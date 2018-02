Trećina kreveta u žabljačkim hotelima pod ključem

Aktivnih 12 hotela na Žabljaku, od koji su dva u rangu četiri zvjezdice a ostali sa po jednom manje, raspolažu sa oko 560 kreveta , a preko 800 kreveta imala je turistička privreda ovog gradića prije početka privatizacije i rasprodaje hotela „Jezera“, „Žabljak“, „Planinka“ i „Durmitor“ koji su do tada bili imovina preduzeća Ski centar „Durmitor“.



Rasprodaja smeštajnih kapaciteta u tada vodećem planinskom turističkom centru započeta je 2004. godine. Biznismen Savo Kujundžić, preko svoje firme iz Vaduza, na prethodno raspisan međunarodni tender kupio je ovaj elitni planinski hotel „Jezera“, kapaciteta 217 ležaja. Uz njega i 17 pripadajućih renta vila. Sve to, sa pripadajućim zemljištem za 1,5 miliona eura.



Ugovor koji je zaključio sa Ski-centrom „Durmitor“ u stečaju obavezivao ga je da prema rokovima i dinamici iz Programa renoviranja i investicija, koji se nalazio u Kujundžićevoj ponudi, investira u taj hotel 3,9 miliona eura.



Istovremeno i po istom tenderu Kujundžiću je prodat i hotel „Žabljak“ za 500.000 eura. I tu je ugovor precizirao obavezu kupca da, takođe prema rokovima i dinamici iz programa renoviranja i investicija, koji se nalazio u Kujundžićevoj ponudi, uloži 1,2 miliona eura.



Sa rasprodajom je nastavljeno dvije godine kasnije kada je konzorcijum HLT Fond i HTP „Primorje“ iz Tivta, takođe putem međunarodnog tendera kupio hotel „Planinka“. Prodat za dva miliona eura sa obavezom investicionog ulaganja od blizu devet miliona.



U jesen 2016. godine „Adriatik propertis“ grčki biznismen Petros Statis postaje novi vlasnik hotela „Durmitor“. Tom transakcijom prekinut je niz od 19 oglašavanja prodaje jednog od pionira crnogorskog hotelijerstva čija je početna cijena na prvom oglasu bila 6.550.000,00 eura a poslednja je iznosila 650.000 eura. Statis je za taj iznos dobio i 37.000 kvadrata zemljišta i 14 bungalova. Pored tog iznosa kupac se obavezao da u rekonstrukciju hotela, za tri godine, uloži deset miliona eura.



Investicione obaveze jedino su realizovane u hotelu „Žabljak“ koji je sada jedan od dva žabljačka hotela ranga četiri zvjezdice. „Jezera“, „Planinka“ i „Durmitor“ sablasnog izgleda čekaju bolja vremena.



Član upravnog odbora Crnogorskog turističkog udruženja (CTO) Milenko Mile Stijepović kaže da je privatizacijom tih hotelskih kapaciteta uništena turistička privreda Žabljaka.



“Način na koji su to izveli finansijski moćnici predstavlja pravu umjetnost, ali najveći krivci su oni koji su vršili lokalnu vlast jer su se ponašali indiferentno i nezainteresovano, ne pokušavajući da se tome suprotstave. Izostao je i valjan stav Agencije za privatizaciju. Uništavanje ova tri hotela doprinijelo je da druge destinacije dođu u prvi plan. Nestanak ovih hotela, koji su predstavljali osovinu razvoja, umrtvilo je svu drugu turističku infrastrukturu”, kaže Stijepović i dodaje da bi bilo neophodno organizovanje okruglog stola na kome bi se analizirale posledice koje je izazvala prodaja ovih hotela i utvrdili načini kako da se duboka kriza prevaziđe.

Ministar turizma Pavle Radulović je prije 20 dana na Žabljaku kazao da uskoro moraju donijeti odluke o hotelima "Durmitor", "Jezera" i "Planinka" i da se konačno stavi tačka na priču o njima.

“'Durmitor' bi trebao brzo početi da se gradi. Ubrzo će biti završena prostorno- planska dokumentacija. Radi se elaborat o rušenju postojećeg. Što se tiče "Jezera" intenzivno se razgovara sa trenutnim vlasnikom i potencijalnim investitorom i doći će se do nekog rješenja. Za "Planinku" je presuda donešena i nakon njene pravosnažnosti taj hotel će se vratiti u stečajnu masu, a potom će se krenuti u traženje novog investitora", kazao je tada Radulović na Žabljaku.

