Svečano otvoren vrtić "Stara Varoš"

Novi vrtić “Stara varoš” svečano je otvoren u rekonstruisanom objektu koji je Glavni grad ustupio na besplatno korišćenje, u narednih 10 godina.

U rekonstrukciju vrtića, koji može da primi 100 mališana, uloženo je oko 70.000 eura. Za opremanje vrtića Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) obezbijedila je oko 20. 000 eura.

“U godinama pred nama, djeca vjerovatno neće znati ko je bio ministar prosvjete, ali će znati kako su se osjećali u ovom prostoru, i koliko im je pažnje i ljubavi u njemu pruženo. Svjesni toga, činimo iskrene napore da im obezbijedimo upravo to: adekvatnu pažnju i srećno djetinjstvo”, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović.

Šehović je kazao da Ministarstvo njeguje izuzetno liberalnu upisnu politiku koja omogućava da svako dijete u Crnoj Gori bude dio predškolskog obrazovanja

“Zahvaljujući takvoj politici, rekao bih ispravnoj, mi smo uspjeli da u prethodne dvije godine obuhvat ranim vaspitanjem i obrazovanjem, podignemo sa nešto više od 50 na 70 procenata”, kazao je Šehović.

On je istakao da ih je takav pristup suočio sa izazovom, koji podrazumijeva gradnju novih i opremanje postojećih vrtića.

“ Zahvaljujući tome Vlada je svojevremeno stupila u kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, zahvaljujući kojem će biti izgrađeno sedam novih vrtića, od koji je je jedan u Zagoriču odavno u funkciji. Drugi na Starom aerodromu je od nedavno u funkciji, treći u Tuzima se uveliko radi, a u Baru će početi da se radi narednih dana. Za ostale se projektovanje privodi kraju”, kazao je Šehović.

Direktor ustanove “Đina Vrbica”, Vuk Stanišić, je kazao da je vrtić mali ali od velikog značaja, jer je prvi državni vrtić koji je otvoren u najstarijoj mjesnoj zajednici “Stara varoš”.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković istakao je da je namjera Glavnog grada da radi na podizanju kvaliteta života u gradu, za šta je jedan od osnovnih preduslova da svako dijete nađe mjesto u vrtiću.

“...Očekujem da ćemo već naredne godine krenuti sa realizacijom vrtića u Bloku VI, ukoliko se steknu uslovi za to i u City kvartu, a moja bi želja bila da do kraja mandata aktuelne gradske uprave dobijemo i jedan takav objekat na Zlatici”, istakao je Vuković.

On je kazao da će Glavni grad nastaviti da pomaže realizaciju ovakvih projekata kroz besplatno ustupanje zemljišta i oslobađanja od komunalija.

Ambasador Turske u Crnoj Gori Serhat Galip kazao je da je TIKA od 2007. godine do danas realizovala preko 320 projekta u Crnoj Gori.

“Drago mi je da će djeca iz Stare varoši od sada zahvaljujući i Vladi Turske boraviti u mnogo boljim uslovima. Zahvaljujem se Vladi Crne Gore i Glavnom gradu za podršku koju daju realizaciji naših projekata. Turska će nastaviti da daje podršku Crnoj Gori” istakao je Galip. Že.V.

