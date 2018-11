Tezge i kiosci ruše vlast u Budvi?

Ukoliko svi koalicioni partneri ne budu saglasni da se jednoglasno usvoji Plan privremenih objekata, kojim se sa budvanskog šetališta nakon decenije i po uklanja vašarište, opstanak budvanske vladajuće koalicije biće doveden u pitanje.

To su „Vijestima” potvrdile Demokrate, koje su najavile da će napustiti vlast ukoliko se planski dokument u ovakvom obliku ne bude usvojio.

Plan privremenih objekata, koji je sačinio Sekretarijat za urbanizam, na čijem se čelu nalazi kadar Demokrata Stevo Davidović, „izbrisao“ je gotovo 250 tezgi, kioska, konzervatora i ostalih štandova. Iz petogodišnjeg plana u Budvi je uklonjeno 187 privremenih objekata, od kojih 95 lokacija na šetalištu, 50 lokacija na Sajmu, te 42 lokacije u drugoj zoni, u Bečićima je manje 39 lokacija, osam u Petrovcu, četiri na Jazu, pet na Svetom Stefanu, pet autoperionica i tri parkinga.

To je izazvalo podjelu unutar koalicije. Plan je, kako je“Vijestima“ rečeno, nakon javne rasprave poslat Ministarstvu održivog razvoja na saglasnost, i nijedan od privremenih objekata nije „vraćen“ na šetalište, iako je uloženo na desetine primjedbi. Očekuje se da bi početkom decembra Plan trebalo da se nađe pred odbornicima.

Gradonačelnik Dragan Krapović je ranije „ Vijestima“ kazao da neće dozvoliti nikakve amandmane, političke trgovine, niti nadglasavanja. Ukoliko Plan, kada bude na skupštinskom zasjednaju, ne bude dobio jednoglasnu podršku, Demokrate će napustiti zasjedanje, a i vlast.

Da postoji jasna podjela unutar koalicije po pitanju Plana, svjedoči i to da je SNP već najavio da ga neće podržati, već će uložiti amandman, dok u DF-u smatraju da treba naći kompromisno rješenje, na koje Demokrate, po svoj prilici, neće pristati.

„Što se nas tiče, oko Programa neće biti kompromisa. To je krovni i osnovni dokument kojim stvaramo uslove za ispunjavanje najvećeg dijela naših, ali predizbornih programa i koalicionih partnera. Ako nema konsenzusa oko toga u kome pravcu treba da ide Budva kao turistička destinacija, da li i dalje treba da liči na vašar sa najprizemnijom ponudom ili treba da se privedu namjeni planirani prostori i konačno izađu iz stanja “privremenosti”, onda ne vidimo smisao daljeg ostanka u vlasti samo radi vlasti, a da se stvari ne pokreću sa mrtve tačke. Ukoliko naši koalicioni partneri imaju u planu neku drugu većinu sa kojom bi i dalje održavali status kvo, mi im u tome nećemo biti smetnja“, kazao je za „Vijesti“ odbornik Demokrata Đorđije Zenović.

Postoji veliki prostor za stimulaciju i opštinskog budžeta i građana koji žele da zakupe prostore za rad u okviru do sada nepopisane opštinske imovine. U tom pravcu je nesporno da se privremeni objekti moraju redigovati na način koji opravdava epitet Budve kao turističke destinacije, a sa druge strane se mora dati alternativa građananima koji nemaju druge izvore prihoda da obavljaju djelatnost koju su vršili do ove godine”, kazala je Jelušić.

Predsjednik budvanskog odbora Crnogorske i prvi potpredsjednik Opštine Vladimir Bulatović naglasio je da je Crnogorska za uvođenje punog reda u priobalnom pojasu u Budvi.

„Stav Crnogorske po pitanju privremenih lokacija u Budvi je od početka jasan i nije promijenjen. Mi smo za uvođenje dodatnog reda u priobalnom pojasu, jer je to od vitalnog značaja za dalji razvoj opštine“, izjavio je Bulatović.

On je za „Vijesti“ rekao da su za Crnogorsku, povodom plana privremenih lokacija, tri tačke ključne.

„Najbitnije je da je plan urađen u skladu sa smjernicama koje je dalo nadležno ministarstvo. Potom da se planom ravnopravno tretiraju svi korisnici privremenih lokacija i da je u potpunosti transparentan prema građanima“, kaže Bulatović.

On smatra da su sve ove tri tačke ispoštovane i da ne vidi da je bilo ko oštećen u tom postupku. Bulatović je dodao da bi odlaganje rješavanja ovog pitanja samo multiplikovalo probleme. Jedna od posljedica nerješavanja tog problema bilo bi suočavanje sa zahtjevima za dodatnim lokacijama i to sa punim pravom u svim priobalnim zonama od subjekata koji to pravo u ovom momentu ne koriste.

Odbornik SNP-a Goran Pejović kategoričan je da takav Plan neće podržati, već će uložiti amandman. Ponovio je da privremene objekte ili treba sve izbrisati, i ostaviti da samo postoje u Planu privremenih objekata bine, ili ih sve vratiti.

Lider budvanskog DF-a i budući gradonačelnik Marko Bato Carević kazao je da su koalicionim partnerima još ranije na sastanku kazali da se ne slažu sa takvim planom, jer se na desetine sugrađana koji tako izdržavaju porodice ostavlja bez posla.

„Slažemo se da broj privremenih objekata treba smanjiti i šetalište urediti, ali smo svjesni i činejnice da nekoga ostavljamo na ulici bez posla. Zato i želimo da razgovorama i nađemo rješenje“, kazao je za „Vijesti“ Carević.

Menadžer grada Milo Božović (DF), kazao je da taj politički savez još nema konačnu odluku, te tek nakon što im bude dostavljena konačna verzija Plana, njihov odbornički klub će zauzeti stav.

Sekretar za finansije Petar Odžić (SDP) kazao je da smanjenje broja privremenih lokacija neće izazvati potres u finansijama, već će priliv od taksi možda biti manji za 200 hiljada. Mada ni ta cifra nije konačna, kako je objasnio, jer bi one lokacije koje bi ostale dobile status ekskluziviteta, pa bi i takse i naknade bile znatno veće.

Predsjednica budvanskog odbora GP URA Božena Jelušić smatra da se šetalište u Budvi mora urediti po mediteranskim i standardima svjetskog turiste.

“U procesu usvajanja Plana mora se voditi računa o finansijskim efektima takvog planiranja po grad, regulisanja sive zone tržišta i uzurpacije prostora mimo planova, saobraćajnih i komunalnih ograničenja na terenu, te zloupotreba zakupa opštinske imovine. Uređenje starog gradskog jezgra i kontakt zone zavisi od specifičnosti konzervatorskih uslova, te je u ovom dijelu nepohodno učešće relevantnih institucija kako Plan ne bi bio osporen nakon donošenja”, kazala je Jelušić.

U DPS-u čekaju konačnu verziju

Ni u najjačoj opozicionoj partiji - DPS-u nemaju još konačan stav o Planu privremenih objekata.

„Stav o tome daćemo kada konačan Nacrt bude bio predložen Skupštini opštine na usvajanje i kada vidimo koji je zapravo broj lokacija predviđen za uklanjanje. Pitanje je da li će taj broj biti 250. Budva ima potrebu za određenim brojem privremenih lokacija, kao što je to slučaj i sa drugim turističkim mjestima. Naš generalni stav, a tiče se pitanja struke, je da standardi i uslovi i broj privremenih objekata moraju biti usklađeni sa Pravilnikom o postavljanju i karakteru privremenih lokacija koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u julu. Takođe, novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata jasno definiše da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na izgled i materijalizaciju svakog privremenog objekta“, kazao je za „Vijesti“ lider budvanskog DPS-a Predrag Jelušić.

Kriza uoči rotacije

Najnovija kriza unutar koalicije, možda i najozbiljnija u protekle dvije godine od kada gradom upravljaju Demokrate, DF, SNP, URA, SDP, DEMOS, bivši Liberali, i odnedavno i Crnogorska događa se samo mjesec uoči rotacije na mjestu predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine. U fotelju prvog čovjeka Budve umjesto Krapovića treba da sjedne Carević, dok na mjesto predsjednika SO umjesto Đorđija Vujovića (DF), dolazi kadar Demokrata.

