Supružnici iz Boke projektovali najbolji novi brod u Hrvatskoj: Evo kako će izgledati

Projektni biro „Mardesign“ iz Rijeke čiji su osnivači i vlasnici diplomirani inženjeri brodogradnje, supružnici Vedran Botica iz Tivta i Ranka Vukasović-Botica iz Dražin vrta kod Kotora, pobijedio je na upravo završenom konkursu što ga je za izbor najboljeg novog projekta broda u Hrvatskoj, raspisalo Društvo inženjera brodogradnje iz Splita.

Konkurs za izbor najboljeg idejnog projekta za nova plovila dužine do 24 metra, raspisan je u sklopu namjera Društva da oživi projektantsku scenu u Hrvatskoj i podstakne na stručnu raspravu o aktuelnim i budućim trendovima brodogradnje u svijetu.

Uprkos tome što je sa svojom dužinom od 35 metara prevazilazio ograničenja konkursa, projekt modernog višenamjenskog trimarana koji je uradio biro supružnika Botica-Vuksanović, zbog svoje inovativnosti i tržišnog potencijala, suvereno se okitio titulom najboljeg i prvom nagradom.

„Riječ je o plovilu sa tri trupa (trimaranu) dužine 35, širine 19,2, visine 10,5 i gaza od 1,75 metara koje se može koristiti kao izletnički, brod-restoran ili tzv.party brod, sve odjednom. Deplasman broda čelično-aluminijumske konstrukcije je 200 tona, a brzinom od 14 čvorova, pogoniće da dva duzel-motora Yanmar smage po 405 konja“, objašnjavaju Ranka i Vedran svoju najnoviju kreaciju.

Njih dvoje su trenutno na odmoru u zavičaju - Tivtu, gdje su i za „Vijesti“ predstavili najnoviji projekat svog biroa koji je do sada dao projektna riješenja za niz više ili manje komplikovanih trgovačkih i ratnih brodova koji se grade u brojnim brodogradilištima širom svijeta- od nekoliko različitih tipova manjih i velikih brodova za prevoz kontejnera, tankera, tegljača, jaružala, ledolomaca, feribota, do gorostasnih megakruzera. “Mardesignov” najnoviji projekat “Trimaran 35” posebno je prilagođen potrebama turističke industrije i ugostiteljstva na jadranskoj obali u Hrvatskoj i Crnoj Gori gdje nedostaju moderni tzv. day cruiseri za kraće izlete turista, brodovi-restorani i party brodovi na kojima se može održati sve od koncerta, do ozbiljnog kongresa ili raznih koroprativnih i privatnih svečanosti.

“Ideja je bila da napravimo fleksibilan i ne preveliki brod, stabilan za veći broj putnika, kojima bi to plovilo pružilo ugođaj luksuzne jahte za mnogo manje uloženog novca. Zahvajujući konceptu sa tri trupa, brod ima veoma prostranu palubu površine 505 kvadrata koja se može iskoristiti na puno različitih načina. Istovremeno, zbog trimaran-koncepta, brod ima odličan stabilitet, a karakteriše ga i velika otvorenost putničkog prostora prema moru, kao i opcija podmirenja dijela energetskih potreba strujom prikupljenom u solarnim panelima na krovu nadgrađa”, objašnjavaju supružnici Botica –Vuksanović.

Njihov trimaran projektovan je za prevoz 82 putnika i člana posade na jednodnevne izlete, kao ploveći restoran ili kafić brod ima kapacitet od 72 sjedeća mjesta, a kao privezani stacionarni noćni klub kapaciteta je 450 ljudi.

Natrkiveni prostor na glavnoj palubi može se konfigurisati u više različitih varijanti i brzo prenamijeniti iz jedne u drugu fukciju, krov je po sredini djelimčlno otvoren, a glavna paluba je okružena velikom panoramskom prozorskom površinom čiji se djelovi mogu otvarati ili uklanjati po potrebi. U dva bočna trupa osim strojarnica, su i kabine za smještaj posade sa po četiri kreveta i dva sanitarna čvora, dok se u glavnom-središnjem trupu nalazi veliki sanitarni čvor za goste, skladište i niz tehničkih prostorija. U produžetku glavne palube prema krmi je posebna platforma povšine 81 kvadrat koja je atraktivno mjesto za kupanje putnika u moru prilikom jednodnevnih izleta, a koja se može opremiti ležaljkama, skakaonicama, vodenim toboganima i drugim sadržajima za zabavu.

“Smatramo da na Jadranu postoji značajna tražnja za brodovima-plovećim ugostiteljskim objektima ovakvog tipa jer oni značajno unapređuju ili upotpunjavaju turističku ponudu nekih od jadranskih destinacija, poput bronih ostrva u Dalmaciji, ili npr. zaliva Boke u Crnoj Gori. Cijena ovog broda sa osnovnom opremom bi iznosila od milion do milion i po eura”, objašnjavaju Vedran i Ranka Vukasović-Botica.

Projektovali i ledolomce, kruzere, fegate...

Dvoje bokeljskih inženjera učestvovali su u razvoju projekata i nekih tehnološki izuzetno komplikovanih i zahtjevnih ratnih i trgovačkih brodova, poput T-AKE klase brodova za snabdijevanje Mornarice SAD, fregata za Mornaricu Danske, patrolnih brodova za Švedsku, brodova za prevoz automobila, tankera za prevoz voćnih sokova, putničko-kontejnerskog broda za Kanadu, teretnog kontejnerskog broda-ledolomca za Skandinaviju, velikih RoPAX brodova za naručitelje iz Švedske i Francuske, te čitavog niza specijalnih plovila za off shore naftnu i industriju vjetroelektana na moru.

“Mardesign” trenutno radi na projektovanju djelova krmene sekcije novih gorostasnih megakruzera klase “Global” koji će se u Njemačkoj graditi za nauručioce iz Kine. Ovi brodovi od 342 metra dužine i 204.000 bruto-tona, moći će da prime čak 9.500 putnika i 2.200 članova posade.

