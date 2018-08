Treća faza Projekta "Hiljadu plus": Podnijete 1.054 prijave za 750 stanova

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopšteno je da je najviše prijava za projekat "Hiljadu plus" stiglo iz Podgorice – 793. U Baru su predate 74, u Nikšiću 63, Bijelom Polju 39, Herceg Novom 26, Pljevljima 14, Beranama 10, Cetinju devet, u Budvi sedam, u Danilogradu šest, Mojkovcu, Rožajama i Tivtu po tri i u Kolašinu i Kotoru po dvije prijave.

Oni se mogu prijaviti za ukupno 687 ponuđenih stanova na A listi, kao i za 72 stana na B listi ukoliko ti ponuđači u međuvremenu ispune uslove.

Najviše ponuđenih stanova je u Podgorici 500 na A listi i 71 na B listi. Cijena kvadrata u Podgorici iznosi od 950 do 1.100 eura. Najjeftiniji kvadrat je u Mojkovcu, 415 eura. U Nikšiću koštaju od 650 do 1.000 eura, u Bijelom Polju od 710 do 900, u Herceg Novom od 850 do 1.000, Pljevljima od 650 do 900, u Baru su 1.100, i na Cetinju jedan od 1.000 eura za kvadrat. U ostalim opštinama nema ponuda.

Prva grupa vaučera biće dodijeljena prioritetima u septembru, a to su samohrani roditelji ili staratelji, lica sa invaliditetom, domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici.

Nakon toga, vaučeri će se dijeliti prema kvotama − 40 odsto zaposlenima u javnom sektoru, 30 odsto mladim bračnim parovima i 30 odsto ostalima. Kamata iznosi 2,99 eura, učešće nije obavezno, a otplata je moguća na 20 godina.

