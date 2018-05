Tehnička sudska vlada (ne)ustavna?

Advokat i ekspert za praksu Evropskog suda Siniša Gazivoda smatra da je neustavno izmjenama Zakona o Sudskom savjetu produžavati mandat njegovim članovima, jer Skupština zbog bojkota opozicije nema potrebnu većinu za njihov izbor.

“Ustav je jasan - mandat Sudskog savjeta traje četiri godine - pa ako se propiše zakonom da može trajati i recimo pet godina, onda je i laiku jasno da je to suprotno Ustavu. Sa druge strane, primjera radi, Evropska konvencija propisuje da mandat sudijama u Strazburu traje devet godina, ali i da sudija ostaje da vrši dužnost i nakon isteka mandata sve do izbora novog sudije, da imamo takvu komplementarnu normu u Ustavu onda bi ove aktuelne intencije bile ustavne. Ovako nijesu”, rekao je on za “Vijesti”.

Gazivoda Foto: Privatna arhiva

Premijer Duško Marković najavio je da će Vlada sjutra razmatrati predlog zakona, a Ministarstvo pravde juče je u odgovoru “Vijestima” navelo da “o konkretnim pravnim rješenjima ne može govoriti prije nego što se za njih zvanično opredijeli Vlada”.

Nezvanične informacije “Vijesti” su da Vlada ostavlja “ugledne pravnike”, među kojima je i predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević, do izbora njihovih nasljednika.

Vukčević je ranije predložio rješenje „tehničke sudske vlade“ kako Ustav to uređuje za druge grane vlasti. Ili još sličnije kako to uređuju zakoni za Tužilaštvo, Ustavni sud.

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović rekao je da “nedostatak volje i želje aktuelne vlasti da se u dijalogu unutar parlamenta pronađu ozbiljna kadrovska rješenja za izbor novih članova Sudskog savjeta govori o tome, da se sa jedne strane odgovornost za nekonstituisanje Savjeta pokuša pripisati opoziciji, a sa druge strane da vlast nije spremna da razgovara o stručnim, i politički neutralnim kandidatima koje bi predložila Skupština neophodnom većinom”.

