Šuntiću pozlilo dok je radio

Radniku “Čistoće” Fadilu Šuntiću, koji je prije nekoliko dana optužio nadležne iz toga preduzeća da mu godinama narušavaju zdravlje raspoređujući ga na poslove koje ne može da radi, krajem sedmice je pozlilo tokom pražnjenja podzemnih kontejnera.

On to tvrdi i “Vijestima” je dostavio medicinsku dokumentaciju kojom to potvrđuje, a doktor mu je propisao bolovanje do 17. avgusta.

“Bio sam angažovan na pražnjenju kontejnera, a pozlilo mi je u Bloku pet, počelo je da me guši. Napustio sam radno mjesto i otišao kod doktora koji mi je propisao terapiju i otvorio bolovanje do 17. avgusta. Kao astmatičar ne bih smio da radim poslove na kojim sam izložen uticajima toplote, isparenje, vremenskih prilika, što su naveli i doktori”, kazao je Šuntić.

On je, kako su “Vijesti” pisale prošle sedmice, po preporukama ljekara iz Brezovika i Doma zdravlja u Podgorici trebalo da bude raspoređen sa mjesta čistača ulica na neke druge poslove jer boluje od astme, za šta je dostavio dokumentaciju.

Iz preduzeća “Čistoća” saopštili su “Vijestima” da radnje koje obavlja Šuntić traju svega par minuta na jednoj lokaciji i da mu je obaveza da ukoliko na lokaciji eventualno ostane sitnog otpada oko posude, isti sakupi i ubaci u kontejner, uz napomenu da najveći dio radnog vremena, to jest vrijeme između lokacija na kojima se vrši pražnjenje, provede u kabini vozila. Iz “Čistoće” su “Vijestima” saopštili da su nakon uvida u medicinsku dokumentaciju Šuntiću smo dali ponudu za preraspored na lakše radno mjesto - radnik na otvorenom vozilu”, navode iz tog preduzeća.

