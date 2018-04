Tivat atraktivna destinacija za goste sa Srednjeg istoka

Tivat postaje sve atraktivnija destinacija za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata, zaključeno je nakon učešća predstavnika Turističke organizacije i Opštine Tivat na najvećem međunarodom sajmu Srednjeg istoka u Dubaiju.

Delegaciju TO i Opštine predvodila je gradonačelnica Snežana Matijević, a sa njima su bili i predstavnici partnera iz “Riana Grupe” koja je kao jedna od mnogih ino-komapnija sa svojim predstavništvom u Dubaiju, učestvovala je na 15. Arabian Travel Market 2018 (ATM), u periodu od 24-25. aprila 2018. godine.

"ATM 2018 je vodeći međunarodni sajam za turizam i putovanja, koji otkriva potencijale Srednjeg istoka za inbound i outbound turizam i cjelokupnu svjetsku turističku privredu. Turističke destinacije širom svijeta uzimaju učešće u ovom sajmu sa ciljem da prikažu raspoložive smještajne kapacitete, ali i svoje turističke atrakcije. Sajam je vodeći i u predstavljanju inovacija u turizmu, kao i ključnih aero ruta, po kojoj se i Tivat sada može upisati, kada je ovo tržište u pitanju", saopštila je danas tivatska TO.

Foto: TO Tivat

Sajam u Dubaiju je otvorio šeik Maktum bin Muhamed Rašid al Maktum, zamjenik Vladara Dubija. Ove godine sajam je okupio više od 400 glavnih izlagača, sa ukupno predstavljenih 150 zemalja. Više od 40.000 posjetioca je prisustvovalo sajmu, obišavši više od 65 nacionalnih paviljona što predstavlja najveći turistički događaj na Srednjem istoku.

“Na poziv i u saradnji sa FlyDubai avio kompanijom, koja je 2017. godine uvela direktnu avio liniju na relaciji Dubai-Tivat (od ovog ljeta i na 3 puta sedmično), TO Tivat je predstavila sve potencijale turističke destinacije, kroz svoj materijal i materijal svojih partnera i na taj način „otvorila“ Crnu Goru za ovaj dio svijeta. Predstavnci TO i Opštine Tivat – predsjednica opštine Snežana Matijević, potpredsjednik opštine Dejan Maslovar i sekretar za ekonomski razvoj i preduzetništvo Petar Vujović, su iskoristili priliku da predstave brojne turističke potencijale i privredu Tivta, ali i uspostave kontakte sa potencijalnim investitorima", saopšteno je iz TO Tivat.

Tokom trajanja sajma, tivatska delegacija se susrela sa ključnim partnerima iz kompanije Fly Dubai, gdje su razgovorali sa regionalnim menadžerom za Srednji istok Tarekom Alkhalilom za Srednji istok i za libansko tržište Ranijom Koru. Na radnoj večeri sa investitorom Romijem Havatom, vlasnikom “Riana grupe” sa sjedištem u Dubaiju, razmatrani su novi poslovni poduhvati te kompanije, ali je bilo govora i o značaju helikopterskog transfera i panoramskih tura kao turističkog proizvoda po kojima je Tivat jedinstven i za koji postoji veliko interesovanje kada je tržište Bliskog istoka u pitanju.

Foto: TO Tivat

Predstavnica “Riana grupe” Sanja Milosavljević, koja je delegaciju pratila kao novinar, je sa ITN direktorom publikacije Al Hilal grupe - Kimom Thomonom, inače vodećim izdavačem na Bliskom istoku za sedam magazina, govorila o Tivtu, pa se očekuju objave na njihovim online i offline izdanjima, ka dogovotrene su i posjete Tivtu tokom juna nekoliko uticajnih srednjeistočnih turističkih blogera.

Susreti sa delegacijom iz Fly Dubai Holidays imao je za sa cilj da se kreiraju trodnevni paketi za turiste iz Dubaija, a mediji iz zemalja regiona Persisjkog zaliva su željeli da saznaju više o potencijalima predstavljanja Tivta i Crne Gore kao turističe destinacije destinacije. Turski investitori su predstavili svoje interesovanje za ulaganje u Crnu Goru, i naročito za Tivat kao destinaciju. Opštinski sekretar Petar Vujović je prezentovao Tivat kao investicionu destinaciju gospodi Cenk Konusuru i Serdaru Balti iz “Ottman Grupe” iz Istanbula, vlasnicima nekoliko elitnih hotela i restorana u Istanbulu, koji su zainteresovani za investiranje u Boku kotorsku.

Foto: TO Tivat

Sa delegacijom iz Tivta susreo se i ambasador Crne Gore u UAE, Darko Uskoković, te ministarka savjetnica u ambasadi Duška Jeknić.

“Na Sajmu u Dubaiju zaključeno je da je evidentan porast halal turizma na globalnom nivou. Istaknuto je da postoje grupe žena koje bi željele da posjete Crnu Goru, te da im se omogući privatnost u posjeti u skladu sa religijom,ali je konstatovano i da Tivtu generalno, nedostaju Halal restorani, te je potrebno raditi na uvođenju ovog standarda u ugostitljeskim objektima. Jedan od zaključaka je i potreba da Nacionalna Turistička Organizacija Crne Gore bude prisutnija na Srednjem istoku sa ciljem kreiranja kvalitetnijeg zajedničkog nastupa", zakljuluje se u saopštenju TO Tivat.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)