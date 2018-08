Tramp je Markovića nazvao "cmizdravom propalom kučk*m"?

Američki predsjednik Donald Tramp nazvao je crnogorskog premijera Duška Markovića "cmizdravom propalom kučk*m" nakon objave videa poslije prošlogodišnjeg NATO samita, navodi u svojoj knjizi bivša asistentkinja u Bijeloj kući Omarosa Menigolt Njumen.

Ona u svojoj knjizi “Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House" navodi da je svom bivšem šefu postavila pitanje nakon što se pojavio video na kojem odgurnuo Markovića.

"Pitala sam ga: 'Nastupio si malo agresivno. Zašto si to uradio?'", piše u knjizi Njumanove, prenosi The Hill.

"O, on je samo cmizdrava propala kuč*a", odgovorio je Tramp, navodi Njuman.

Knjiga je objavljena juče, a posvećena je periodu koji je autorka provela u Trampovoj administraciji. Otpuštena je u decembru, 2017. godine.

Video incidenta odmah je postao viralan, a korisnici društvenih mreža osuđivali su potez Trampa.

Američki predsjednik suočio se sa kritikama i ove godine kada je Crnu Goru okarakterisao kao "malenu zemlju sa veoma snažnim ljudima koji bi mogli započeti treći svjetski rat".

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je govorio o funkcionisanju i finansiranju NATO. Na pitanje novinara, zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru, Tramp je kazao da je pitao istu stvar.

"Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma snažni ljudi. Oni su veoma agresivni ljudi, možda će postati agresivni i čestitam - u Trećem svjetskom ratu smo!", kazao je Tramp.

