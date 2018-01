Šverceri duvana koriste visoke akcize: Opet cvjeta sivo tržište cigareta

Iako Novi duvanski kombinat sada nema lincencu za proizvodnju cigareta, a policija i Uprava carina su im u martu prošle godine zaplijenile skoro tri miliona eura vrijedne cigarete koje su pronašli u tajnom magacinu na Karabuškom polju, nihov brend “mac” i dalje je jedan od dominantnih na crnogorskom sivom tržištu.

“Ne postoji mogućnost da se cigarete koje se nalaze pod nadzorom Uprave carina u skladištu Zetatransa nađu na sivom tržištu, to jest u uličnoj prodaji”, odgovoreno je juče iz kabineta direktora Uprave carina Vladana Jokovića.

To je odgovor na pitanje “Vijesti” sa li postoji mogućnost da su se oduzete cigarete ponovo našle na sivom tržištu, to jest u uličnoj prodaji.

“Carinska roba - cigarete u količini 7.876 paketa ili 3.938.000 paklica, koja je u zajedničkoj akciji sa pripadnicima Uprave Policije privremeno oduzeta dana 23.03.2017. godine u Podgorici, nalazi se pod carinskim nadzorom u skladištu AD Zetatrans u Podgorici, Ćemovsko Polje bb. Roba - cigarete će, shodno čl. 42 Zakona o carinskoj službi, biti u pomenutom skladištu pod nadzorom Uprave carina sve do okončanja krivičnog postupka koji je pokrenulo nadležno tužilaštvo”, piše u odgovoru iz Uprave carina.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva nijesu odgovorili “Vijestima” kada će biti završena istraga i da li je tačno da se razmatra mogućnost sklapanja sporazuma o priznanja krivice u tom predmetu.

Po nalogu specijalnog tužioca Saše Čađenovića početkom aprila prošle godine bio je uhapšen tadašnji predsjednik Borda direktora Novog duvanskog kombinata Isat Boljević. On se veoma kratko zadržao u Istražnom zatvoru u Spužu.

Njegov branilac, advokat Danilo Mićović, kazao je tada da je Boljević osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju. Mićović je rekao da smatra da u radnjama Boljevića “nema bitnih elemenata bića krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, niti ijednog drugog”.

Novi duvanski kombinat, prema podacima sa sajta Agencije za duvan, tada je imao dozvolu za proizvodnju i izvoz duvanskih proizvoda. Cigarete marke "virginia" i "mac" nema u registru robnih marki duvanskih proizvoda, čija je prodaja prijavljena i odobrena na teritoriji Crne Gore. Marke, koje nisu prijavljene u registru Agencije za duvan, ne mogu se ni naći u legalnom prometu na teritoriji naše zemlje.

Duvanski proizvodi, koji se ne nalaze u ovom registru, mogu se naći kod nas legalno samo u zvaničnim akciznim skladištima proizvođača i izvoznika, odakle se mogu otpremati samo u izvoz.

Uprkos tome, na sivom tržištu u Crnoj Gori, nakon što je država povećala akcize u avgustu prošle i januaru ove godine za oko 90 centi po paklici, prodaju se skoro sve marke cigareta, i one koje imaju dozvolu Agencije za duvan da se prodaju na crnogorskom tržištu i one koje to nemaju.

Zajedničko svim tim cigaretama je što i one sa dozvolom i one bez nje nemaju akciznu markicu i od njihove prodaje ne zarađuje država, već samo šverceri.

Na pijacama u Podgorici svakodnevno se prodaju cigarete iz gepeka automobila i cegera. To je na malo. Ako ste kupac za veće količine cigareta i to je moguće, s tim da možete zahtijevati da vam se cigarete donesu na kućnu adresu. Najmanje se mogu naručiti dvije šteke.

Jedan od prodavaca je juče kazao da, ukoliko želimo da kupimo više cigareta, to jest paket, dva, tri ili više, možemo da se pogađamo za cijenu. Paket cigareta “montreal” (50 boksova), za koje prodavci kažu da se proizvodi u kontraverznoj fabrici cigareta u Mojkovicu, juče se ispred Gintaša mogao kupiti ispod 350 eura po paketu. Jedna kutija tih cigareta košta 80 centi, a sedam i po eura košta šteka.

Tu, kod Gintaša, i na ulazu u takozvanu kamionsku pijacu, mogu da se kupe cigarete od “marlbora” do najjeftinijeg “montreala”. Međutim, kod kamionske pijace rijetki su oni koji prodaju cigarete na paklicu i najmanje koliko se mora kupiti je šteka.

Na pijaci se mogu naći skoro sve cigarete legalnih uvoznika u Crnoj Gori koji su registrovani u Agenciji za duvan, ali su sve bez akciznih markica i ne može se sa sigurnošću reći da su to originalne cigarete.

Dok su reporteri “Vijesti” bili tamo, neprestano su pristizali građani i iz vozila kupovali po šteku - dvije. Prodavci su rekli da je cijena cigareta porasla od kada su uvedene nove akcize.

Kutija brendova “king”, “ašima slim”, “forman”, “art”, “prezident”, “ashima” “royal” i “mac”, košta jedan euro, dok cijena za šteku varira od osam do 9,5 eura.

Paklica “trokadera” i “corseta” košta 1,2 eura, a boks je 10 ili 11 eura. “Drina” i “de santis” na kutiju su 1,3 eura a boks košta 11 ili 11,5 eura. Najskuplja je “eva” sa cijenom od 1,5 i 11,5 eura na paklicu, dok su najjeftinije “montreal”, “mark”, “mark slim” i “MK” koje koštaju 0,8 eura ili za boks 7,5 ili osam eura.

Najjeftinija legalna paklica cigareta na trafici košta 2,3 eura, odnosno tri puta je skuplja nego paklica tog ranga na uličnom tržištu.

Na ulici ponovo "MK" iz Mojkovca

Na ulici se mogu kupiti i cigarete “MK” na kojima piše da su proizvedene u fabrici u Mojkovcu. Prošle godine u junu direktorka Agencije za duvan Branislava Božović, rekla je nakon emisije “Reflektor” TV “Vijesti”, u kojoj je paklica tih cigareta pokazana, da Agencija nije inspekcija i da nije nadležna za kontrolu te fabrike.

“To su čule sve inspekcije, pa neka pođu i neka kontrolišu. Svaka inspekcija zna šta treba da radi. Svi inspektori će da se prepoznaju šta je njihov posao. A svi su to čuli, kao i ja. Svi oni odlično znaju nadležnost, neka se pronađu u tome da im ja ne određujem nadležnost”, kazala je tada Božovićeva.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva od tada nijesu odgovorili “Vijestima” da li se bave ili imaju namjeru da se bave tom fabrikom. Nije poznato da je bilo ko od nadležnih do danas provjeravao tu fabriku zbog pojave cigareta na sivom tržištu.

NDK: Na ulici "mac" ukraden iz skladišta

Na pitanje „Vijesti“ otkud cigarete "mac" u uličnoj prodaji i da li su to možda one koje im je policija prošle godine oduzela, iz Novog duvanskog su odgovorili da su to cigarete koje su ukradene iz njihovog skladišta.

“Krajem prošle godine, u novembru, desile su se dvije krađe cigareta „mac“, iz skladišta NDK. Obje krađe smo prijavili policiji, koja je napravila detaljan zapisnik u vezi sa okolnostima, nedostajuće količine i mjesto i vrijeme u kojem se sve dešavalo. Sada je na nadležnim organima da rasvijetle ova krivična djela. Mi do sada nijesmo dobili povratnu informaciju od Uprave policije o statusu ova dva predmeta, iako smo se interesovali u više navrata usmeno i poslali zvaničan dopis u decembru 2017. godine. Svakako, vjerujemo da ćemo uskoro imati napredak u rasvjetljenju ovog slučaja, koji je nanio kako finansijsku, tako i reputacionu štetu NDK“, saopštili su iz kompanije.

Naveli su da su te krađe jedini način na koji su cigarete završile u uličnoj prodaji.

“Novih krađa nije bilo, tako da u tom smislu možemo govoriti samo o tome da su u prodaji i dalje određene količine ukradenih „mac“ cigareta. Nakon krađa, pojačali smo obezbjeđenje fabričkog kompleksa i nadamo se da se slične situacije neće dešavati, jer je to prvenstveno u našem interesu“, naveli su iz NDK.

