Sve fotelje u ponudi osim Krapovićeve i šefa SO

Vladajuća koalicija u Budvi je formirala četvoročlani tim, koji će sa opozicionom Crnogorskom započeti pregovore oko ulaska njihovih kadrova u gradsku upravu. Time bi se napravila široka tzv. “građanska koalicija”, koju bi činilo 19 odbornika, ne računajući nezavisnog odbornika Stevana Džakovića.

Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti”, vladajuća koalicija bi time izbjegla uvođenje prinudne uprave u Budvi, ali i raspisivanje prijevremenih izbora. Vlada je Skupštini opštini Budva dala rok da do 21. jula održi sjednicu, zaprijetivši uvođenjem prinudne uprave ukoliko se to ne desi. Budvanski parlament nije zasjedao duže od pola godine zbog odbijanja Džakovića i odbornika opozicije da dođu na sjednice. Džaković je odbio da dolazi na skupštinska zasjedanja i onemogućio kvorum svojim političkim partnerima, uslovljavajući ih da u državnom parlamentu potpišu zahtjev za izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojima bi se uvele otvorene liste.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović ranije je kazao da će tražiti skraćenje mandata lokalnom parlamentu, kako bi se izbjeglo uvođenje prinudne uprave.

Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti”, Crnogorska, sa kojom su već nekoliko dana pregovaraju predstavnici budvanskog Demokratskog fronta (DF) nije precizirala uslove za formiranje koalicije.

“Iako kadrovska rješenja još nijesu na stolu, vlast je spremna da Crnogorskoj ponudi značajna mjesta u lokalnoj upravi. Jedino su mjesta predsjednika Opštine i SO sigurna”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Predstavnici budvanske vladajuće koalicije koju čine Demokrate, DF, Socijalistička narodna partija (SNP), Demos, URA, SDP i bivši Liberali, juče su se nakon višečasovnih razgovora složili da se Crnogorska pozove u vlast.

“U trenutku kada je zbog neodržavanja sjednice SO funkcionisanje grada naozbiljnije dovedeno u pitanje, a Budvi prijeti poniženje u vidu prinudne uprave, obraćamo se odbornicima Crnogorske u lokalnom parlamentu da se priključe koaliciji koja vrši vlast i našem koalicionom sporazumu, te da tako doprinesu izlasku grada iz krize. To bi podrazumijevalo aneks postojećeg koalicionog sporazuma, kojim bi se definisale pozicije i status Crnogorske. Imajući u vidu javne istupe i programska načela Crnogorske u kojima dominira dobrobit grada i građana, a što predstavlja i naše opredjeljenje, obraćamo se odbornicima sa punim povjerenjem da smo svi odlučni da se borimo za istu stvar”, navodi se u saopštenju vladajuće koalicije i navodi da bi ulazak Crnogorske u vladajuću koaliciju mogao za Budvu značiti dodatni kvalitet.

“Smatramo da su se stekli uslovi da i Džaković učestvuje u radu SO i da svi zajedno učinimo sve da Budva bude ono što treba i zaslužuje da bude. Nikome u ovoj koaliciji nisu bitne fotelje i političke pozicije, a naš poziv je finalna potvrda takvih naših stavova i opredeljenja”, navodi se u saopštenju.

Bečić spreman da mijenja zakon

Lider Demokrata Aleksa Bečić tvrdi da je ta stranka spremna da u okviru izmjena izbornog zakonodavstva razgovora o uvođenju otvorenih lista “jer to predstavlja ulaganje u razvoj unutarpartijske i ukupne demokratije”. Džaković je ranije pozvao Bečića da se izjasni o uvođenju otvornih lista i time riješi političku krizu u Budvi.

“Što se tiče Demokrata, tu se kuca na otvorena vrata. Mi to podrazumijevamo i potpuno smo otvoreni. To je složen proces, koji zahtijeva kontinuitet i veliku predanost političara i eksperata. Da biste došli do finala, potrebne su dvije trećine poslanika u Skupštini. To zahtijeva jedan širi društveno-politički konsenzus”, kazao je Bečić za PR centar.

