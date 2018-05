Šušter: Novaković se igra brojevima od 0-10, manipuliše u predizborne svrhe

Zaista nam pričinjava zadovoljstvo što je nosilac liste "Biram Bar", inspiraciju za priču o legalizaciji našao u izbornom programu Socijaldemokrata, iako se njome ne bavi na ozbiljan način, saopštio je danas Stefan Šušter, kandidat na listi "Socijaldemokrate - Mićo Orlandić - Dosljedno za nova radna mjesta i razvoj Bara".

On je ragovao na izjavu Radomira Novakovića Cakana, nosioca izborne liste "Radomir Novaković Cakan – Biram Bar" koji je između ostalog kazao da "Bar od legalizacije može ubrati 30 miliona eura".

"Dame i gospodo sa liste Biram Bar, cijenimo da znate da je original original, a plagijat plagijat, ili bolje rečeno, u najmanju ruku, prevara građana Bara. Podsjećanja radi, na samom početku kampanje, kako kroz pismo nosioca naše liste Mića Orlandića, tako i kroz naš izborni program, dakle prije svih drugih izbornih lista, jasno i nedvosmisleno smo pitanje legalizacije stavili u centar naše izborne kampanje, uz ekonomski razvoj naše opštine. Saopštili smo da će se Socijaldemokrate, realno sagledavajući ekonomsko socijalno stanje naših sugrađana, a uvažavajući njihova višedecenijska ulaganja u infrastrukturu, zalagati u Skupštini Opštine Bar, u skladu sa zakonom, da cijena legalizacije svih objekata do 200 m2, ne smije biti veća od 15 €/m2, a za sve objekte preko 200 m2, cijena ne smije biti veća od 25 €/m2, bez obzira u kojoj se zoni objekat nalazi, te da ćemo sredstva prikupljena od legalizacije namjenski iskoristiti za dalji razvoj", istakao je Šušter.

On je dodao da su Socijaldemokrate bez ikakvog politikanstva, iznijel svoje viđenje ovog gorućeg problema, predlažući cijene koje su zaista realne, eliminišući zone u kojima se objekti nalaz.

"Cijene legalizacije objekata ne možemo određivati prema vrijednosti zemljišta na kojima se objekti nalaze, jer to smatramo irelevantnim u ovom slučaju, već jedino prema veličini objekata. Na ovakav naš prijedlog, nosilac liste "Biram Bar", uvidjevši da mu priča o legalizaciji može donijeti političke poene, počinje aktivno da se bavi ovom problematikom, što je legitimno. Međutim, saopštavajući da cijene koje smo predložili nijesu one koje građani mogu da plate, on je, igrajući se brojevima od 0-10, predložio jednu tabelu koja više liči na tablicu množenja, nego na ozbiljan pristup rješavanju ovog problema, manipulišući, u predizborne svrhe, sa hiljadama Baranki i Barana koji su direktno zainteresovani za ovu temu. Po ko zna koji put, nosilac liste "Biram Bar" nerealnim obećanjima, fantomskim investicijama, slatkorječivim saopštavanjem onoga što građani Bara žele da čuju pokušava da ostvari svoj cilj, da uzme jedan ili dva mandata kako bi mogao da ostvari što bolju pregovaračku poziciju ne za građane, kako on to voli da predstavi, već isključivo za sebe. A građanima Bara je dobro poznato koja je to pozicija", kazao je Šušter.

On je rekao i da Socijaldemokrate žele jasno da poruče građankama i građanima Bara da će sve stavke svog izbornog programa, uključujući i legalizaciju, kao jednu od ključnih, realizovati za dobrobit sugrađana, vodeći se činjenicama i realnim stanjem, a ne predizbornim trikovima, manipulacijama i politikanstvom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)