Tako je govorio Mekejn: CG je najljepša zemlja na svijetu, hrabro su se suprotstavili Putinu...

Američki senator Džon Mekejn koji je danas preminuo u 81. godini života u više navrata je govorio o Crnoj Gori i bio veliki zagovornik članstva naše države u NATO.

Mekejn je 11. juna 2011. godine tokom susreta sa tadašnjim premijerom Crne Gore Igorom Lukšićem kazao da je Crna Gora dobar primjer kako se osvaja put integracija i regionalne saradnje,

On je tada rekao da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama u tranziciji, ne samo u regionu i čestitao Crnoj Gori na doprinosu bezbjednosti u svijetu učešćem crnogorskih vojnika u mirovnoj misiji ISAF u Avganistanu.

14. oktobra 2011, Mekejn je rekao da je Crna Gora najljepša zemlja na svijetu.

Mekejn je tada poručio da bi bilo veoma lijepo da se vrati u Crnu Goru, koju je nekoliko puta posjećivao.

"Koristim ovu priliku kao izgovor da iznudim od premijera da me pozove da opet posjetim Crnu Goru, za koju mislim da je najljepša zemlja na svijetu", kazao je Mekejn 14. oktobra 2011.

Mekejn je Crnu Goru posjećivao prije, ali i par mjeseci poslije referenduma o nezavisnosti, a dolazio je i u junu 2011.

Dok je u Crnoj Gori boravio od 29. do 31. avgusta 2006, kao vođa delegacije Senata SAD, slavio je svoj 70. rođendan na jahti usidrenoj u Kotoru, koju je unajmio Rafaelo Folijeri, koji je optužen za prevare jer se predstavljao kao finansijski savjetnik Vatikana, i njegova tadašnja djevojka glumica En Hatavej.

Fotografiju na kojoj se vidi kako Mekejn ulazi na jahtu objavio je američki list "The Nation". Sa njim je bio i Rik Dejvis, njegov saradnik i jedan od rukovodilaca njegove predsjedničke kampanje.

Mekejn je 20. novembra 2013. na sastanku sa tadašnjim predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem naglasio da je Crna Gora već dovoljno doprinijela širenju ideja NATO, kao i da je najveći dio obaveza na putu za članstvo u Alijansu ispunjen.

Jedan od susreta Krivokapića i Mekejna Foto: Skupština Crne Gore

Mekejn je 2. februara 2014. u razgovoru sa tadašnjim crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem poručio da je integracija Crne Gore u NATO odgovor na izazove u regionu i pouzdan faktor ukupne stabilnosti.

Mekejn je, kako se navodi, iskazao snažnu podršku Crnoj Gori za ulazak u NATO i očekivanje da će ona uspješno savladati i preostale korake do punopravnog članstva.

„Imate moju punu podršku. Bio bih jako srećan da postanete članica Alijanse“, rekao je Mekejn.

Đukanović i Mekejn saglasili su se tada da je integracija Crne Gore u NATO odgovor na izazove u regionu i pouzdan faktor ukupne stabilnosti.

Mekejn je 8. februara 2014. tokom razgovora sa tadašnjim predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem kazao da SAD nastavlja sa pružanjem snažne podrške Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO.

Mekejn je tada istakao da Crna Gora igra veoma pozitivnu ulogu u regionu Zapadnog Balkana i šire, te je njeno članstvo u Savezu od značaja i za druge zemlje, posebno na njihovom putu evroatlanskih integracija.

Mekejn je 8. aprila 2014. ocijenio da je Crna Gora kao "važan partner NATO-a" ispunila većinu uslova za poziv u članstvo, pa zaslužuje da se njen slučaj ozbiljno razmotri do jesenjeg samita u Velsu i zbog ukrajinske krize.

On je tada nakon sastanka sa tadašnji premijerom Miliom Đukanovićem u američkom Senatu u Vašingtonu rekao da su njegove kolege iz oba doma parlamenta “uglavnom zadovoljne” kako je Crna Gora radila na četiri glavna uslova za poziv – vladavini prava, reformi bezbjednosnih službi, vojnih reformi i veća podrška javnosti.

"Stvari su se uzburkale događajima na Krimu i Ukrajini. Mislim da je to argument u prilog proširenju NATO. Crna Gora daje važan, iako mali, doprinos alijansi. Pitanje je kakva je reakcija Evropljana nakon događaja u Ukrajini i u to nisam siguran“, rekao je Mekejn 8. aprila 2014. crnogorskim novinarima nakon 35-minutnog sastanka u njegovom kabinetu.

On je tada najavio da će pozvati i američku i vlade članica NATO da pomognu Crnoj Gori na putu ka članstvu.

"Stvari su vrlo neizvjesne danas i CG je bila veoma važan partner. Vjerujem da zaslužuje da se njen slučaj ozbiljno razmotri i nadam se odobri za put ka članstvu u NATO", rekao je tada Mekejn.

Na pitanje da li se njegovi stavovi podudaraju sa pozicijom administracije (tadašnjeg predsjednika SAD) Baraka Obame, Mekejn je rekao: "Mislim da američka Vlada ima još par preostalih pitanja, ali ona nijesu velika, riječ je o raznim reformama i obavezama. Članovi Kongresa i Senata su uglavnom zadovoljni... Mi, NATO i crnogorske vlasti treba da više razgovaramo o preostalim preprekama i pitanjima. Većina ih je riješena“.

Mekejn je 24. novembra 2014. na sastanku sa tadašnjom crnogorskom ministarkom odbrane, Milicom Pejanović Đurišić rekao da je NATO propustio priliku da na primjeru Crne Gore pokaže efektivnost politike otvorenih vrata.

Mekejn je tada naveo da je saglasan sa ocjenama u pogledu posvećenosti Vlade Crne Gore procesima sveobuhvatnih društvenih reformi, a pozitivno je ocijenio doprinos Crne Gore globalnom miru i bezbjednosti učešćem u međunarodnim misijama i operacijama.

Na sastanku koji je sa tadašnjim predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem održao 28. oktobra 2015. održao sa Mekejnom i američkim kongresmenom Majklom Tarnernom nedvosmisleno je data podrška upućivanju poziva Crnoj Gori na decembarskom Samitu ministara vanjskih poslova, gdje se istaklo da će članstvo Crne Gore u NATO značiti pomak za našu zemlju ali i za Alijansu.

Mekejn je 10. januara 2017. u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Vlade Crne Gore, Duškom Markovićem rekao da će Senat SAD u najskorije vrijeme ratifikovati Pristupni protokol Crne Gore NATO savezu.

Mekejn i Marković Foto: Gov.me

Mekejn je tada izrazio žaljenje što zbog iznenadnih obaveza u Vašingtonu nije mogao posjetiti Crnu Goru 2. januara i najavio da će sa grupom američkih senatora posjetiti Crnu Goru u najkraćem roku.

Mekejn je 18. februara 2017. rekao da je vrijeme da SAD ratifikuju Protokol o pristupanju Crne Gore NATO.

On je to tada napisao na svom Tviter profilu nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Mekejn u martu 2017. tražio od kolega u Senatu SAD da razmotre i glasaju o protokolu o članstvu Crne Gore u NATO. Mekejn je na tadašnjoj sjednici, na kojoj se između ostalog glasalo o novom direktoru američkih obavještajnih službi, tražio da se - u skladu sa procedurom - jednoglasno prihvati da se razmatranje protokola stavi na dnevni red i da se o njemu glasa nakon rasprave.

Mekejnovom zahtjevu tada se usprotivio samo jedan senator - Rend Pol, republikanac iz Kentakija, ali je to bilo dovoljno da se razmatranje Protokola odloži. Mekejn je poslije toga optužio Pola da radi za Vladimira Putina.

Mekejn je prethodno u obraćanju Senatu poručio da je Crna Gora pod značajnim pritiskom i čak napadom Rusije.

"Rusija je pokušala da izvede puč u Crnoj Gori, ubije premijera i zbaci vladu da bi je spriječila da uđe u NATO", rekao je republikanski senator i naglasio da bi Moskvi trebalo poslati poruku da nema pravo veta na proširenje NATO-a.

Dodao je i da bi članstvo Crne Gore u Alijansi poboljšalo bezbjednosnu situaciju na Balkanu koju je okarakterisao nestabilnom.

"Zaustavljanje crnogorskog članstva predstavljalo bi značajan zaokret u američkoj spoljnoj politici i označilo mirenje sa sve većim uticajem Rusije na Balkanu. To bi negativno uticalo na naše zajedničke bezbjednosne interese u regionu ", naglasio je Mekejn i dodao da bi Sjedinjene Države, koje su imale ogromnu korist od mira i stabilnosti u Evropi, trebalo da stanu uz Crnu Goru ili da rizikuju podrivanje vizije Evrope - jedinstvene, slobodne i u miru.

"Ako nastavimo da odlažemo ovo pitanje, nakon što je 25 od 28 članica ratifikovalo Protokol, poslaćemo užasnu poruku", rekao je republikanski senator.

Mekejn je 25. marta 2017. izrazio uvjerenje da će Senat SAD iduće sedmice ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore u NATO.

Mekejn, koji je bio i predsjedavajući Odbora za oružane snage, na konferenciji za novinare u Briselu je izjavio da smatra da će glasovi Senata u cjelosti ići u korist Crne Gore.

"Srećan sam što mogu reći da ćemo u ponedjeljak započeti sa glasanjem i zatvorenom raspravom, a onda krenuti dalje sa glasanjem o Crnoj Gori. Veoma sam srećan što mogu kazati da sam u cijelosti uvjeren da će glasovi ići u korist za ulazak Crne Gore u NATO", istakao je tada Mekejn.

Ponovio je i značaj ulaska Crne Gore u Alijansu.

"U četvrtak smo održali saslušanje sa našim čelnikom evropske komande, generalom Kurtisom Skaparotijem, koji je naše najbolje vojno lice u regiji. Upitao sam ga kakav bi uticaj prouzrokovao neulazak Crne Gore u NATO i on je rekao da bi to bilo potpuna katastrofa. On je rekao da je ključno da Crnu Goru uvedemo (u NATO), a ukoliko to ne uradimo, posljedice bi se odrazile po cijelu regiju", poručio je Mekejn na konferenciji za štampu foruma fonda "German Marshall Fund" u Briselu.

Mekejn je u razgovoru sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem 12. aprila 2017. u Podgorici kazao da su ulazak Crne Gore u NATO i njena predstojeća integracija u EU svijetla tačka u turbulentnim dešavanjima u svijetu.

Mekejn je istog dana na pres konferenciji u Podgorici poručio da je ponašanje Rusije u regionu neprihvatljivo i zahtijeva solidarnost i snagu, kako bi osnovne demokratske vrijednosti bile očuvane.

Mekejn i crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković Foto: Boris Pejović

On je tada čestitao Crnoj Gori na odluci da postane članica NATO-a.

Mekejn je u junu 2017. pozdravio učlanjenje Crne Gore u NATO savez, nakon što je Alijansa i formalno postala jača za 29. članicu saveza.

"Prvo proširenje Alijanse u osam godina predstavlja značajan korak naprijed ka transatlantskim integracijama u veoma bitnom trenutku. Uzimajući u obzir sve kompleksnije izazove sa kojima se suočavamo sa obje strane Atlantika, NATO kao savez nikada nije bio važniji. U jeku ponovne ruske agresije, sve češćih terorističkih napada i stalnih tehnoloških sigurnosnih prijetnji, transatlantski savez se mora držati zajedno. Želio bih da pružim dobrodošlicu Crnoj Gori kao 29. članici koja će nam pomoći da se izborimo sa svim ovim prijetnjama," kazao je tada Mekejn.

Poručio je da su se (tadašnji) predsjednik Filip Vujanović, premijer Duško Marković i Vlada Crne Gore hrabro izborili sa pritiscima Putinove Rusije na svom putu do ovog istorijskog dana za Crnu Goru.

"Ceremonija učlanjenja šalje snažnu poruku Vladimiru Putinu da Rusije neće odlučivati o sudbini slobodnih naroda i da će demokratske težnje ovih društava uvijek nadjačati silu. Takođe, nadmoćnih 97 glasova "za" naspram svega dva glasa "protiv", pri glasanju o prijemu Crne Gore u Senatu, najbolje govore o snazi američke posvećenosti NATO savezu i Evropi kao slobodnoj i mirnoj zajednici naroda," rekao je tada Mekejn.

Kako je dodao, prijem Crne Gore je savršeno usklađen sa obilježavanjem 70. godišnjice Maršalovog plana i pobjede transatlantske saradnje koja je spasila Zapad.

"Sedamdeset godina kasnije, američka posvećenosti odbrani slobodnog svijeta, promovisanju demokratskih vrijednosti i obezbjeđivanju stabilnosti Evrope ne smije imati presedana," zaključio je tada Mekejn.

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović uručio je 23. marta 2018. u Vašingtonu odlikovanja koja je nekadašnji predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dodijelio Mekejnu, bivšem potpredsjedniku SAD Džozefu Bajdenu i kongresmenu Majklu Tarneru za doprinos promociji crnogorskih interesa, snaženju međudržavnih odnosa te međunarodnom ugledu i položaju Crne Gore.

Bajden Tarner i Darmanović Foto: mvp.gov.me

Mekejn je 18. jula ove godine osudio izjavu predsjednika SAD Donalda Trampa o "agresivnoj" Crnoj Gori.

"Narod Crne Gore se hrabro suprostavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina, kako bi prigrlio demokratiju. Senat je glasao sa 97:2 kao podršku ulaska Crne Gore u NATO. Napadom na Crnu Goru, i dovodeći javno u pitanje našu obligaciju u NATO savezu, predsjednik "ide na vodu" Vladimiru Putinu," napisao je tada na svom Tviter nalogu Mekejn.

