Tajani: Crna Gora je sastavni dio Evrope

Crna Gora je riješena da kao dio Evrope preuzme svoj dio odgovornosti za evropsku bezbjednost, stabilnost i prosperitet evropskog kontinetna, poručio je predsjednik Milo Đukanović.



Đukanović, koji boravio u posjeti Briselu, razgovarao je sa predsjednikom Evropskog parlamenta (EP) Antoniom Tajanijem.



Tajani je čestitao Đukanoviću izbor za predsjednika, ocjenjujući da je to dobra vijest za Crnu Gori i njen put ka EU.



"Crna Gora je sastavni dio Evrope ne samo geografski. Crna Gora može da bude primjer brzog spajanja do 2025. godine, nadam se", kazao je Tajani nakon razgovora sa Đukanovićem.



On je rekao da je liderstvo Đukanovića od suštinskog značaja, jer je taj proces politički, a ne birokratski.



"Važno je da vam damo jasnu perspektivu i da istaknemo da je put ka EU nešto što nije povratan proces", rekao je Tajani.



On je naveo da se mora povećati saradnja da bi se lakše nosili sa različitim izazovima u oblasti bezbjednosti i opasnosti od terorizma.



"Kao EU, moramo stajati uz vas u borbi protiv nacionalističkih i populastičkih planova i islamske radikalizacije", rekao je Tajani.



On je kazao da vjeruje u rad i razvoj konkretnih projekata koji će još više približiti Crnu Goru i EU.



"Integracija u EU obezbjuđuje da se jača i ekonomski i drugi razvoj u Crnoj Gori i na Balkanu", kazao je Tajani.



Đukanović je kazao da je sa Tajanijem podijelio zadovoljstvo oko onoga što je Crna Gora uradila do sada na putu svog razvoja i da su se usaglasili oko pitanje koja predstavljaju prioritet budućeg razvoja.



"Bilo mi je zadovoljstvo da čujem od Tajanija izuzetnu posvećenost EP, svih evropskih institucija i njegovu ličnu, daljem evropskom prosperitetu i zadražavanju kredibilne evropske budućnosti za zemlje Zapadnog Balkana", naveo je Đukanović.



On je poručio da je osnovna preokupacija unaprijediti kvalitet života u Crnoj Gori i obezbijedti evropski standard građanima.



"I saopštio našu riješenost da kao dio Evrope i evropljani preuzmemo svoj dio odgovornosti za evropsku bezbjednost, stabilnost i prosperitet evropskog kontinetna", kazao je Đukanović.



On je naveo da se sa Tajanijem složio da je samit u Sofiji donio ono što je bilo objektivno moguće u datim okolnostima.



"I da je svojim zaključcima otvorio perspektivu za određena unapređenja standarda ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu", rekao je Đukanović.



On je kazao da je prihvati poziv Tajanija da se u oktobru obrati na sjednici EP.

