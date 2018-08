Šušter DF-u: No pasaran gospodo iz Dražinog fronta

Šta o Bećkoviću kao negatoru Crne Gore i onome koji Crnogorce naziva “šakom jada” mislimo već smo u prethodnom reagovanju saopštili, a vama gospodo iz Dražinog fronta (DF) poručujemo da vam prekrajanje istorije i nova izdaja samosvjesne, nezavisne i međunarodno priznate Crne Gore, poput one na Podgoričkoj skupstini, koju želite na žalost da slavite, nece proćI, saopštio je danas portparol Socijlademokrata (SD) Stefan Šušter reagujući na saopštenje Demokratskog fronta (DF).

"No pasaran gospodo iz Dražinog fronta. Crna Gora ima snage da se odupre novoj izdaji, ali i da se obračuna sa izdajnicima koji su u saradnji sa nekim međunarodnim adresama pripremali terorističke aktivnosti u želji da sruše ne samo vlast, koju na izborima očigledno ne mogu dobiti, nego i državu. Zabrinjava to što nekome ko želi vlast (u državi koju ne smatraju svojom), prvo što pada na pamet je Adolf Hitler. To zabrinjava, ali ne čudi, jer su upravo oni naslednici takve politike koja je pravila koncentracione logore i protjerivanja širom bivše SFRJ", istakao je Šušter.

On je dodao da je SD od osnivanja prepoznata kao građanska partija u kojoj nikom nije tijesno.

"Ali stojimo na braniku državnih interesa uvijek kada primijetimo da neko udara u temelje Crne Gore, kao što to DF i njegovi prirepci iz opozicije u kontinuitetu čine. A o porijeklu i istoriji porodice Šušter, kad nas već gospodin Kovačević pominje, isti može saznati u Crmnici. Nivo kulture koji je meni svojstven, ne dozvoljava mi da sa bilo kim razgovaram na taj način, pa bio to i izvjesni portparol NSD", kazao je Šušter.

