Sunčano i u utorak, tokom noći moguća kiša

U utorak će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana i tokom noći, prvenstveno u kontinentalnim predjelima, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha 9 do 21, najviša dnevna 21 do 32 stepena.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a uglavnom tokom noći moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 32 stepena.

