"Svaki gram eksploziva u fabrici oružja "Tara" je švercovan"

Inženjer Dragoslav Negoicić tvrdi da nijedan gram eksploziva u fabrici oružja “Tara “ u Mojkovcu nije legalno uvezen.

"Nijedan gram nije legalno uvezen već je švrecovan preko granice na crno. Najveći problem predstavlja kupovina eksplozivnih materija, koje su delaborisane (rastavljanje municije) od "Polieksa" Berane, takođe bez potrebne dokumentacije. Na sve sam to više puta upozoravao nadležne i o tome imam dokumentaciju, kazao je Negoicić "Vijestima".

On je bio šef pogona pirotehnike u mojkovačkoj fabrici oružja. Pukovnik je u penziji i nekadašnji načelnik Odjeljenja za eksplozive i pirotehniku Vojno-tehničkog instituta bivše Jugoslavije.

"Legalna nabavka sirovina za eksplozivne materije veoma je komplikovana i dugo traje. Zbog toga menadžment "Tare" pribjegava nabavci sa crnog tržišta, kako bi ugovore sa kupcima realizovali na vrijeme. Fabrika "Tara" je nitrocelulozu dobijala iz Lučana, švercovanu preko granice”, kazao je Negoicić.

On je saglasan sa zaposlenima koji su prije nekoliko dana "Vijestima" kazali da se u toj kompaniji ne poštuju bezbjednosni protokoli. To je bio razlog eksplozije od 24. oktobra 2014. godine, kazao je, u kojoj je sa još pet kolega povrijeđen i zbog koje je on optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti.

Negoicić, među najveće propuste kada je riječ o sigurnosti, ubraja sirovine nabavljene na crnom tržištu, velike količine eksplozivnih materija, koje se drže u prostorijama, zajedničko skladištenje incijalnih eksploziva i pirotehničkih smješa, nepostojanje neposrednih rukovodilaca u pogonima, neralne norme radnicima...

"Radnici, ali " “domaći" rukovodeći kadar, pritisnuti su prevelikim apetitom stranih vlasnika”, tvrdi on.

Dragoslav Negoicić Foto: Jadranka Ćetković

Količine eksplozivnih materija, mnogo veće od propisanih, u pogonima i skladištima "Tare", tvrdi on, bile su svakodnevica dok je radio u tom preduzeću.

"Princip da se inicijalni eksplozivi ne proizvode, ne transportuju i ne čuvaju sa drugim eksplozivnim materijama, nije ispoštovan. Indcidenti u toj vrsti namjenske proizvodnje su mogući, ali kada se radi sa propisanim količinama, onda ni posljedice ne mogu biti tragične”, kazao je Negoicić.

On je ispričao da se u priručnom magacinu pogona pirotehnike, kada je on preuzeo pogon, nalazila količina od oko 600 grama olovoazida.

"Taj eksploziv se tu nalazio dugo vremena i predstavljao je ogromnu opasnost po pogon zato što se tu smještale i pirotehničke smješe koje su se tu proizvodile. A pogotovu MTV, kojeg je u magacinu bilo oko 300 kg. Ovakvo stanje bilo je potpuno u suprotnosti sa propsima. Bio sam svjedok nametanja neralnih normi radnicima, a minimalnog ulaganja u mašine koje bi učinile bezbjednijim i lakšim neke proizvodne procese. U februaru 2014. godine, neke od radnica u pogonu pirotehnike imale su po 200 sati prekovremenog rada. Radile su svakog dana od sedam do 21 sat, uključujući i subotu, a nedjeljom od sedam do 15 sati. Naravno, mogli su da im plate samo po 40 sati. To sam kasnije u dogvoru sa izvršnim direktorom mijenjao, pa se poslije toga radili u dvije smejne”, rekao je Negoicić.

On tvrdi da je ogroman problem to što ne postoje naporedni rukovodici koji bi kontolisali način rada i sigurnost radnika.

"U pogonu od 30 do 40 ljudi su samo šef pogona i poslovođa. Oni ne mogu u imati na oku sve radnike, jer nemaju vremena za to”, kazao je on.

Do sada je zbog eksplozija u fabrici "Tara”, kojih je bilo četiri za četiri godine, poginulo dvoje ljudi, a šest radnika je bilo povrijeđeno.

Nijesu znali ni hemijske simbole

"Neznanje i nepoštovanje bezbjednosnih protokola više puta je dovelo radnike u opasnost. Dešavalo se da u tri prostorije pogona montaže u jednom trenutku bude 80 radnika i deset tona eksploziva. To se desilo kad su ispravljane greške na iz Kine naručenim zatvračima za "IC mamce". Neki zatvarači su zbog različitih dimenzija ispadali, pa je sve trebalo ponovo provjeriti i ispraviti u određenom roku. Tada su naredili da taj posao rade zaposleni iz više pogona, pa sam bio prinuđen da pošaljem svoje radnike, među kojima su bila i trojica koja su bila na obuci. Tada se moglo svašta desiti, ali na sreću nije”, kazao je Negoicić.

On tvrdi da je u pogonu pirotehnike, dok je on radio, obuka trajala po šest mjeseci. O svemu tome, kazao je, ima dokumentaciju, a zaposleni su radili i testove.

"Dobijao sam radnike sa, recimo, srednjom trgovačkom školom. Dešavalo se da neki od njih ne znaju ni simbole za hemijske elemente. S njima sam onda počinjao od hemije, pa sve dalje što treba da znaju za siguran rad u pirotehnici. Nije bilo lako, ali je bilo neophodno”, kazao je on.

Inspekcija našla da su u pružanju prve pomoći loši

Inspektor rada za oblast za štite i zdravlja na radu je u više navrata obavljao redovan inspekcijski nadzor u fabrici “Ta ra ”, kazali su “Vijestima” iz Uprave za inspekcijske poslove.

"Nadzor je obavljan i mimo akcidenata koji su se dešavali i preduzete su sve mjere i radnje u skladu sa obavezama i ovlašćenjima, uključujući i kaznene. Nepravilnosti su utvrđene u pogledu preduzimanja potrebnih mjera za pružanje prve pomoći i donošenja akta o procjeni rizika. Tom prilikom je inspektor izdao dva prekršajna naloga sa novčanim kaznama u iznosu od 500 eura za pravno i 30 eura za odgovorno lice. U ostavljenom roku poslodavac je otklonio konstatovane nepravilnosti, što znači da su prije akcidenta bile ispunjene zakonom propisane obaveze“, kazala je portparolka Uprave za inspekcijske poslove Milena Ostojić.

Primjenom Zakona o eksplozivnim materijama, objasnila je ona, kojim se propisuju uslovi za proizvodnju, promet, nabavku, skladištenje i upotrebu eksplozivnih materija u cilju zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, preko inspektora za eksplozivne materije, zapaljive materije i tečnosti i gasove.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)