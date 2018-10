Suša ponovo zatvorila bazen u Nikšiću

Nikšićki bazen ponovo će od danas biti zatvoren, a korisnici će, kao i prošle godine, gledati prema nebu i čekati da padne kiša.

„Zbog sušnog perioda došlo je do smanjenja vode u eksploatacionom bunaru neophodnom za rad toplotnih pumpi posredstvom kojih se griju bazen i prateće prostorije. Budući da se, usljed navedenog razloga, ne može postići optimalna temperatura, odnosno obezbijediti uslovi za normalan rad bazena, Uprava preduzeća primorana je da počev od 22. oktobra do daljeg bazen zatvori za korisnike”, naveli su iz Sportskog centra.

O datumu ponovnog početka rada bazena obećali su da će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Bazen je zbog remonta bio zatvoren od 20. avgusta do 10. septembra.

I prošle godine je situacija bila ista. Zbog jednomjesečnog remonta zatoren je 9. septembra ali je, zbog velike suše i nedovoljne količine vode u bunarima preko kojeg se puni i zagrijeva i bazen i dvorana, ostao zatvoren do početka decembra.

Gradnja jedinog olimpijskog bazena u Crnoj Gori počela je 1972. godine, a pušten je u rad 18. septembra 2000. Radio je svega nekoliko mjeseci, do 22. decembra 2000, da bi ponovo bio aktiviran naredne godine i to opet na nekoliko mjeseci - od maja do oktobra.

