Tivćani za dočeke dali 290.000 eura, a dobiti nepoznati

Za organizaciju dva dočeka Nove godine - prošle i ove godine, Opština Tivat i Turistička organizacija (TO) utrošili su više od 290.000 eura.

Toliko su proslave na otvorenom koštale poreske obveznike - proizilazi iz podataka koje su objavile lokalna uprava i TO.

Prema završnom računu budžeta Opštine za 2017. godinu, na stavku “promotivne aktivnosti-kulturne manifestacije“, što se odnosi na doček Nove 2017. godine kada je u Tivtu prvi put organizovana ta fešta sa nastupom “Prljavog kazališta“, otišlo je 121.800 eura.

Za doček 2018. godine, kada je na Pinima pjevao Gibonni, prema podacima TO Tivat, Opština je izdvojila 90.000, a TO još 70.000. Na taj iznos, TO je naknadno dodala još oko 10.000 eura za, kako piše u dokumentaciji, “potrebe marketinga i brojne druge dodatne troškove koje nismo mogli tačno precizirati u trenucima realizacije“.

Odbornica Bernarda Moškov (SDP) interesovala se koliko su ta ulaganja Opštine i TO uticala na povećanje turističkog prometa i zarade ugostitelja u gradu tokom novogodišnjih praznika, ali nije dobila precizne podatke.

Iz TO su Moškov uputili da od Poreske uprave traži podatke o dobiti tivatskih hotelijera i restoratera. Iz Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo su joj odgovorili da je od naplate boravišne takse turistima u kolektivnom smještaju u decembru 2017. i januaru 2018. naplaćeno ukupno 5.265 eura, što je 46,9 odsto više nego u ta dva mjeseca 2016. i 2017. kada je u Tivtu prvi put priređen doček Nove godine na otvorenom.

Za upitnu “Gorsku dramu” pedesetak hiljada

Prema završnom računu budžeta za 2017. godinu, Opština Tivat izdvojila je više od 44.000 eura za “ugovorene usluge – pozorišna predstava“. Nezvanično, na taj iznos Centar za kulturu kao producent iz svoje je kase dodao još oko 10.000 eura. Riječ je o troškovima produkcije komada

“Gorska drama“ Obrada Nenezića, iza kojeg je lani stalo DPS rukovodstvo uprkos protivljenu kulturnih poslenika koji su imali dvojbe o umjetničkom kvalitetu te predstave. Pokazalo se da su kulturnjaci u pravu jer je “Gorska drama“, koja je pobrala vrlo loše kritike, lani nakon premijere i prethodno zakazane dvije reprize, igrana još samo dva puta - oba na zahtjev činovnika Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti – u sklopu programa obilježavanja Dana opštine i u Novom Sadu, kada su Tivćani predstavljali turističku i kulturnu ponudu.

