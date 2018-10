Tropski septembar u Podgorici, prosjek 30,6 stepeni

Ovogodišnji septembar četvrti je najtopliji od 1949. godine, od kada Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju obavlja mjerenja.

“Prosječna maksimalna temperatura u Podgorici iznosila je 30,6 stepeni Celzijusa, bila su čak 22 tropska dana, odnosno temperatura je prelazila 30. podiok”, kazao je meteorolog Dušan Pavićević “Vijestima”.

On je rekao da je u septembru u Podgorici palo samo 9,2 litara kiše po metru kvadratnom, ali da nije oboren rekord jer se ranijih godina dešavalo da ne padne ni kap.

“Septembarski prosjek padavina je 130, a rekord je 400 litara po metru kvadratnom”.

Velika suša zabilježena je i u aprilu, najtoplijem od 1949. godine i mjesecu sa najvećim odstupanjem od srednje mjesečne temperature u istoriji meteo mjerenja u Crnoj Gori.

Oboreni su brojni temperaturni rekordi, ali ovogodišnji april nije bio najsušniji u Podgorici, pojasnio je Pavićević.

On je precizirao da je u Podgorici od 1949. do 2018. u Podgorici zabilježeno sedam dana tokom kojih je živa u termometru prešla 30. podiok, a da se ove godine to desilo čak pet puta.

“Dani u kojima temperatura dostigne ili premaši 30 stepeni se računaju kao tropski. Imali smo 18 dana tokom kojih je temperatura bila preko 25 stepeni, što su ljetnji dani. Dosadašnji rekord, kada su ljetnji dani u pitanju, bio je 2007. godine i tada je bilo 16 dana sa temperaturom od preko 25 stepeni u aprilu”.

Pavićević je stakao da je u Podgorici oboren i apsolutni aprilski temperaturni maksimum.

“Dosadašnji rekord od 32,4 stepena je premašen i sada iznosi 33,2 stepena”.

Kazao je da je ovogodišnji april rekordan i po najvišoj prosječnoj minimalnoj temperaturi.

U akumulacijama manje vode, ali struje neće faliti

Sušni period u proteklom periodu uticao je da akumulacije hidroelektrana Perućica i Piva budu uveliko ispod bilansom predviđenog stanja, saopšteno je iz EPCG.

Istakli su da eventualni nastavak sušnog perioda ne bi nepovoljno uticao na snabdijevanje strujom, jer bi potencijalni nedostatak obezbijedili na tržištu.

“Količina akumulacije HE Perućica je za 34 odsto manja nego što je predviđeno bilansnim planom, dok u slučaju akumulacije HE Piva taj procenat iznosi 15 odsto”.

