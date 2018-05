"Trebalo je u glavu"

Urednica hronike Dnevnih novina, Nataša Riso Pajović i novinarka tog lista Kristina Tina Jerkov,moraće višoj državnoj tužiteljki Suzani Milić da ispričaju što znaju o ranjavanju Olivere Lakić, ali i zbog čega opravdavaju napad, a jedna od njih navodno smatra da je novinarka “Vijesti” trebalo da dobije metak u glavu, a ne u nogu.

Prema saznanjima “Vijesti”, jedna od njih je, navodno, u prostorijama redakcije Dnevnih novina, pred više svojih kolega, tvrdila da je “Lakićeva pucala u sebe u dogovoru sa nekim”.

Lakićeva je juče, o svemu što je posredno saznala od svojih kolega iz Dnevnih novina, obavijestila tužiteljku Milić i tražila od nje da tužilaštvo sasluša te dvije novinarke i pita ih na osnovu čega one to tvrde i šta je motiv za to što govore.

Lakić je tražila i da se one ispitaju zbog čega žale što nije ubijena jer su, navodno, u svojoj redakciji kazale: “Ne znate vi ko je Olivera Lakić”. Novinarka “Vijesti” tražila je i da Pajović i Jerkov pred tužiteljkom saopšte sve što o njoj znaju i od koga su to saznale, a toliko je loše da su joj poželjele da bude ubijena.

Lakićevoj je saopšteno da je u toj redakciji, jedan od kolega, šokiran njihovim izjavama, pitao Pajovićevu i Jerkov da čak i ako misle “da je Olivera Lakić najgora, treba neko da je upuca”, a one su rekle: “Treba”. Pajovićka je navodno dodala: “U glavu, a ne u nogu”.

Lakić je, odmah po saznanju za komentare koleginica iz druge redakcije, o tome obavijestila svog urednika Mihaila Jovovića i predsjednika Komisije za istrage napada na novinare Nikolu Markovića i tražila od njih da ni u kom slučaju ne dozvole da se to što je saznala da su Pajovićeva i Jerkov govorile podrobno ne provjeri i utvdi da li je to tačno.

Lakić je tužiteljki Milić kazala da su Pajović i Jerkov svojevremeno radile u “Vijestima”, ali da se ona sa njima nikada nije družila jer nijesu imale ništa zajedničko, ni interesovanja ni prijetelje. Ona je, takođe, tužiteljki rekla da nikada nije imala nikakav konflikt sa te dvije koleginice i da su imale korektne odnose dok su radile u zajedničkoj redakciji, ali i da se godinama nijesu srele.

Lakić je juče tražila od tužilaštva da ispitaju i otkud Šemsudinu Šekiju Radončiću podatak da je metak koji je ispaljen u njenu nogu kalibra 22 milimetra, imajući u vidu da projektil koji je ispaljen u nju policija još nije pronašla. On je to saopštio u intervjuu sa glavnom urednicom Dnevnih novina Vesnom Šofranac prije nekoliko dana.

Zna koji kalibar projektila je pogodio novinarku: Radončić

Tužilaštvo je ranjavanje novinarke Lakić kvalifikovalo kao pokušaj ubistva, saopštila je juče “Vijestima” portparolka Višeg državnog tužilaštva, tužiteljka Lepa Medenica.

“Predmetni slučaj je kvalifikovan kao pokušaj ubistva na štetu O. L., a nakon sagledavanja svih dokaza, posebno rezultata dobijenih putem više naloženih vještačenja, tužilaštvo će ocijeniti da li se radi o navedenom krivičnom djelu ili pak nekom drugom krivičnom djelu koje se goni po službenoj dužnosti”, pojasnila je Medenica.

U odgovorima iz tog tužilaštva piše i da je, nakon što je novinarka Lakić ranjena, “uviđaj obavila državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku”.

“I sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji su tom prilikom pronađeni, a koji tragovi su po naredbi ovog tužilaštva upućeni na vještačenje Forenzičkom centru Danilovgrad. O sprovedenim radnjama u ovom postupku, oštećena shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku ima pravo da se upozna sa svim dokazima u spisima predmeta”, kazala je Medenica.

Tužilaštvo ni policija nijesu odgovorili “Vijestima” da li je, nakon ranjavanja Lakićeve, uviđaju prisustvovao vještak balističke struke, kako bi eventualno utvrdio putanju projektila.

Iz Višeg tužilaštva juče nijesu odgovorili da li su tokom uviđaja tragove sa lica mjesta izuzimali službenici Centra bezbjednosti Podgorica ili Forenzičkog centra.

Lakićeva je ranjena 8. maja oko 21 sat, ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici.

Njoj je, nakon što je izašla iz automobila i krenula ka ulazu, prišla muška osoba i pucala joj u desnu nogu.

Napadača na novinarku inspektori traže na snimcima nadzornih kamera, izuzetih iz svih djelova Podgorice kojima se Lakićeva tog dana kretala. Motiv za napad na nju traže u tekstovima čiji je autor.

Lakićeva je od februara 2011. meta uznemiravanja i prijetnji, a kasnije i fizičkog napada. Prijetnje i napadi počeli su nakon serije njenih tekstova o fabrici duvana “Tara” u Mojkovcu i švercu cigareta.

Nakon napada 2012, Lakićeva je javno optužila tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića da stoji iza prijetnji i napada na nju. Veljović je u međuvremenu izjavio da je Ivan Bušković osuđen samo zato što je policija lažirala i skrivala dokaze, pa je Lakićeva 2. novembra 2013. godine podnijela krivičnu prijavu tražeći da se ispitaju te tvrdnje.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet i počelo izviđaj o čijem ishodu ni novinarka, ni javnost do danas nijesu obaviješteni

