Sunčano, do 31 stepen

U Crnoj Gori danas će biti sunčano, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti koji ponegdje može usloviti kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru zemlje.



Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan, uglavnom južnih smjerova.



Jutarnja temperatura od pet do 17, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.

