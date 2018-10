Sutkinje iz inostranstva tvrde da ih je fizički napao sekretar Kinološkog saveza

Bugarska državljanka Galija Kamenova Litova i Ruskinja Natalija Leonova tražile su zašitu od svojih ambasada u Crnoj Gori nakon što ih je na izložbi pasa u Podgorici, navodno, fizički napao generalni sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vreteničić.

One su na međunarodnoj izložbu pasa, koje ju je tokom vikenda u Tržnom centru “Delta city” organizovalo Kinološko društvo “Podgorica”, gostovale kao sudije Međunarodne kinološke federacije (FCA).

Međutim, tvrde da događaj neće pamtiti po dobroj izložbi i lijepim psima, već po nasilju čovjeka koji je trebalo da bude njihov domaćin.

Policija je u nedjelju veče uhapsila Vreteničića i predala ga tužilaštvu, dok su inostrane sutkinje sa lakšim povredama završile u Urgentnom centru.

“Spremali smo se da završimo jednu od boljih izložbi pasa i ovo se desilo. To ne može da se dešava u 2018. godini, ni na Balkanu, ni nigdje. Ne možete samo napasti ženu i odšetati slobodno. To se ne dešava”, kazala je Litova “Vijestima”.

Vreteničić je demantovao da se fizički obračunao sa Litovom i Leonovom.

Kazao je da je juče počelo suđenje u podgoričkom Sudu za prekršaje i da ne bi želio mnogo da priča o tome dok se ne završi sudski postupak.

“One su tražile neka dokumenta od mene, u tom trenutku nijesmo mogli to da im izdamo, pa su počele da viču i snimaju me. Ja sam rekao da me ne snimaju i grunuo telefon jednoj od njih. Poslije sam vidio da su tamo svašta izmislile, ali počelo je suđenje, tamo je bilo svjedoka, pa treba čekati odluku suda”, kazao je Vreteničić “Vijestima”.

Na video zapisima koje je telefonom snimila Leonova, čuje se kako je Vreteničić vrijeđa, a zatim i kreće rukom prema telefonu, nakon čega uređaj pada na pod.

Leonova tvrdi da ju je u tim trenucima udario i slomio joj telefon.

Za predsjednika Kinološkog saveza, Crna Gora i region čuli su u martu kada je u Baru iz lovačke puške upucao štene od pet mjeseci. Štene je pronađeno u džaku na dnu litice u naselju Zupci sa povrijeđene tri noge.

Leonova tvrdi da je sa Vreteničićevim savezom imala problema i tokom nekih ranijih izložbi pasa, koje su se održavale u Crnoj Gori.

Tvrdi da su je i tada fizički napali na izložbi u Danilovgradu.

“Nakon završene izložbe u nedjelju, neki učesnici su od Kinološkog saveza htjeli da kupe sertifikate za pse, međutim Miodrag se grubo ponio prema nama i nije htio da dâ dokumente. Zbog toga sam uzela telefon i krenula da snimam kada me je udario po ruci, nakon čega mi je ispao telefon i slomio se. Drugi put sam uzela da ga snimam, onda je počeo da me vrijeđa i ponovo me udario. Tada se umiješala druga sutkinja iz Bugarske pokušavajući da me odbrani a on ju je odgurnuo, nakon čega je pala i povrijedila se”, kazala je Leonova “Vijestima”.

Litova tvrdi da je juče bila u Ambasadi Bugarske, gdje su joj obećali zašittu i pravnu pomoć.

Leonova je kazala da će o incidentu obavijestiti i rusku ambasadu.

“On je odavde, ja nijesam, ne poznajem nikoga, moram se obratiti ambasadi. Čak sam na sudu prilikom davanja iskaza dobila engleskog prevodioca, ja ne govorim dobro engleski. Bugarska sam državljanka i trebao mi je bugarski prevodilac. Jako čudna situacija”, kazala je.

Iz Kinološkog društva “Podgorica” nijesu željeli da komentariši incident, već će, tvrde, sačekati sudski epilog.

Saopštili su da im je žao što je taj događaj pokvario utisak izložbe na kojoj su učestvovale 24 države i što su međunarodne kinološke sutkinje doživjele neprijatnost.

"Vreteničić ne zaslužuje da bude na čelu Kinološkog saveza"

Litova i Leonova tvrde da je poražavajuće da generalni sekretar Kinološkog saveza Crne Gore bude čovjek koji je pucao tri puta u štene i koji se nasilnički ponaša prema ženama.

“On stvarno ima problema sa bijesom. Upucao je psa u tri različite noge i dalje je slobodan. Ne mogu da razumjijem takvo ponašanje. On je na čelu Kinološkog saveza i upucao je psa u noge”, kazala je Litova.

Tvrdi da je pisala i FCA-u o današnjem događaju i da je tažila da se Vreteničić sankcioniše.

Vreteničić je ranije medijima kazao da je psa ranio slučajno, ispalivši hitac upozorenja.

Kazao je da je grupa komšijskih pasa napala njegove ovce u Baru i da je ispalio sitnu sačmu kako bi ih otjerao, ali da se odbila od kamena u štene.

