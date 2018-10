Sunčano i uglavnom suvo vrijeme

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme.

Na sjeveru promjenljivo oblačno, od sredine dana mjestimično kiša, a ponegdje moguć i kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 15 do 27 stepeni.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 26 stepeni.

