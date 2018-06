Svi članovi Odbora su iz DPS: Zarobljena država ne trpi dašak kritike

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković poručila je juče da pokretanje postupka razrješenja doživljava kao “svojevrsno priznanje za borbu protiv korupcije u zarobljenoj državi Crnoj Gori, u kojoj se ne trpi ni dašak slobode ili kritike, u strahu da to može uzdrmati režim”.

Skupštinski Odbor za antikorupciju će u ponedjeljak raspravljati o mišljenju Agencije za sprečavanje korupcije da je direktorica MANS-a u sukobu interesa, jer je navodno privatni interes podredila službenom, odnosno rad u MANS-Savjetu ASK.

Ona je, kako je napisao u Rješenju pomoćnik direktora ASK-a Savo Milašinović, kao direktorica NVO podnosila zahtjeve za provjeru konflikta interesa, a onda odlučivala o njima u Savjetu.

Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da Savjet raspisuje konkurs za izbor direktora, kontroliše njegov rad, usvaja budžet, provjerava imovinski karton direktora. Konkretnim inicijativama bavi se direktor ASK-a Sreten Radonjić i njegovi saradnici.

​​Radonjić (prvi s desna) sa saradnicima (Milašinović drugi s desna) Foto: Luka Zeković Foto: Luka Zeković

Istim zakonom propisano je da član Savjeta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran iz više razloga, između ostalog ako “povrijedi odredbe ovog zakona”, ali u tom slučaju “razloge za razrješenje utvrđuje Savjet i o tome obavještava nadležni odbor, a postupak pokreće se na predlog najmanje tri člana Savjeta”.

I jedan i drugi član Zakona, ASK je zaobišao i okrenuo postupak naopako, upozorile su nekoliko NVO.

Institut alternativa, CRNVO, CGO, CEMI, Akcija zaljudska prava i Media centar pozvali su članove Odbora za sprečavanje korupcije da poštuje Ustav, zakone i odluku Ustavnog suda i sačekaju pravnosnažnu sudsku odluku prije pokretanja bilo kakvog postupka protiv Vanje Ćalović Marković.

Oni su pismo uputili predsjednici i članovima odbora Daliborki Pejović, Željku Aprcoviću, Obradu Stanišiću, Nikoli Rakočeviću, Dragutinu Papoviću, Branki Tanasijević i Filipu Vukoviću. Svi su iz DPS-a.

Ranije je i MANS tražio od poslanika da sačekaju stav Upravnog suda, kome je Ćalović podnijela tužbu.

NVO podsjećaju da je Ustavni sud 30. januara 2018. utvrdio da su Pravila o radu ASK u dijelu sprečavanja sukoba interesa suprotna Ustavu i i da pomoćnik direktora uopšte nema ovlašćenja da donosi ovakve odluke.

“Od početka rada Agencije, Sreten Radonjić je više pričao o mom razrješenju nego o bilo čemu drugome, što je u nadležnosti rada te institucije i gotovo da nije bilo sjednice Savjeta na kojoj nije pokretao to pitanje. Međutim, tek dvije i po godine kasnije, nakon smjene članova Savjeta RTCG, Radonjić konačno pokreće postupak mog razrješenja, nakon što mi je, suprotno zakonu, oduzeo mogućnost da se branim od onoga za šta me je proglasio krivom,” kaže Ćalović za “VIjesti”.

Ona smatra da je Radonjić zeleno svjetlo za tu odluku dobio od vrha DPS-a, koji je “odlučio da se po svaku cijenu obračuna sa svim protivnicima”.

Istraživačica javnih politika IA Ana Đurnić kaže da je “odluka Agencije naročito problematična jer se njom šalje snažna poruka da niko ko je spreman da kritički sagleda rad ove, ali i drugih institucija, nije poželjan u Agenciji”.

“Problematično je što se ovakva poruka šalje u trenutku kada je postupak za izbor petog člana Savjeta u toku, da služi kao podsjetnik i opomena kako će se Agencija odnositi prema bilo kom članu Savjeta koji se “drzne” da radi transprentno i da otvoreno kritikuje i u zakonom propisanoj mjeri kontroliše direktora i njegov rad,” kaže ona.

O stavu ASK-a upoznata je i Delegacija EU u Podgorici.

Institucije izvrću zakone i diskredituju one koji ugrožavaju režim

“Dan nakon što je Đukanović najavio otklon od EU i čistku nepodobnih kroz zloupotrebu zakona i zarobljenih institucija, i Odbor za antikorupciju je zakazao sjednicu. Đukanović je jasno rekao da će primjenjivati usvojene propise “jer je to u našem interesu i, makar se to ne dopadalo nekome na domaćim ili relevantnim međunarodnim adresama, zato što ćemo beskompromisno kao i do sada slijediti svoj put”. Ono što Đukanović nije rekao, iako to vrlo dobro zna, je da te propise neće primjenjivati jednako prema svima, već će ih koristiti kao oružje u borbi protiv neistomišljenika i to zahvaljujući institucijama koje je zarobio upravo on i njegova partija. Ti propisi se ne primjenjuju na njega i članove njegove partije, a nadležne institucije ih tumače tako da uprkos očiglednom kršenju zakona i zgrtanju ogromnog bogatstva - oni nikada nisu krivi, osim ukoliko ih sam Đukanović ne stavi na listu za odstrijel. Sa druge strane, iste te institucije izvrću zakone i podmeću neistine pokušavajući da diskredituju one koji ugrožavaju režim”, kaže Ćalović.

