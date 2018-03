Svjedoči Đukanović: Ananije Nikić, privatne svrhe i najbolji aktivisti

Tok suđenja:

13:33 Suđenje se nastavlja 14. i 15. marta u devet časova. Nakon toga naredna ročišta su 21, 22, 23, 28, 29. i 30. mart u devet časova.

"Za naredni pretres pozvati svjedoke Vujošević Boža, Lakić Milosava, Lakić Luku, Bobot Rajka, Nikač Ljilju i Nikić Slavka. U toku je dogovor za saslušanje svjedoka Brajana Skota", kazala je sudija Suzana Mugoša.

13:24 Odbijen je predlog za ukidanje pritvora Srboljubu Đorđeviću, Draganu Maksiću i Milanu Dušiću.

13:20 Advokati odbrane smatraju da iskaz Đukanovića opovrgava navode iz optužnice, da je svjedok potvrdio da je fizički bilo nemoguće okupljanje u organizaciji Fronta 16. oktobra uveče u 20 sati. Advokati odbrane zatražili su ukidanje pritvora za optužene Srboljuba Đorđevića, Dragana Maksića i Milana Dušića. Katnić je kazao da su pritvorski osnovi za te optužene i dalje na snazi.

13:16 Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je svjedočenje Đukanovića bilo korektno, ali da je preskočio da svjedoči o određenim stvarima.Katnić je rekao da je svjedok potvrdio da se ne može utvrditi porijeklo novca za putovanja.

"Jasno se vidi da su građani Crne Gore finansirali privatna i druga putovanja. Putovanje od trećeg do petog marta, kada je Čađenović upravljao vozilom nezakonito, kada je vozio Ananija Nikića koji je po dogovoru sa optuženima Šišmakovom i Popovom radio aktivnosti. Čađenović je vozio Ananija na sastanak sa Slavkom Nikićem", kazao je Katnić.

Pitanja odbrane

12:50 "Prije ovih događaja nijesam znao Branku Milić. Upoznao sam je sad kad se ovo desilo. Nikog od optuženih sem Mihaila Čađenovića ne poznajem", rekao je Đukanović na pitanje advokata Krpovića.

12:47 "Ananije Nikić je komunicirao i sa SDP, ne znam za Demokrate, ali jeste nešto i sa Demosom, nudio im je da daju intervjue za neke medije", rekao je Đukanović.

12:45 "Milo Đukanović je dolazio u Skupštinu kad se radilo o budžetu i premijerskom satu. Inače je prepoznat kao čovjek koji ne voli da dolazi u Skupštinu i koji igonoriše poslanike i ne želi da obrazlaže neke političke odluke. Ni kad mu je obaveza bila nije dolazio u Skupštinu, a ne da dolazi kad su izbori i neradni dan.", rekao je Đukanović.

12:33 "Niko nije najavljivao proteste 16. oktobra. Govorili smo samo mirno, jer smo bili ubijeđeni u pobjedu. Rekli smo da bi jedino moglo da bude psihičkih problema u Vladi Crne Gore kad izgube vlast i jedino kod njih može da bude nemira".

12:28 "Ja sam uredno prijavio završnu konvenciju DF-a 14. oktobra 2016, kao što sam uvijek bio rukovodioc protesta i uvijek ih prijavljivao. Dobili smo dozvole za održavanje skupa", rekao je Đukanović na pitanje advokata Radosavljevića.

On je kazao da je bio na tom skupu 14. oktobra.

Pitanja tužilaštva

12:16 Đukanović je rekao da ne poznaje Arsenija Mandića.

12:00 Đukanović je rekao da je upoznao Arona Šaviva.

"Šaviv je došao da pomogne kampanju DF-a savjetima i na taj način učestvovao u kampanji. Sugerisao je kad i kako da držimo promocije. Ne mogu da tvrdim da li su se upoznali Šaviv i Ananije Nikić. Mislim da Šaviv i Nikić nisu imali dodirnih tačaka u kampanji. Nikić je napravio kontakt sa ruskim medijima da bi razbio medijsku blokadu. Sa nekim medijskim kućama je ostvario kontakt"

11:59 "Ne mogu da se sjetim putovanja Andrije Mandića i Ananija Nikića u Beč 28. aprila 2016.", rekao je Đukanović. "Ja se sjećam kad je Andrija Mandić donio Sveti oganj iz Jerusalima."

11:20 Na pitanje tužioca da li mu je poznato da je Ananije Nikić kupovao karte za Mandića za odlazak u inostranstvo, Đukanović je rekao da ne moće da isključi tu mogućnost.

"Ne mogu da isključim mogućnost da je Ananije Nikić platio kartu za njega ili Andriju Mandića kada su išli zajedno. Moguće da nekad plati Andrija, nekad Ananije. Vjerovatno nismo imali novac za odlazak u Beograd petog marta 2016 . godine kad su otišli Andrija Mandić i Dejan Gojković, pa smo vjerovatno zamolili Ananija Nikića da ih plati. Ponekad smo zamolili Milana Kneževića, pa on nađe osobu da to plati"

Tužilac je kazao da je te karte naručio Ananije Nikić.

"Karte se najčešće uzimaju u momentu kad možeš da ih platiš. Moguće, ako ga je Miško vozio trećeg marta, pa nismo imali sredstava, pa eto on da pomogne. To jedino može biti razlog što je on platio te karte. Ja sam u medijima pročitao podatak da je Ananije Nikić otišao u Beograd trećeg i ja sam to uzeo kao tačan podatak. Ne vjerujem da bi neko bio drzak da to objavi, a da to nije tačno. Vjerovatno je čovjek iz obaveze i zahvalnosti platio kartu za Andriju Mandića, jer evo i vama je jasno da je Andrija Mandić petog marta bio u Beogradu i da ga je Miško Čađenović čekao što je inače bila praksa", rekao je Đukanović.

Đukanović je rekao da ne može da se sjeti zašto je Nikić platio kartu za putovanje Mandića 2016. u Moskvu.

"Ne mogu da se sjetim, ni da se izjasnim zašto je Nikić platio kartu za putovanje Andrije Mandića trećeg jula 2016. u Moskvu. Niko ne krije ta putovanja. Gledali ste fotografije Mandića i Kneževića i još funkcionera DF-a sa predstavnicima ruske Dume i ruske države gdje je Ananije NIkić bio prevodilac", kazao je Đukanović.

Đukanović je kazao da Nikić nije bio finansijer Nove srpske demokratije, ali im je pomogao da razbiju medijsku blokadu.

"Iznos plaćenih karata od 2.795 eura neko može da tretira kao pomoć, a neko kao finansiranje", rekao je Đukanović

On je rekao da je Ananije Nikić prema njegovima saznanjima čovjek koji dobro zna ruski jezik i koji im je pomogao da razbiju medijsku blokadu.

"On je pomagao i druge opozicione partije u Crnoj Gori. Nismo plaćali Ananija Nikića za ovo što nam je pomagao"

Đukanović je rekao da je Nikića upoznao posle protesta 24. oktobra 2015.

"Nemam saznanja o prihodima Ananija Nikića", rekao je Đukanović.

11:19 Govoreći o putovanjima Andrije Mandića u Moskvu, Beč, Rim i Beograd, Đukanović je rekao da je 95 odsto putovanja Mandića u interesu Nove i DF-a .

"Znam da je Mandić putovao, da je bio aktivan. Njegova aktivnost se prepoznaje u rezultatima DF-a. 95 odsto putovanja je u interesu stanke. U inostranstvu su sva putovanja bila po političkoj osnovi. Troškove hotela najčešće je snosio domaćin kod koga smo Bili, ali u nekim slučajevima i mi sami. "

11:02 Đukanović je rekao da je bila praksa da izdaju nalog za službeno putovanje i za teritoriju Podgorice.

"Kod nas je to vrlo često rađeno. To je lako provjerljivo"

Đukanović je rekao da predsjednik stranke ima statutrarna ovlašćenja da donosi odluke o putovanjima u inostranstvo, ali može da ih prenese na predsjednika Izvršnog odbora. I ja sam ovlašćen da mogu da odobravam službena putovanja u inostranstvo".

10:55 Govoreći o nalogu za službeno putovanje četvrtog marta 2016, Đukanović je rekao da je on za to dao nalog.

"Ja sam dao nalog da se potpiše, ja sam odgovoran za sve što se tiče naloga za službeno putovanje."

10:51 Đukanović je rekao da u nekim slučajevima prave izvještaje o službenim putovanjima, a u većini ne.

"Izvještaje ne pravimo svaki put, to su staromodne stvari, tempo je vrlo oštar da bi se posvećivali formalnim stvarima. Imamo puno aktivnosti. Odluku da se ide na službeno putovanje u inostranstvo donosi Andrija Mandić ili ja.

10:36 Đukanović je rekao da je vozilo korišteno i u privatne i u službene svrhe.

"O nekim putovanjima je vođena evidencija, o nekim nije. Evidencija je vođena kada smo mogli da isplatimo dnevnice. Ovo vozilo nije moglo da ode od centrale ni do Golubovaca, a da to ne odbrimo ja ili Andrija Mandić. Mihailo Čađenović nikada nije upalio ovo vozilo, prije nego što je od nas dobio nalog."

Đukanović je rekao da je troškove snosio onaj koga je vozač vozio. "To je važilo i za druge funkcionere i za lica koja je Mihailo vozio."

10:30 Na pitanje tužioca može li da objasni zašto je u maju uredno podnio obavještenje da će napustiti teritoriju Crne Gore, Đukanović je rekao da je tada vjerovatno išao u Beograd, da je imao privatne obaveze.

"Ne mogu da se sjetim zašto sam u maju tražio odbrenje. Tada sam išao privatno, zbog kćerke, i sjećam se da je to bilo oko 20. tada su bili neradni dani i iskoristio sam tada da odem"

10:22 Tužilac je prezentovao isti set dokumenata koji se odnose na maj mjesec 2016. godine.

"Možda nekad i tražim odobrenje od Skupštine, ali je za mene to potpuno irelevantno. Jesmo li nekad podnijeli zahtjev ili nijesmo, to su formalne stvari. Zahtjev za odlazak vozilom u inostranstvo se podnosi u sklopu aktivnosti koje se odnose na Skupštinu Crne Gore ili na nekom zvaničnom nivou onda tražimo odobrenje od Skupštine", kaže Đukanović.

"Vama je interes da pravite predstavu", rekao je Đukanović, obraćajući se sudu.

10:17 Đukanović je kazao da se na dokumentu vjerovatno nalazi njegov potpis. Tužilac je kazao da u dokementima piše da je vozilo trećeg martra 2016. napustilo Crnu Goru. Đukanović je rekao da nije tražio odbrenje da vozilo napusti Crnu Goru.

"Nijesam tražio odobrenje niti sam morao. I prije toga i poslije toga na destine puta je vozilo napuštalo Crnu Goru. Ne znam da li sam morao da tražim odobrenje, nisam ga tražio."

10:15 Tužilac je prezentovao dokumente iz Skupštine koji se nalaze u spisima predmeta uz dopis Skupštine koji je priložen kao dokaz, Dokument nosi naziv "za službeno i drugo vozilo." Nalog je od prvog marta 2016. do 31. marta 2016. godine izdat od strane Skupštine Crne Gore.

Đukanović je kazao da je putni nalog odobren za teritoriju Crne Gore.

"Tačno je da je za taj period izdato vozilo i dato za korišćenje na teritoriji Crne Gore".

9:54 Đukanović navodi da ne evidentira svako putovanje i svaku dnevnicu. On ističe da Skupština nadoknađuje troškove za gorivo, ali ne daju dnevnice.

9:52 "Nema ograničenja za teritoriju na kojoj može da se koristi ovo vozilo. Sa njim smo išli i do Makedonije i Republike Srpske i Srbije", navodi Đukanović.

9:48 Đukanović ističe da je predsjednik Izvršnog odbora Nove srpske demokratije i da je šef poslaničkog kluba DF i da tu spada i finansijski dio, jer je nalogodavac i obavlja finansijske transakcije. "Formalno ja dužim vozilo. Ja sam potpisao, ali ga koriste i drugi funkcioneri", navodi Đukanović.

Svjedočenje Đukanovića

9:46 Đukanović pita kako je moguće da je bio organizovan skup za 23 časa kada su najbolji aktivisti DF na biračkim mjestima barem do 22.30 i da ne mogu ljudi stići iz Nikšića do 23 u Podgoricu. "Jesu li jednog našli aktivistu koji je trebalo da dođe u Podgoricu tada", pita Đukanović.

9:44 "Čađenović nekada zna koga vozi, nekad ne zna. On je tih momak i radi što mu se kaže", pojašnjava Đukanović.

9:38 Milutin Đukanović ističe da to što je 4. marta određena dnevnica Čađenoviću nema nikakve veze sa putovanjem za Beograd.

Đukanović tvrdi da mu je Katnić na saslušanju rekao da zna da Andrija Mandić i ljudi oko njega mogu da ga likvidiraju, a da on (Katnić) može da mu stavi crni barjak na kuću.

"Katnić mi je rekao, znaš li Đukanoviću, da na Zlatiboru i Republici Srpskoj ima puno ruskih vojnika koji su trebalo da naprave čudo po Crnoj Gori. Pa sami kažete da nismo znali, što nam ovo radite onda. Ostao sam bez odgovora", objašnjava Đukanović.

9:34 Đukanović navodi da je on zadužio "reno fluens" kao šef poslaničkog kluba DF i da ga je koristio najviše Mihailo Čađenović, ali i drugi funkcioneri i aktivisti. On dodaje da su odobrenja davali Andrija Mandić i on, ali više on nego Mandić.

"Mihailo Čađenović nije mogao nikoga da vozi bez naređenja Mandića ili mene. Niko treći nije mogao da to odobri", poručio je Đukanović.

Đukanović navodi da je praksa da Čađenović ode vozilom u Beograd da sačeka Andriju Mandića i da je vjerovatno on dao nalog da poveze Ananija Nikića do Beograda jer mu je bila bolesna majka.

9:32 On smatra da je okidač za progon tužilaštva protiv DF bila emisija u kojoj Slavko Nikić govori da su kod njega došli Ananije Nikić i neki Rus, ali da je Nikić rekao da je vozilo bilo sa tablicama PGTS, a da oni koriste vozilo sa PGCG tablicama.

9:29 Đukanović je naveo da je on bio organizator i koordinator svih protesta koje je od 2015. organizovao Demokratski front.

9:27 Svjedoči Milutin Đukanović.

9:25 Katnić navodi da je snimak uzet iz telefona Slavka Nikića i da je on naveo da je tim vozilom dovezen Ananije Nikić.

9:20 Advokat Dušan Radosavljević smatra da je komentar tužilaštva suvišan. Advokat Miroje Jovanović navodi da su i brat i otac Lakića kazali isto, ali pita zašto je neko izlagao problemu njih i zašto ta fotografija uopšte stoji u spisima. "Identična stvar bi bila da se slikalo bilo koje drugo vozilo. Predlaganje ovog svjedoka i maltretiranje građana koji su u istrazi odmah rekli sve nas dovodi do zaključka da je fotografija načinjena slučajno da bi se Demokratski front uveo u ovaj slučaj", objašnjava Jovanović.

9:19 Milivoje Katnić tvrdi da svjedočenje Lakića pokazuje da nije tim vozilom dovezen Ananije Nikić, već da je to urađeno vozilom koje je koristio Demokratski front.

9:18 Niko iz odbrane niti od optuženih nije imao pitanja, kao ni sud.

9:17 Svjedok Lakić je istakao da nikada nije vozio ovo vozilo na relaciji Podgorica-Beograd.

9:16 Lakić navodi da ne zna Ananija Nikića, a da se ne sjeća da li je ikada bio u poslovnom centru Vidikovac, ali da nije sigurno posjećivao prostorije bilo kakve organizacije u tom poslovnom centru.

9:13 Lakić je prepoznao vozilo koje je prikazano na snimku za koji tužilaštvo navodi da je napravio Slavko Nikić.

Foto:

9:11 Parking se nalazi na vidikovcu u Beogradu preko puta Mekdonaldsa ispred zgrade gdje žive moji roditelji i brat, objašnjava Lakić na kom se parkingu nalazi vozilo inače. On je potvrdio da je poslovni centar Vidikovac u blizini. Lakić je naveo da ne poznaje Slavka Nikića.

Foto: Screenshot (Youtube)

9:10 Lakić navodi da se vozilo vodi na firmu od koje je kupljeno dok se ne izmire obaveze prema firmi. "Vozilo 95% vremena koristi moj otac i toliko je vremena u Beogradu, sem kad dođe na godišnji odmor ili rođendan moje djece u Crnoj Gori", ističe Lakić.

9:07 Blažo Lakić kaže da je vozilo reno fluens čija je fotografija pokazana na ranijim pretresima u vlasništvu njegovog oca.

Suđenje za pokušaj terorizma na izborni dan 2016. godine se nastavlja danas u Višem sudu.

Juče je završeno saslušanje svjedoka Mirka Velimirovića, danas će svjedočiti Blažo Lakić.

