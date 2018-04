Tošković: Uspjesi crnogorskog režima skrivaju opštenarodnu socijalnu tragediju

Evropski put crnogorskog režima iz dana u dan uvećava sve težu socijalnu ugroženost i bijedu građana Crne Gore, ocjenjuje Radovan Tošković, predsjednik Opštinskog odbora Radničke partije Podgorica.

"Zdravi razum jasno vidi i sve više osjeća opasnost od biološkog nestanka našeg socijalno ugroženog stanovništva. Svi uspjesi crnogorskog režima i njihovih projekata, studija, raskošnih građevina i uopšte njihovog raskošnog življenja u istini perfidno skrivaju opštenarodnu socijalnu tragediju pod kojom stenje socijalno ugroženo stanovništvo već duži niz godina", navodi Tošković.

On dodaje da je na "ovakvo katastrofalno ekonomsko socijalno stanje građana jedini odgovor režima je ćutanje koje je pokazatelj nemoći institucija sistema da riješe socijalne probleme ili preziranje socijalno ugroženih građana, nezaposlenih, penzionera i drugih ugroženih struktura u državi".

"Navedeni pokazatelji, koji su naša realnost, su tragični za dalju subdinu ugroženog stanovništva, jer se do danas ništa ne preduzima da se poboljša njihovo ekonomsko socijalno stanje. Jedina nada i spas je da se sve ugrožene strukture u društvu objedine u istinski narodni pokret koji će zaustaviti ovu socijalnu tragediju i urazumiti obijesne novopečene bogataše i njima sluganske institucije, koje su do danas, a i ubuduće će nastaviti sa uništenjem sopstvenog naroda, a da bi se to zaustavilo pod hitno ih moramo ukloniti s vlasti", zaključuje Tošković.

