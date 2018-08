Treća faza Projekta "Hiljadu plus": Podnijete 1.054 prijave

U trećoj fazi Projekta 1000+ podnijete su 1.054 prijave građana za rješavanje stambenog pitanja, saopšteno je danas iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U saopštenju se dodaje da je javni poziv bio otvoren od 23. jula do 13. avgusta, a građani su predavali dokumentaciju u pet komercijalnih banaka.

"Za učešće u Projektu građani su podnijeli prijave u 15 crnogorskih opština, a najviše u Podgorici – 793. U Baru su predate 74 prijave, u Nikšiću 63, Bijelom Polju 39, Herceg Novom 26, Pljevljima 14, Beranama 10, Cetinju devet, u Budvi sedam, u Danilogradu šest. U Mojkovcu, Rožajama i Tivtu podnijete su po tri prijave dok su u Kolašinu i Kotoru podnijete po dvije prijave. Učešće u projektu prijavilo je 39 investitora, odnosno fizičkih i pravnih lica, ponuđača stambenih objekata", ističe se u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Iz tog Vladinog resora su naveli da je nakon pregleda i evaluacije dostavljene dokumentacije investitora, Projektni odbor utvrdio dvije liste invetitora.

"Lista A obuhvata ponudu ponuđača stambenih objekata čija dokumentacija je kompletna. Lista B obuhata ponudu ponuđača kojima dokumentacija još uvijek nije kompletna i kojima je dat dodatni rok za dopunu dokumentacije. Nakon dopune dokumentacije, svi ponuđači će biti na A listi. U ponudi su stambene jedinice u osam opština, i to u Podgorici, Cetinju, Nikšiću, Pljevljima, Bijelom Polju, Mojkovcu, Baru i Herceg Novom. Lista ponuđenih stanova, zajedno sa fotografijama i dispozicijom, dostupna je na sajtu www.1000plus.me. Planirano je da prva grupa vaučera bude dodijeljena prioritetnim licima u septembru. Domaćinstva koja imaju prioritet su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici. Nakon toga, vaučeri će se dodjeljivati ciljnim grupama i to: − 40% korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, − 30% bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života, − 30% ostalim korisnicima. U prethodne dvije faze Projekta 1000+ stambeno pitanje riješilo je 809 porodičnih domaćinstava, odnosno 2149 građana Crne Gore", rekli su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)