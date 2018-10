Sumnjiče profesora FPN za pranje novca

Belgijski istražni organi sumnjiče Uglješu Jankovića i njegovu majku da su umiješani u pranje novca zarađenog namještanjem utakmica i spornim fudbalskim transferima.

To je “Vijestima” potvrdio pravni zastupnik porodice Janković - advokat Velibor Marković.

Janković je profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Njegov brat Uroš Janković - fudbalski menadžer, uhapšen je nedavno u Beogradu, takođe po nalogu belgijskih vlasti i zbog sumnje da je član kriminalne organizacije koja je prala novac.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) juče je potvrđeno “Vijestima” da je Uglješa Janković saslušan u toj instituciji i da su mu računi blokirani.

Marković tvrdi da je Janković negirao bilo kakvo učešće u izvršenju tog krivičnog djela i da je odbacio sve navode belgijskih organa.

“Tu je pokrenut krivični postupak pred nadležnim državnim organima Kraljevine Belgije. Ovdje se saslušavaju moji vlastodavci Uglješa Janković i njegova majka, oni se saslušavaju po zamolnici za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima Osnovnog suda Limburg, odjeljenje Tomgeren, od 6. avgusta 2018. godine”, kazao je Marković “Vijestima”.

Advokat Velibor Marković Foto: Filip Roganović

Tvrdi da Jankovići još nijesu okrivljeni, niti je za njima raspisana potjernica, ali da su, prema spisima belgijskih vlasti, osumnjičeni.

“Što se tiče Uglješe, on je detaljno iznio svoju odbranu, negirao je učešće u izvršenju krivičnih djela, a što se tiče majke - ona nije iznosila odbranu. Ona se branila ćutanjem, ali je objasnila da je to iz prostog razloga da svojim iskazom, pošto se radi o porodičnim stvarima, ne bi na bilo koji način ugrozila status svojih sinova”, rekao je on.

Kazao je da je očigledno da ona nema nekih saznanja o krivičnim djelima koja joj se stavljaju na teret, jer je više radila knjigovodstvene poslove na osnovu dokumentacije, ugovora i ispostavljenih faktura.

U spisima predmeta belgijske policije i tužilaštva sumnjive su crnogorske firme “Colt Sport”, “Magnum” i “Van Consulting”, u kojima su Jankovići ovlašćena lica.

Marković tvrdi da je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici usvojio predlog Specijalnog tužilaštva i donio rješenje da se blokiraju računi Jankovića i njegove majke, kao i preduzeća kojima su upravljali. On je, tvrdi, u utorak izjavio žalbu na to rješenje.

“Protiv tog rješenja ja sam izjavio žalbu iz prostog razloga što prema toj zakonskoj odredbi, na koju se pozvao Viši sud u Podgorici prilikom donošenja tog rješenja, mogu se blokirati samo tačno određene novčane transakcije, što znači da one moraju biti određene kako u vremenu tako i u iznosu i mora se odnositi na konkretnu uplatu. Međutim, sud je u potpunosti blokirao ove račune što je u potpunosti nezakonito”, rekao je Marković.

On je istakao i da je sudija u rješenju naveo da postoji osnovana sumnja, ali nije naveo dokaze kojima se ukazuje na to.

“Pored toga, sud je u obrazloženju svog rješenja naveo da osnovana sumnja proizlazi iz spisa predmeta, što je, prema mom stanovištu, nedovoljno i time proizvoljno, jer ukoliko postoji osnovana sumnja sud je dužan da navede koje su to činjenice na osnovu kojih ta sumnja proizilazi i kojim se to tačno dokazima ta sumnja potkrepljuje. Jer golo navođenje spisa predmeta bez navođenja činjenica i dokaza čini razloge odluke nejasnim i nerazumljivim”, pojasnio je on.

Marković je rekao da vjeruje da istražni organi Kraljevine Belgije nemaju dovoljno dokaza protiv Uglješe Jankovića i njegove majke, s obzirom na to da u odnosu na njih ne postoji raspisana potjernica.

Njegov brat Uroš, međutim, čeka na izručenje Belgiji u ekstradicionom zatvoru u Beogradu.

Blic: Janković prao novac za Meteju Kežmana?

Belgijske vlasti sumnjaju da je fudbalski menadžer Uroš Janković prao novac za Mateju Kežmana, nekadašnjeg fudbalera reprezentacije Jugoslavije i Partizana, piše “Blic”.

Jankovići i Kežmani navodno su u rodbinskim vezama.

Uroš Janković i Mateja Kežman Foto: Telegraf

Belgijska policija je ranije pokrenula akciju “Čista ruka”, koja je uperena protiv funkcionera, menadžera i svih ljudi iz svijeta fudbala, koji su učestvovali u malverzacijama i namještanjima mečeva u toj zemlji, a Jankovići su među osumnjičenima za protivzakonite radnje.

U Srbiji su izvršeni pretresi na šest lokacija u Beogradu u i Nišu. Zaplijenjeno je oko 800.000 evra koji navodno potiču od izvršenja ovih krivičnih djela, a koje je između ostalog pokušao da opere i Uroš Janković. Janković je formalno jedan od agenata koji zastupa interese srbijanskog fudbalera Sergeja Milinkovića Savića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)