Tivat dobio gradonačelnika, prvi potez da bez svečanosti časti Porto milionima građana

Glasovima 23 odbornika vladajuće koalicije DPS, SD i HGI, predsjednik Opštinskog odbora DPS Tivta dr Siniša Kusovac izabran je na današnjoj sjednici SO za novog gradonačelnika.

Protiv izbora Kusovca glasalo je šest odbornika TA, SDP, BF i SNP. Iako mandat aktuelnog saziva SO Tivat traje još nepune dvije godine, Kusovac će u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o lokalnoj samoupravi, na funkciji gradonačelnika biti u naredne četiri godine.

Opozicija je žestoko kritikovala kandidaturu Kusovca koga je za gradonačelnika predložio odbornički klub DPS-a. Uprkos opozicionim prozivkama zbog toga što je Kusovac javno podržao namjeru Vlade da privatizuje Aerodrom Tivat, za njegov izbor za gradonačenika glasale su i Socijaldemokrate Tivta koje se zvanično žestoko protive prodaji vazdušnih luka, a čiji glasovi nisu bili potrebni za Kusovčevo imenovanje jer DPS sa svojih 17 odbornika i sam ima natoplovičnu većinu u SO.

“Mi se ne slažemo u DPS su svemu i o tome će suditi građani na narednim izborima. SD je jasan oko aerodroma da smo protiv privatizacije i koncesije i da to nije isplativo za državu, što ćemo pokušati i da objasnimo u javnoj raspravi o konecsionom aktu koja je u toku.”- kazao je Igor Petković (SD), ali je izbjegao da odgovori zašto ta partija glasa za gradonačelnika koji je iskazao podršku namjeri Vlade da privatizuje aerodrom Tivat i gradu oduzme značajnu imovinu koju Tivat ima u kompleksu te vazdušne luke.

Foto: Siniša Luković

Podršku Kusovcu iskazao je i Adrijan Vuksanović (HGI) pozvavši gradonačelnika da “odoli pritiscima koji dolaze iz parapolitičkih subjekata”.

“Kusovac će zaokružiti propadanje Tivta koje traje već godinama. Kao potpredsjednik Opštine bio je zadužen za investicije, a kako je “dobro” radio, pokazuje i podatak da je od 1.janura do 1.jula realizacija kapitalnog budžeta samo 18 odsto, dok je stepen planirane naplate komunalija samo 27 odsto. On ničim nije zaslužio da bude gradonačelnik, osim ako parameter za to nije njegova poslušnost DPS-u i velikom bosu Milu Đukanoviću.”- kazao je Miomir Abović (TA), dok je njegov stranački kolega Mirko Kovačević kosntatovao da je Kusovac već treći od posljednja četiri gradonačelnika Tivta koji nisu ni rođeni, niti su se podigli u tom gradu.

“Ako DPS ponovno 2020. bude imao vlast u Tivtu, vrijeme je da predsjednik naše Opštine bude neko iz Bijelog Polja ili Rožaja. Podržavaju li DPS i SD stav da Opština Tivat dobije ulog u preduzeću Aerodromi, jer je aerodrom Tivat na našoj zemlji i nijedan kriminalni zakon to ne može promijeniti.”- upitao je Kovačević, ne dobivši odgovor, kao ni Ivo Marić (SDP) koji je od novog gradonačelnika tražio da se decidno izjasni što misli o namjeri Vlade da aerodrom izda u koncesiju.

“U ovoj zemlji napreduje onaj koji više radi protiv nje. Kusovac je produžena ruka podgoričke oligarhije i spreman je da sve njihove zamisli sprovede u djelo, pa će tako on poptisati ugovor sa Porto Montenegrom o oprostu 5,6 miliona eura komunalija", istakao je Andrija Petković (BF).

U obraćanju SO i građanama nakon polaganja zakletve, novi gradonačelnik Tivta obećao je da će u naredne dvije godine završiti sve brojne projekte sa kojima je DPS pobijedio na lokalnim izborima 2016. godine, a zbog čije je loše realizacije nedavno smijenjena bivša gradonačelnica dr Snežana Matijević. “Poseban mi je izazov da u naredne dvije godine ovima koji me nisu podržali, na djelu pokažem što i koliko će se uraditi. Ne treba zaboraviti da taj cilj, taj mandate i povjerenje koje smo dobili traje četiri godine, a cilj nije na početku već kraju – 2020. Do tada će ova uprava učiniti sve da ono što je rečeno od kapitalnih investicija i ekonomskog razvoja Tivta bude realizovano", poručio je Kusovac.

Ništa sporno da časti Porto 5,6 miliona eura

Kusovac je novinarima rekao da “nema ništa sporno” u kontroverznom aranžmanu po kome Tivat treba da časti Porto Montenegro sa 5,6 miliona eura.

Bivša gradonečalnica Matijević mjesecima je odbijala da stavi potpis na ugovor o oprostu tih potraživanja Opštine od Porta na ime neplaćenih komunalija, ali je Kusovac juče kazao da su u međuvremenu “institucije rekle svoje i tu nema ništa sporno”.

“Imamo stav SO Tivat i mišljenje specijalnog državnog tužioca i shodno tome, logičan redoslijed stvari je da se ugovor potpiše.”- istakao je novi gradonačelnik Tivta. Na pitanje “Vijesti” hoće li ceremonija potpisivanja tog ugovora biti svečana jer je ipak riječ o kapitalnom ulaganju Opštine u jednog strateškog investitora kakav je Porto Montenegro, Kusovac je kazao da “treba obrnuti tu percepciju”.

“Veliko i strateško ulaganje je tog investitora u Opštinu Tivat i taj ugovor će veoma brzo biti potpisan – u narednih nekoliko dana – jer nema razloga da tako ne bude", podvukao je on.

