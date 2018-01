Taksisti za poskuljenje, nadležni ne daju prije kraja septembra

Taksi prevoz u glavnom gradu, ne može poskupjeti prije kraja trećeg kvartala ove godine, a po Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju krajnji rok za određivanje minimalne i maksimalne cijene je osmi novembar ove godine.

To je „Vijestima” odgovoreno iz Glavnog grada, odnosno Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, na pitanje da li planiraju uskoro da odrede minimalnu i najnižu cijenu vožnje taksi vozilima, a što je prema novom Zakonu o drumskom saobraćaju obaveza lokalne samouprave.

Mnogi taksisti najavili su da bi prevoz trebalo da poskupi, pogotovo nakon jučerašnjeg povećanja karte u gradskom autobuskom prevozu sa 70 na 90 centi.

Neki su to već i učinili.

“Smatram da apsolutno taksi prevoz treba da poskupi i to za nekoliko desetina centi. To treba uraditi i zbog povećanja akcize na gorivo, drugih poskupljenja. Međutim, novim Zakonom o drumskom saobraćaju to je u nadležnosti lokalnih uprava, tako da su nama svezane ruke”, kazao je predsjednik Strukovnog sindikata taksista Crne Gore Borislav Pavlović.

On je naveo da sadašnja cijena vožnje u glavnom gradu, je najniža u cijeloj Evropi, i da je to prosto neodrživo.

Iz Glavnog grada su naveli da se minimalna i maksimalna cijena vožnje može odrediti jedino donošenjem nove odluke o organizovanju auto-taksi prevoza na teritoriji glavnog grada.

“Planom rada Sekretarijata nova odluka je planirana za treći kvartal tekuće godine, a da bi se mogla donijeti neophodno je ispoštovati zakonom predviđene procedure, sprovesti javnu raspravu, proći skupštinsku proceduru i objaviti isto u Službenom listu”, navode iz Glavnog grada.

Istakli su da će Glavni grad vrlo brzo formirati radnu grupu, koja će uraditi novu odluku, a da bi cijenu formirali na zadovoljstvo građana neophodno je da uključe i predstavnike taksi udruženja, što smo namjerni i da uradimo.

“Što se tiče Sekretarijata do donošenja nove odluke donošenje se očekuje do (kraja trećeg kvartala), nećemo uticati na povećanje cijene taksi prevoza”, navode iz Sekretarijata.

