Traže novi sukob interesa ili vole filmove Vukčevića

Dok sudovi utvrđuju da li su članovi Savjeta Radio- televizije Crne Gore (RTCG) zakonito smijenjeni, a Vlada pokušava relativizirati političku odgovornost za dešavanja oko Javnog servisa, Agencija za sprečavanje korupcije i skupštinski Administrativni odbor ispituju drugi slučaj navodnog sukoba interesa reditelja Nikole Vukčevića.

Iako je on već odlukom Skupštine smijenjen iz Savjeta RTCG-a i više nije javni funkcioner, ASK i Administrativni odbor provjeravaju dokumentarnu reportažu “Na putu ka EU” koju je ranije režirao, a 2016. je emitovana na TVCG.

Generalna direktorica RTCG Andrijana Kadija kazala je juče "Vijestima" da je informacije o dokumentarcu već proslijedila ASK-u i Aministrativnom odboru, koji su ih tražili. ASK od ponedjeljka ne odgovora na pitanja “Vijesti” da li i zbog čega provjerava Vukčevića, dok predsjednik Administrativnog odbora Luiđ Škrelja (DPS) negira da su se uopšte interesovali za ovaj ugovor.

"Informacija vam je netačna. Skupština je gospodina Vukčevića razriješila i za nas je ta priča završena”, kazao je Škrelja “Vijestima”.

Prema nezvaničnim informacijama, dopis koji je poslat RTCG-u u ime odbora, potpisao je Škrelja.

Bivša članica Odbora Danka Marković (SNP) rekla je "Vijestima” da ne postoji zakonski osnov da se odbor bavi Vukčevićem jer on više nije javni funkcioner. Tvrdi da dosad nije postojala takva praksa.

Kadija je ASK i Odboru proslijedila, na njihov zahtjev, i ugovor koji je RTCG potpisao sa preduzećem “Galileo production”, za koju je Vukčević režirao film.

"Dokumentarac 'Na putu ka EU' našoj kući je ustupljen besplatno i emitovan u maju 2016. u okviru praznika Dan Evrope. Film je od javnog interesa i prikazan u skladu sa Vladinom strategijom informisanja o pristupanju EU. Nijedan član Savjeta nema nadležnosti da neki film ubaci u programsku šemu”, kazala je Kadija “Vijestima”, istakavši da je isto poslala i na adrese pomenutih organa.

Film je finansiran iz sredstava Ambasade Velike Britanije i Ministarstva za evropske integracije.

Pravnici smatraju da ni ovom slučaju ne može biti riječi o konfliktu interesa jer “Galileo production” nije ostvarila materijalni interes emitovanjem filma na TVCG, ali i zato što je film bio od javnog interesa, pa nije bio podređen privatnom. Dodatno, prema Zakonu o javnim radiodifuznim servisima članovi Savjeta RTCG nemaju ovlašćenja da utiču na program, već to rade urednici i programski direktor.

Sa druge strane, Savjet ASK juče je utvrdio da nije nadležan da provjerava postupanje direktora ASK Sretena Radonjića u slučaju pomenutog konflikta interesa, kao što je to od njega Vlada zatražila u petak. Objašnjavajući zahtjev “primjedbama javnosti”, Vlada je preporučila Savjetu ASK da na posebnoj sjednici razmotri djelovanje Agencije u predmetima utvrđivanja konflikta intersa članova Savjeta RTCG.

Savjet ASK je juče zaključio da “oni nemaju ingerencije da preispituju valjanost upravnih odluka Agencije”.

Direktorica MANS-a i članica Savjeta ASK Vanja Ćalović Marković rekla je da je Savjet već imao dosta prostora da utvrdi da je ASK zloupotrebljena u političke svrhe i da direktor nije radio sve što je mogao da zakon bude adekvatno primjenjen.

Ona je objasnila da je suština u načinu na koji je tumačen zakon i načinu na koji je skupština odlučila da iskoristi odluke Agencije kao osnov za razrješenje članova Savjeta RTCG. Jer, Zakonom o sprečavanju korupcije nije propisano da ASK daje konačnu riječ u slučaju kršnja zakona, već to rade državn i organi koji donose oprečne odluke- od prekršajnih kazni do razrješenja.

"Agencija je to znala i ranije, na šta je direktor bio dužan da ukaže. Umjesto toga on je dozvolio da ASK bude iskorišćena u političke svrhe. Očigledno je učestvovao u tome da se jedno puko nepoštovanje forme i prekršaji u većini slučajeva tretiraju kao osnov za navjeću kaznu-razrješenje članova Savjeta RTCG”, rekla je Ćalović Marković.

Savjet je u saopštenju potvrdio da sporni član zakona “nije precizan i da ostavlja mogućnost različitog tumačenja od strane organa vlasti, te da će u tom dijelu Savjet će inicirati izmjenu Zakona, kako bi se obezbijedila ujednačena praksa postupanja organa vlasti”.

Ćalović Marković je saglasna na su im ruke vezane u konkretnom slučaju do pravosnažne sudske odluke, ali navodi da direktor očigledno ima samovolju kojom bi mogli da sebave, da postoji volja za to.

Vlada skida odgovornost jer je veliki diplomatski pritisak

“Mislim da Vlada odlično zna koje su nadležnosti Savjeta i da gleda da krivicu prebaci sa sebe i na neki način nađe nekoga ko će da snosi odgovornost za sve to što se desilo. Svi se kriju iza formi i procedura, a krije se suština, a to je da se politički zloupotrebljavaju institucije da bi se upostavila politička kontrola i ponovo zarobila RTCG,” rekla je Ćalović Marković na pitanje da li je Vlada znala da Savjet nije nadležan za odluke direktora, iako je ona predlagač Zakona o sprečavanju korupcije.

“Suština je da je na međunardna zajednica izuzetno negativno reagovala, da su ti pritisci izuzetno snažni i da Vlada traži neki način da se to relativizuje i odvoji od DPS-a, a iznad svega od premijera Duška Markovića. Naravno da je Vlada znala za naše nadleženosti, “objasnila je ona.

Direktorica MANS-a je nakon izbora Radonjića, koji se iz penzije aktivirao, upozoravala da će on raditi u skladu sa interesima vlasti i Vlade. Radonjić i Marković su inače u familijarnim odnosima.

Revizorka ne može u Savjet ASK, Agencija sve više u fokusu

Skupštinski Odbor za sprečavanje korupcije raspisaće ponovo oglas za člana Savjeta ASK, jer Jadranka Delibašić ne ispunjava uslove za to mjesto. Pored toga što nema potrebno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava i borbe protiv korupcije, sporno je i što je ona državna revizorka.

"Komisija za sprovođenje izbora jednoglasno je odbacila njenu prijavu", rekla je na odboru poslanica DPS-a Daliborka Pejović.

Ona je dodala da je u pitanju va žno mjesto, jer je ASK sve više u fokusu pažnje domaće i inostrane javnosti, ali i Evropske komisije.

