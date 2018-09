Traže izuzeće podgoričkog tužilaštva iz postupka za prijetnje Čađenoviću

Advokat Ranko Radonjić tražio je izuzeće podgoričkog Osnovnog tužilaštva iz postupanja u postupku u kome se sudi Iliji Pavloviću, optuženom da je prijetio specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Advokat je tražio da rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević odlučuje o njegovom zahtjevu za izuzeće postupajuće tužiteljke Ane Kalezić, kao i rukovoditeljke ODT-a Ljiljane Klikovac.

On je ocijenio da oni ne mogu biti nepristrasni u tom postupku, jer je upravo tužilac Čađenović dugo godina radio u tom tužilaštvu.

Istakao je Čađenoviću Kalezić bila pripravnica tri godine, te da ni Klikovac ne može da donese objektivnu odluku o njenom izuzeću.

On je, dodaje, iznenađen činjenicom da se to tužilaštvo nije samo izuzelo iz tog postupka, jer je to činilo u drugim postupcima u kojima su stranke ili oštećeni bili tužioci ili članovi njihovih porodica.

Pavlović se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, za koje je zaprijećena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Optužen je da je 29. decembra prošle godine iz zatvora poslao Čađenoviću prijeteće pismo da će ga napasti kada izađe iz Spuža.

Tamo se nalazi jer odgovara i za ubistvo Đorđa Borete i Dragana Zečevića, koje se dogodilo u decembru 2016. godine u Budvi.

Optužnicu za ubistvo zastupa upravo tužilac Čađenović, kome je nakon prijetnji dodijeljeno obezbjeđenje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)