poslije novčanog kažnjavanja, odbili da svjedoče u predmetima Specijalnog državnog tužilaštva.

“Zatvor traje dok svjedoci K.M. i N.M. pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode”, piše u saopštenju Višeg suda.

Konstataju se i da se može izjaviti žalba, ali da ona ne zadržava izvršenje rješenja i pozvali se na odredbu člana 119 stav 5 Zakonika o krivičnom postupku.

“O žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili zatvor odlučuje vijeće... Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje”, piše u toj odredbi ZKP-a.

Specijalno tužilaštvo formiralo je predmete nakon što je Knežević rekao da mu je jedan sudija tražio 10.000 eura, kako bi mu ukinuo presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Knežević je kasnije odslužio zatvorsku kaznu zbog napada na policajca. Drugi predmet odnosi se na izjavu Medojevića - da je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša platio glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću 100.000 eura, kako mu ne bi odredio pritvor u krivičnom postupku zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju “Carine”.

Iz Uprave policije juče “Vijestima” nisu odgovorili na pitanja - kada su dobili rješenje za hapšenje Medojevića i da li je tačno da su ga inspektori u civilu pratili dva dana prije nego su krenuli u tu akciju. Knežević je juče rekao da očekuje da uskoro dobije rješenje da ide u zatvor, ali je objasnio da se dobrovoljno neće predati. On je rekao da je ponašanje predsjednika Višeg suda Borisa Savića “protivustavno”, jer je donio, kako je kazao, nezabilježeno rješenje da Medojevića stavi u zatvor kao svjedoka: “Jer nije rekao šta su oni očekivali da treba da saopšti. Na ovaj način je ponižen parlament, poražena institucija poslanika. Medojević je kukavički uhapšen. Isti scenario pripreman je i za mene”, rekao je on.

Nema predaje

Aludirajući na izjavu Mandića nakon hapšenja, Knežević je rekao da je predsjednik Nove srpske demokratije bio u pravu kada je kazao da je Crna Gora na ivici građanskog rata.

“Posebno kada se vidi kroz šta prolazi DF. Ovo podsjeća na diktatorske režime koji žele da Crna Gora dođe na ivicu sukoba. Ne želimo da fali nijednom građaninu dlaka sa glave, ali mi smo primorani na samoodbranu”, rekao je Knežević.

Nakon što je izašao iz zatvora, Knežević je u junu u parlamentu rekao da je DF i tada bio spreman da se zabarikadira u Skupštini i da svim sredstvima brani njegovo hapšenje, ali da to nijesu uradili zbog predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića.

“Dobro znate da smo mogli o jadu da zabavimo Crnu Goru, ali to nam nije bio cilj”, kazao je tada.

Poslanici DF-a zabarikadirali su se u Skupštini u junu prošle godine, nakon što je Administrativni odbor ukinuo poslanički imunitet Medojeviću. Oni su i tada upozorili da je “Crna Gora na ivici građanskog rata”, ali su parlament napustili nakon što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dao specijalnom tužiocu Katniću obavezujuće uputstvo da Medojeviću ne bude određen pritvor. Stanković je na sličan način spustio tenzije i kada je ukinut poslanički imunitet Kneževiću i Mandiću u februaru prošle godine, zbog čega su ispred parlamenta organizovani protesti. Čelnici DF-a su i tada upozorili da je “Crna Gora na ivici građanskog rata”.

Iz opozicije i dijela civilnog sektora upozorili su da je hapšenje Medojevića neustavno, kao i da je to učinjeno suprotno demokratskim načelima i evropskoj praksi. Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić i funkcioner DPS-a rekao je da vjeruje kako je Viši sud radio po zakonu, ističući da “ko ne radi po zakonu, treba pred zakonom da odgovara”. Predsjednica žena Evropske narodne partije, Doris Pak pozvala je šeficu diplomatije EU Federiku Mogerinida reaguje zbog hapšenja Medojevića.

Zrelo za novi zakon o poslaničkom imunitetu

Politički analitičar, pravnik Sergej Sekulović rekao je da su odavno zreli uslovi da se donese poseban zakon o poslaničkom imunitetu: “Jer, nesporno da su životne okolnosti i različite situacije otvorile brojna pitanja na koja normativa trenutno nema jasan odgovor”.

On je to saopštio na pitanje Televizije Vijesti - da li je zakonito hapšenje Medojevića:

“Možda bi bilo i najbliže istini da vam odgovorim vrlo kratko sa - ne znam. Ovo - ne znam, izvlačim iz činjenice da je sistem neuređen... Tačno je da Ustav štiti poslanika u apsolutnom smislu za iskazano mišljenje i glasanje vezano za vršenje poslaničke funkcije, a u drugom dijelu u relativnom smislu, vezano za krivični progon. Iz te vizure prirodno bi bilo da se tražilo skidanje imuniteta, odnosno neki vid odobrenja od strane parlamenta da se član parlamenta, poslanik koji ima neposredan legitimitet, koji je dio zakonodavne vlasti, može privesti. Sa druge strane, radi se o specifičnoj situaciji koja unosi konfuziju jer se ne radi o krivičnom progonu”.

Sekulović je rekao da se Medojeviću u konkretnoj situaciji, u krivično - pravnom smislu, ništa ne stavlja na teret, nijedno izvršenje krivičnog djela.

“On nije ni osumnjičeni, ni okrivljeni, ni optuženi, on je neko od koga se traži da svjedoči. Nije pod krivično pravnim progonom, što bi po drugoj logici isključivalo čitav set normi koji se odnosi na skidanje imuniteta i činilo bi ovakvu situaciju zakonitom. Vrlo nejasna, konfuzna situacija, da ne ulazimo ni u kakav politički aspekt čitave ove priče”, rekao je Sekulović.

Ko će od poslanika sljedeći u zatvor?

Punomoćnici Nebojše Medojevića, advokati Dražen Medojević, Dušan Radosavljević i Miroje Jovanović ocijenili su da hapšenje tog poslanika predstavlja akt pravnog nasilja.

Rekli su da su Apelacionom sudu uložili žalbu na, kako su naveli, nezakonitu odluku Višeg suda.

Advokati juče ispred Višeg suda u Podgorici Foto: Savo Prelević

“Tražili smo od Apelacionog suda da preinači rješenje Višeg suda u Podgorici, na taj način što će se odbaciti žalba Specijalnog državnog tužilaštva kao nedozvoljena. To znači da se Medojević pusti iz zatvora. Ovo nije ni pritvor, nije ni zatvor, već se po formulaciji ZKP-a naziva, stavljanje u zatvor. U ovom slučaju poslanički imunitet je ignorisan. Pribjeglo se perfidnoj manipulaciji, gdje oni nemaju status okrivljenih, pa se ne pozivaju na imunitet”, rekao je Radosavljević.

On je podsjetio da je Medojević ukazao da ga neka lica prate 28. i 29. novembra, ali da niko od nadležnih nije reagovao.

“Nadamo se će Apelacioni sud brzo odlučiti po našim žalbama. Tri mjeseca je Višem sudu trebalo da odluči nakon što je Apelacioni sud ukinuo njihovo rješenje. Sada su to uradili za nedjelju dana. Imajući u vidu da je Medojević uhapšen, a hapšenje prijeti Kneževiću, nadam se da će Apelacioni sud imati snage i smjelosti... Oni su već ranije donijeli odluku da je žalba specijalnog državnog tužioca bila nedozvoljena, sada treba to da potvrde. Pravi se pravna konfuzija, da ljudi koji su svjedoci dobijaju status okrivljenih lica”.

Advokat Medojević je dodao da rješenje o stavljanju u zatvor poslanika predstavlja brutalno kršenje zakona: “Odveden je na brutalan način u Odjeljenje ZIKS-a za kratke kazne. Akteri pravosudnog sistema u Crnoj Gori ovim su doveli sebe u kompromitujuću situaciju, da su brutalno prekršili zakon o krivičnom postupku i došli u jednu pravno nemoguću situaciju. Nebojša Medojević je prvo uhapšen, pa mu je u vozilu uručeno rješenje. Prvi put u istoriji crnogorskog pravosuđa događa da se na ovakav način uz brutalno kršenje zakona, kompromitaciju i pravno nasilje politički akteri stavljaju u zatvor. To je nezapamćena praksa u Evropi, pa i šire”.

On je ocijenio da je time poslanicima zapravo zabranjen govor u parlamentu i da prijeti mogućnost da i drugi budu zatvarani.

“Nikada nisam odredio zatvor nekome jer neće da svjedoči”

Nekadašnji predsjednik Apelacionog suda i Višeg suda u Bijelom Polju Vukoman Golubović, kazao je “Vijestima” da se u praksi rijetko događa da se odredi zatvor osobi koja odbija da svjedoči.

“To je vrlo rijetko. Koriste se druga sredstva. Zatvor je krajnja nužda, a to je i najteža. Postoji i novčana kazna. Postavlja se pitanje šta se time postiže. U svojoj praksi nikada nisam odredio zatvor zato što neko neće da svjedoči”, naveo je Golubović, koji je sada advokat.

Viši sud: Ustav ne štiti kad poslanik iznosi činjenice

U rješenju Višeg suda o stavljanju u zatvor Kneževića, piše da su imali u vidu i to što se svjedok poziva na član 86 Ustava, prema kojem ne može biti pozvan na odgovornost zbog saopštavanja svojih slobodnih stavova, saznanja i mišljenja.

“Ovakav stav posljedica je pogrešnog tumačenja Ustava i dodavanja u Ustav odrednica koje ne postoje… Članom 86 Ustava, predviđeno je da poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost ili pritvoren za izraženo mišljenje u vršenju poslaničke funkcije… Ustavna formulacija u potpunosti štiti pravo na slobodu mišljenja… međutim, ista se odnosi samo na mišljenje… U konkretnom slučaju ne radi se o iznošenju mišljenja već činjenica koje ne predstavljaju vrijednosne stavove, već činjenice… Svjedok nije naveo da je ovaj ili onaj sudija, većina ili svi sudovi korumpirani, što je vrijednosna ocjena i njegovo pravo da tako misli… On je iznio nešto sasvim drugo - dao izjavu o činjenici da mu je konkretni sudija, koji ima identitet, tražio novac. Ustavna odredba štiti poslanika odgovornost za davanje mišljenja a ne od odgovornosti za neistinito iznošenje činjenica ili, kao što je u konkretnom slučaju, odbijanje da saopšti važne činjenice vezane za krivični postupak”, piše u odluci suda.

Iz Višeg suda su kazali i da ne vode posebnu evidenciju o broju predmeta u kojima je prema svjedoku određeno stavljanje u zatvor zbog odbijanja da svjedoči.

