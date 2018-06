SZO: Transrodne osobe više nijesu na listi bolesnih

Transrodnost, prema revidiranoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) više nije na listi mentalnih poremećaja. Nekadašnja dijagnoza F.64 - transseksualnost i druge dijagnoze u vezi sa trans identitetima, promijenjena je u dijagnozu “rodna inkongruencija” i prebačena u domen reproduktivnog i polnog zdravlja.

Takva kategorizacija, kako je kazao Džon M. Barac, izvršni direktor LGBT Foruma progres, znači da se transrodne osobe više neće smatrati mentalno oboljelim.

“Akcenat će biti stavljen na njihov rodni identitet, odnosno nepodudaranje koje postoji između njihove ličnost i rođenjem datog fizičkog pola”, kazao je on “Vijestima”.

Promjena u klasifikaciji koja se odnosi na trans osobe, uslijedila je prvi put nakon 1992. godine.

“Preko 25 godina neumornog zalaganja trans aktivista i trans zajednice i insistiranja na činjenici da naš identitet ne predstavlja mentalni poremećaj”, rekao je Jovan Ulićević, izvršni direktor asocijacije “Spektra”.

Takva odluka SZO, prema njegovim riječima, znače početak kraja stigmatizacije trans osoba.

“Konverzivne terapije, prinudna medikalizacija, ali i sterilizacija, ovim činom završavaju, a države će biti obavezne da se vode novom klasifikacijom, u cilju pružanja adekvatne zdravstvene njege koja prati najviše standarde i poštuje prava pacijenata”, kazao je Ulićević “Vijestima”.

Izvršni direktor “Spektre”, koja okuplja trans, interpolne i rodno varijantne osobe u Crnoj Gori, vjeruje da će država u narednom periodu, prema novoj klasifikaciji, obezbijediti pravno priznanje roda bez prinudne sterilizacije i medicinskih intervencija koje do nje mogu da dovedu.

Kao i drugim državama, i Crnoj Gori predstoji prilagođavanje novoj klasifikaciji.

“Odnosno brisanje ‘rodne inkongruencije kod djece i adolescenata’, upravo zbog nepotrebnosti bilo kog oblika patologizacije djece i kategorisanja njihovog rodnog identiteta i izražavanja kroz prizmu bilo kojeg oblika patologije. Nadalje, uprkos zalaganju interpolnih aktivista, nova klasifikacija i dalje uključuje ‘poremećaje seksualnog razvoja’, odnosno sve varijacije polnih karakteristika koje označavaju interpolnost. Takva klasifikacija i dalje dovodi do sprovođenja nepotrebnih medicinskih intervencija koje se obavljaju i u KCCG, a nisu zdravstveno indukovane, već imaju za cilj uklapanje interpolne djece u rodne stereotipe i društvene norme, kroz prilagođavanje tijela, naročito genitalija interpolnih novorođenčadi u izgled ‘tipično muškog ili ženskog tijela’, što nosi sa sobom brojne zdravstvene rizike, poteškoće i traume”, rekao je Ulićević.

Do primjene najavljenih normi, kažu aktivisti za prava LGBTIQ osoba, proći će još nekoliko godina napornog rada.

SZO će revidirani dokument uputiti na glasanje i usvajanje svojim članicama u maju 2019, a njegova implementacija se očekuje tek od januara 2022. godine.

“Do tada nas, na nacionalnom i međunarodnom nivou, očekuje pripremanje terena za praktičnu primjenu ovakvih normi i standarda”, objašnjava Barac.

Na nacionalnom nivou, dodaje on, to znači da do 2022. mora biti stvorena klima “potpune depatologizacije trans identiteta”.

Biće neophodno i pripremiti teren za adekvatnu reformu postojećeg zakonodavnog okvira, kao i eventualno donošenje novih zakonskih rješenja.

