Svi srećni, niko zadovoljan

Ustavni sud juče je pravnim vratolomijama naložio da se prekine dvomjesečna zatvorska kazna na koju je Viši sud u Podgorici osudio poslanike Demokratskog fronta (DF) Milana Kneževića i Nebojšu Medojevića..

Odluku o obustavljanju zatvora sudije su na planarnoj sjednici “upakovale” u pokretanje procedure ocjene ustavnosti odredbe Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na osnovu koje je donijeta odluka o kazni za poslanike.

Uprkos tome, Medojeviću nad glavom visi još jedna dvomjesečna zatvorska kazna - pa može biti uhapšen čim kroči van ZIKS-a.

Medojević izašao iz zatvora, Knežević iz Skupštine >>>

​Medojević sinoć po izlasku iz zatvora Foto: Privatna arhiva

Umjesto rasprave o ustavnim žalbama dvojice poslanika, US je juče mimo dnevnog reda pokrenuo proceduru ocjene ustavnosti odredbe ZKP na osnovu koje su poslanici osuđeni i uhapšeni.

U tom kontekstu donijeli su i odluku da se poslanici puste iz zatvora, što je do sada nepoznata praksa:

“Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 119 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku u dijelu koji glasi:... a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca”, piše u odluci US objavljenoj na sajtu.

Navodi se da se obustavljaju rješenja Apelacionog, odnosno Višeg suda na osnovu kojih su poslanici osuđeni za zatvorske kazne: “Nalaže se da se odmah, po dobijanju ovog rješenja, bez odlaganja obustave prinudne mjere zatvaranja N.M. i M.K.”, piše u odluci US.

Lider PzP-a u zatvoru je 12 dana, zbog navodnog odbijanja da svjedoči povodom izjave da je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša platio GST Milivoju Katniću 100.000 eura, kako mu ne bi odredio pritvor u postupku zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju “Carine”.

Zbog odbijanja da kaže koji sudija mu je tražio 10.000 eura, kako bi mu ukinuo presudu zbog napada na policajca 2015. dvomjesečna kazna određena je i Kneževiću, koji se od 30. novembra nalazi u zgradi parlamenta.

Demokratski front je takav stav Ustavnog suda juče odmah pozdravio, kao i premijer Duško Marković. Prvi put sinoć se oglasio i DPS, hvaleći sud i vladavinu prava.

U saopštenju US objavljenom na sajtu, ne komentarišu se žalbe poslanika, koje su i bile povod jučerašnje sjednice.

Prema informacijama “Vijesti” o njima se nije ni izjašnjavalo.

Sa protesta DF-a Foto: Boris Pejović

Predlozi sudija izvjestilaca u dva predmeta - Milorada Gogića I Mevlide Muratović da se prihvati predlog advokata za “privremenu mjeru kojom se naređuje stavljanje u zatvor” a da se naknadno raspravlja o odluci Višeg i Apelacionog suda, nije dobio podršku većine. Na plenarnoj sjednici US nije se potom ni raspravljalo o ustavnoj žalbi, rekli su izvori.

Umjesto toga, tokom rasprave sutkinja Desanka Lopičić predložila je ocjenu ustavnosti sporne odredbe ZKP-a. Po Poslovniku US, dnevni red sjednice se utvrđuje na početku. Zbog kršenja Poslovnika i zaobilaženja rasprave o suštini ustavne žalbe - spornim odlukama sudova o hapšenju poslanika i selektivnom tumačenju poslaničkog imuniteta od strane Apelacionog suda, sudije Gogić i Miodrag Iličković nisu podržali predlog koleginice Lopičić.

Takođe, sporno im je bilo više pogrešaka: što su ga dobili na sjednici pa nisu imali kad da ga pročitaju, što je pogrešno označen - kao ustavna žalba, što ga je potpisao predsjednik Suda Dragoljub Drašković a ne inicijatorka - sutkinja Lopičić.

Dvojica sudija prethodno su, sa koleginicom Mevlidom Muratović, jedini podržali predlog adokata Kneževića i Medojevića da se oni puste iz zatvora.

Advokat Miroje Jovanović kazao je da su Viši i Apelacioni sud prekršili Ustav, jer su primijenili samo Zakonik o krivičnom postupku “koji je očigledno u jednom dijelu neustavan”. On je istakao da je odluka Ustavnog suda pokazala da su advokati poslanika DF-a od početka bili u pravu.

“Viši i Apelacioni sud su prekršili Ustav. Oni su odlučili da primijene samo Zakon. Po članu 118 Ustava Crne Gore, sud sudi na osnovu Ustava i Zakona. Prema tome Viši i Apelacioni sud, kako smo tvrdili od početka, nijesu primijenili Ustav, već samo Zakon, koji je očigledno u tom dijelu protivustavan“, kazao je Jovanović novinarima ispred zgrade Ustavnog suda.

DPS je sinoć saopštio da je odluka Ustavnog suda “potvrda da je Crna Gora država vladavine prava, i da su odluke Višeg i Apelacionog suda u slučaju poslanika Medojevića i Kneževića, donesene u skladu sa zakonom”:

“Takođe, ovakav epilog svjedoči i o visokom stepenu nezavisnosti i zrelosti crnogorskog pravosuđa, u okviru kojeg svaka pojedinačna institucija obavlja svoje zadatke odgovorno i kredibilno, a prije svega vodeći se principom jednakosti svih građana Crne Gore pred zakonom, bez obzira na javne funkcije, političku pripadnost ili medijske pritiske”.

Navode da se do sada nijesu javno izjašnjavali o ovom slučaju, kako ne bi ometali “nepristrasni rad pravosudnih organa”.

Medojeviću “prijeti” Cavtat

Medojeviću nad glavom visi još jedna dvomjesečna zatvorska kazna, po odluci Višeg suda u Podgorici u slučaju navodnog ratnog zločina glavnog specijalnog tužioca Milivoja Kantića. Ustavni sud juče na posebnoj plenarnoj sjednici nije odlučio po toj ustavnoj žalbi poslanika, nakon što su sudije Iličković i Gogić napustile salu. Oni su odbili da učestvuju u radu jer prethodno tročlano sudsko vijeće nije zauzelo stav oko ove žalbe, što je procedura propisana Zakonom o Ustavnom sudu. U US vjeruju da je odluka o pokretanju procedure za ocjenu ustavnosti odredbe ZKP-a, po osnovu koje je Medojeviću i u ovom predmetu određen pritvor, jasan signal Višem sudu da ne izdaje nalog za hapšenje poslanika PzP-a.

Medojevića je Viši sud kaznio sa dva mjeseca zatvora jer je odbio da svjedoči o spostvenim tvrdnjama iz maja prošle godine - da je Katnić učestvovao u ratnom zločinu na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992.



Pojačano obezbjeđenje i vuvuzele

Tokom jučerašnjeg dana u parlamentu je bilo pojačano obezbjeđenje, a tokom protesta oko Vlade i zgrade predsjednika bilo je više policajaca nego na protestima u nedjelju. U prolazu između zgrada Vlade i Skupštine nalazili su se policajci u opremi za razbijanje demonstracija, dok je njihove kolege ispred parlamenta nijesu nosile.

​Policija motri na bezbjednost iz garaže Vlade Foto: Boris Pejović

Zbog najava da će poslanici DF-a u plenarnu salu unijeti vuvuzele kako bi ometale izlaganje premijera, obezbjeđenje je dodatno provjeravalo poslanike koji su ulazili u Skupštinu. Nakon najave da bi ih mogli pretresati na ulazu u plenarnu salu, dio poslanika opozicije poručio je da neće prisustvovati sjednici zbog čega se odustalo od pretresanja. Tokom skupštinskog zasjedanja poslanici DF-a su hodali u žutim prslucima, a neki od njih su na Facebooku objavili slike vuvuzela u poslaničkom klubu.



SDT pozvao i Mandića

Poslanik DF-a Predrag Bulatović kazao je da je Mandiću iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) stigao poziv da u petak svjedoči zbog izjave u Skupštini Crne Gore gdje je pominjao kavački i škaljarski klan. Time se, kako je kazao, nastavlja pritisak i pored odluka Ustavnog suda.

“Stigao je poziv Mandiću da za izgovorenu riječ pred Milivojem Katnićem koji je u Skupštini branio izvještaj da se javi u Tužilaštvo i svjedoči o škaljarcima i kavčanima. Treba da pozovu Markovića, Đukanovića, Katnića i sve one kriminalce u vlasti koji su vezani sa njima”, rekao je on.



Marković: Apelacioni i Viši zakonito odlučivali

Premijer Duško Marković kazao je da odluka Ustavnog suda potvrđuje zakonitost rada Višeg i Apelacionog suda i zakonitost njihovih odluka: „Stavovi Demokratskog fronta i njihovih advokata da je ta odluka nezakonita je pala u vodu. Ustavni sud je na osnovu ustavne žalbe pokrenuo postupak ocjene ustavnosti člana 119 Zakona o krivičnom postupku i vidjećemo kako će se taj postupak završiti“, kazao je Marković nakon premijerskog sata. On je istakao da je današnja odluka Ustavnog suda dala puni legitimitet redovnim sudovima, djelovanju Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdila kredibilitet Ustavnog suda.

„Sjećate li se optužbi sa ovog trga da je Ustavni sud marioneta vlasti i politike. Današnja odluka Ustavnog suda potvrđuje da su institucije kredibilne, da su sposobne, autonomne i sposobne da izvršavaju zakone“.

Marković Foto: gov.me/S. Matić

Iz DF-a su na konferenciji za medije danas saopštili da „čitav slučaj ide direktno na odgovornost Duška Markovića koji je 2009. godine kao ministar pravde branio ZKP protiv koga je opozicija glasala“. „To je samo politički pi ar, da opravdaju svoje političke gluposti...“.

On je kazao da je odluka suda i poruka da se ne mogu optuživati ljudi onako kako to radi poslanik Nebojša Medojević: „Ne možete reći za bilo kojeg građanina ili funkcionera da je silovatelj, a da za to ne ponudite dokaze. Zamislite kad biste kreirali takav ambijent u zemlji? Sjutra bi u toj situaciji mogao da se nađe neko od vas ili vaših porodica“.

Marković je odgovarajući na novinarsko pitanje da li je na ovaj način Ustavni sud pokušao da zaobiđe direktno odlučivanje o ustavnim žalbama, kazao da vijeća Ustavnog suda moraju da donesu odluku jednoglasno. „Po jednoj i drugoj žalbi u dva vijeća nije bilo jednoglasnosti i to ide na plenarnu sjednicu Ustavnog suda. To je predviđeno u skladu sa zakonom. Dakle, Ustavni sud radi u skladu sa zakonom“, rekao je Marković.



Mandić pozvao opoziciju da smijene Vladu

Član Predsjedništva Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pozvao je juče opoziciju da kroz vaninstitucionalnu borbu i proteste smijene Vladu i stvore uslove za organizovanje fer i demokratskih izbora. On je na protestnom skupu ispred Skupštine poručio da će DF pozvati opoziciju na razgovore da zajedno ruše Vladu.

“Poslaćemo im poziv da zajedno nastavimo ovim putem. Mi smo ležali na asfaltu, gutali suzavac i neka neko ne misli da ćemo odustati. Spremni smo da sjednemo za jedan sto i Crna Gora bi stala iza nas i mi smo spremni da idemo sa njima zajedno do kraja. Da se zakunemo i obavežemo da nećemo odustati. Mi imamo jasan cilj - da se obori Vlada i mi to možemo uraditi sa ulice vaninstitucionalnim metodama, a za to nam je potrebna svaka opoziciona stranka”, rekao je on i najavio da će uskoro poslati poziv ostalim strankama. Mandić je ranije juče u

Foto: Boris Pejović

Skupštini kazao da očekuje saradnju sa stranačkim liderima opozicije “sa kojima smo imali polemike i različite stavove“.

“DF pruža ruku svim opozicionim strankama, medijima i NVO da zajedno radimo. Da ostavimo iza nas ono što je bilo loše i okrenemo se onom što nas spaja. Mi vjerujemo da se opozicija može objediniti oko jedne stvari a to je da budemo svi zajedno, oborimo Vladu vaninstitucionalnim metodama i uspostavimo vlast koja će pripremiti prve fer i slobodne izbore u Crnoj Gori“, rekao je Mandić navodeći da je interes građana iznad ličnih interesa. “Posebno želimo da pozovemo klijente Atlas banke, njih 70 hiljada, da se za svoja prava i novac koji im je neko oteo izbore tako što će biti sa nama“.

Mandić je rekao i da je odluka Ustavnog suda pokazala da se isplati borba protiv režima i nepristajanje na protivustavne odluke.

“Da smo pristali da Milan Knežević ode u zatvor i da Nebojša Medojević bude obični zatvorenik, a ne da štrajkuje glađu, o ovoj se temi ne bi na ovaj način raspravljalo. Ovo je mala ali veoma važna pobjeda za sve građane. Pokazali smo otporom i snagom da možemo da dođemo do rješenja od interesa za sve građane“, rekao je on i rekao da je hapšenje Medojevića pokazalo da u crnogorskom pravosuđu ne postoje slobodni ljudi nego “izvršioci naredbi Mila Đukanovića i Duška Markovića“. Knežević je istakao da čitav slučaj ide direktno na odgovornost Duška

Markovića koji je 2009. godine kao ministar pravde branio ZKP protiv koga je opozicija glasala.

“Pokazali smo da su promjene moguće a da je pravda spora ali dostižna. Crnogorsko pravosuđe je potpuno trulo i ko zakorači preko njegovih vrata pada u ambise besudnosti, beznađa i ličnih sujeta“, rekao je on i pohvalio predsjednika parlamenta Ivana Brajovića zbog truda da se riješi politička kriza. Protestni skupovi DF-a održani su sinoć u Beranama, Pljevljima, Budvi, Nikšiću i Herceg Novom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (4 glasova)