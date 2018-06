Šundiću Savjet dao platu od 3.000 eura

Vršilac dužnosti generalnog direktora Javnog servisa Božidar Šundić primaće platu 500 eura veću nego njegova prethodnica Andrijana Kadija.

Njegova će plata iznositi oko 3.000 eura, a to piše u Ugovoru o radu v. d. generalnog direktora, koji je na elektronskoj sjednici izglasao Savjet RTCG.

Šundić je za v. d. izabran 7. juna. U ugovoru koji je sa njim zaključio Savjet, neposredno nakon što je izabran, navodi se da će on uz osnovnu platu koja ga sljeduje za tu funkciju, primati još četiri prosječne neto plate u RTCG. One se kreću od 480 do 510 eura.

“Zaposleni ima pravo na zaradu koja se utvrđuje množenjem obračunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto koje je predmet ovog ugovora u iznosu od 7.90, uz dodatak od četiri prosječne neto zarade u RTCG, ostvarene u prethodnom mjesecu, kao i pravo na uvećanje zarade, naknade zarade i druga primanja utvrđena Zakonom i kolektivnim ugovorima”, piše u Šundićevom ugovoru.

Za razliku od njegovog, u Kadijinom ugovoru, koji je pređašnji Savjet sa njom sklopio kao generalnom direktoricom, piše da pored osnovne zarade ona ima pravo na tri prosječne plate u RTCG.

Predsjednik Savjeta Ivan Jovetić, međutim, tvrdi da je riječ o identičnom ugovoru koji je sklopljen sa Kadijom, kao v. d. generalnom direktoricom RTCG, ali da je ona kasnije, prije potpisivanja ugovora za generalnu direktoricu, tražila da joj se plata umanji za jednu prosječnu zaradu. Ona se tada, između ostalog, odrekla i otpremnine.

Kadija je, kao v. d. generalnog direktora, dobila iste uslove kao njen prethodnik Rade Vojvodić.

“Nije niko Šundiću povećao platu, već je riječ o istoj zaradi koju je i Kadija imala kao v. d. Pravna služba je kazala da je sa zakonske strane sve u redu i Savjet je na elektronskoj sjednici izglasao predlog ugovora”, pojasnio je Jovetić.

On je “Vijestima” kazao da članovi Savjeta nijesu jednoglasno prihvatili predlog ugovora sa vršiocem dužnosti generalnog direktora.

Šundić je na čelo RTCG-a došao nakon što je Savjet RTCG razriješio Kadiju sa mjesta generalne direktorice. Njega su podržali isti članovi Savjeta koji su Kadiji ranije izglasali nepovjerenje - Ivan Jovetić, Mimo Drašković, Goran Sekulović, Slobo Pajović, Igor Tomić i Dragana Tripković.

Inicijativu za njeno razrješenje pokrenuo je Drašković zbog spornog ugovora sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), kojim se, prema jednoglasnoj odluci Savjeta, navodno omogućilo miješanje u uredničku nezavisnost Javnog servisa.

“Nezavisni javni servis i tačka”

Šundić je već pokrenuo i razrješenje direktora TVCG Vladana Mićunovića a kao razlog naveo ugovor sa CGO, neusvajanje programsko-produkcionog plana za TVCG i netačni podaci o gledanosti.

Mićunović je juče poslao izjašnjenje na Šundićevu inicijativu, u kojem je negirao navode. Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, najozbiljniji kandidat za njegovog nasljednika je bivši urednik portala RTCG Slavko Đurđić, koji je već v. d. na toj poziciji i koga je Kadija ranije smijenila sa šefovske pozicije u Portalu.

Zbog smjene Mićunovića, NVO Media centar najavio je za sjutra u 19 sati protest ispred RTCG, pod istim sloganom “Nezavisni javni servis i tačka”.

Kraj loše slike, prvenstvo u fudbalu u HD rezoluciji

TVCG bi danas u 20 časova trebalo da obezbijedi prenos utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu u HD rezoluciji. To bi bilo prvi put, čime bi se poboljšao kvaliteta slike na koju se godinama unazada žale gledaoci, rečeno je “VIjestima”. Razlog loše slike je analogni prenos programa, zbog čega je Vlada opredijelila oko 15 miliona za digitalizaciju TVCG, a kraj tog procesa je najavljen za septembar.

RTCG je sklopio dogovor sa svim kabalovskim operaterima u Crnoj Gori, pa će i korisnici kablovskih televizija moći da gledaju TVCG u HD rezoluciji, rečeno je “Vijestima”

