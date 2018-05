To Be Secure Forum od 21. do 23. maja u Budvi

Osmi To Be Secure (2BS) Forum biće održan od 21. do 23. maja 2018. godine, u hotelu Splendid u Bečićima, saopšteno je iz Atlantskog saveza.

Na svečanom otvaranju vodeće godišnje konferencije govoriće predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore dr Savo Kentera i zamjenik pomoćnika sekretara za evropske i evro-azijske poslove u State Department-u Metju A. Palmer (Matthew A. Palmer). Forum će zvanično otvoriti predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

"Ovogodišnji 2BS Forum okupiće više od 400 učesnika iz cijelog svijeta, među kojima su predsjednici, premijeri, ministri odbrane, ministri vanjskih poslova i drugi visoki zvaničnici iz zemalja Jugoistočne Evrope, zvaničnici SAD i EU, istaknuti analitičari, predstavnici akademske zajednice, eksperti iz oblasti bezbjednosne politike, mediji, itd. Posebna važnost skupa odnosi se i na činjenicu da je Forum organizovan neposredno pred obilježavanje prve godišnjice članstva Crne Gore u NATO", saopštili su iz Atlantskog saveza.

Glavni govornik na prvom panelu biće predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji će govoriti o centralnoj temi osmog Foruma, odnosno o političko-bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, regionu koji je ponovno postao sfera interesovanja ključnih donosioca odluka u međunarodnoj zajednici.

"Činjenica je da je, od ratova devedesetih godina do evropskih i evro-atlantskih integracija ,došlo do značajnog napretka u regionu. Uprkos tome, progres na tom putu sporiji je od očekivanog zbog neriješenih pitanja iz prošlosti. Srbija i Crna Gora započele pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i mogle bi, kako je navedeno u nedavno objavljenom planu proširenja EU, postati članice do 2025.godine. Ulazak Crne Gore u NATO pokazuje da vrata ostaju otvorena za druge države regiona. Ipak, evidentno je i da Rusija i Turska sve brže šire svoj uticaj na Balkanu zbog njegove geoplotičke i privredne privlačnosti", saopšteno je.

Osmi 2BS Forum, osim regionalnih tema,otvoriće diskusije i analize aktuelnih globalnih pitanja bezbjednosti, razmatriti izazove vanjske politike, raspravljaće se o posljedicama sve prisutnijih dezinformacija, te načinu suočavanja i suzbijanja lažnih vijesti. Takođe, biće riječi i o uticaju aktuelnih bezbjednosnih pitanja kako na oblikovanje međunarodnih odnosa, tako i na budućnost Evrope i ostatka svijeta.

Na drugom panelu prvog dana, biće riječi o populističkim desničarskim partijama koje su uspjele da privuku birače širom Evrope, o njihovom iznenadnom usponu u Njemačkoj, Bugarskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Austriji, Francuskoj, te kako one utiču na stubove EU.

"Da li je demokratija kakvu danas poznajemo ugrožena vrsta, te da li je budućnost evropskih integracija dovedena u pitanje, samo su neka od pitanja na koje će da ovaj panel pokušati da odgovori. Prvi dan Foruma posvećen je i temi američke vanjske politike. Nakon što je Donald Tramp izabran za predsjednika SAD-a, u krugovima stručne i laičke javnost sve češće se čuju ocjene i tvdrnje da se američka vanjska politika dramatično mijenja. S druge strane, postoje oni koji su stanovišta da se samo retorika promijenila, dok je suština ostala gotovo nepromijenjena. Hoće li potezi nove administracije zaista dovesti u pitanje nastavak težnje ostvarenja tri cilja koja su u središtu američke velike strategije: američkog prisustva u inostranstvu, unapređenja liberalnog ekonomskog poretka i stvaranja, održavanja i revizije globalnog institucionalnog poretka, saznaćemo od vrsnih eksperata koji će govoriti na tom panelu. U programu Foruma, kao novina, uvršten je i poseban panel posvećen izuzetno važnoj temi: uzročno posledična povezanost religije i bezbjednosnih pitanja. Za očekivati je da taj panel rezultira preporukama kako uspostaviti efikasniju saradnju između politike bezbjednosti i religijskih zajednica, kako bi se pozabavili zajedničkim, gorućim bezbjednosnim pitanjima, kao što su deligitimizacija proliferacije nasilnih ekstremističkih ideologija i terorizma, migracijma, siromaštvom, trgovinom ljudima i sličnim temama", kazali su iz Atlantskog saveza.

Organizator 2BS Foruma je Atlantski savez Crne Gore pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore, a u saradnji sa Ambasadom SAD i NATO.

Osmi 2BS Forum biće svečano otvoren 22. maja 2018. godine, u 10.00 sati, u hotelu Splendid, u Bečićima.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)