„Tukao me, davio, vrijeđao, a iz zatvora se vraća kući”

Bjelopoljka E.M. (33) najavila je da će sa šestoro djece postaviti šator ispred zgrade Vlade u Podgorici i započeti štrajk glađu zbog nasilja bivšeg supruga F.M., sa kojim živi u porodičnoj kući u jednom udaljenom bjelopoljskom selu.

Njen bivši suprug je krajem januara tukao, davio, maltretirao djecu i polomio stvari po kući i za to je u bjelopoljskom Sudu za prekršaje osuđen na 39 dana zatvora.

“Ovakva kazna je više nagrada za nasilnika, nego kazna. Ni policija ni Sud za prekršaje nijesu izrekli mjeru udaljenja nasilnika iz kuće, ili zabranu prilaska žrtvi nad kojom je izvršio nasilje. Zbog toga sam, zajedno sa djecom, primorana da napustim svoj dom”, kazala je E.M. “Vijestima”

Tokom dokaznog postupka, njen suprug F.M. je tvrdio da ništa od toga što je njegova supruga kazala nije tačno, osim da je bacio kompjuter.

E.M. se nedavno obratila premijeru Dušku Markoviću, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Sigurnoj ženskoj kući i drugim nadležnim službama. Jedini odgovor, kazala je ona, dobila je iz Sigurne ženske kuće iz koje joj je ponuđeno da u njoj može da boravi mjesec dana, što za nju nije rješenje. Iz bjelopoljskog Centra za socijalni rad joj je odobrena jednokratna pomoć.

Ona je kazala da je, nakon prebijanja, jednu noć prenoćila u bjelopoljskom Centru za podršku djeci i porodici, a da su joj tada djeca ostala sama u kući.

“Te noći sam bila jako uplašena za njihovu sigurnost. To je bila samo još jedna besana noć”, kazala je E.M..

Za 14. godina koliko je živjela sa suprugom, ispričala je ona, više puta je pretučena, a batine je dobijala čak i kada je bila u drugom stanju. Rekla je da je muž tukao rukama, pesnicama i raznim predmetima.

“Često se dešavalo da dobijem batine i da me istjera napolje. Tada bi noć provodila oko kuće ili u štali. Kada sam bila trudna sa četvrtim djetetom, poslije batina sam noć provela u štali moje majke koja živi u blizini, jer nisam imala hrabrosti da se požalim svojima. Napolju je bilo veoma hladno i poslije nekoliko sati sam počela da osjećam snažne pokrete bebe u stomaku”, ispričala je ona. Kazala je da je njen muž prošle godine bacio televizor kroz prozor, a njena lična dokumenta je spalio u šporetu.

E.M. je rekla da je on tjerao djecu, koja su uzrasta 7 do 14 godina, da mu kupuju ili pozajmljuju po selu po dva litra rakije, i da on to popije u jednom danu.

Rekla je i da je radila najteže fizičke poslove, od sječe drva u šumi, do kupljenja sijena, do istovanja i razbacivanja stajskog đubriva po livadi.

“Sve šestoro djece sam rodila kod kuće, jer suprug nije htio iz sela, gdje živimo, da me odveze u bolnicu.

“Tada mi je govorio: ‘Moja majka se porađala kući pa možeš i ti. Nema nigdje da ideš’. Često se dešavalo da mi starija djeca pomažu pri sterilisanju i zbrinjavanju bebe”, ispričala je žena.

Rekla je da sada jedino želi da se skloni od nasilnika i sačuva sebe i djecu od daljeg nasilja.

Od devet predmeta u sudu pet kazni je od 2 do 5 mjeseci zatvora

Zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u bjelopoljskom Osnovnom sudu u 2017. godini bilo je u radu devet predmeta.

“Od toga je bilo je pet zatvorskih kazni od 2 do 5 mjeseci (ukupno 15 mjeseci), i po jedna uslovna kazna, jedna oslobađajuća, jedna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi i rad u javnom interesu (170 časova). Novčanih kazni nije bilo”, kazao je predsjednik tog suda Radule Piper.

On je rekao da u ovoj godini nemaju nijedan takav predmet.

Nacionalnoj SOS liniji i Sigurnoj ženskoj kući u 2017. pomoć zatražile 54 osobe

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u prošloj godini iz cijele Crne Gore je primila 3.471 poziv, od 863 ljudi kojima je bila potrebna pomoć.

Tridesetšestoro iz Bijelog Polja pozvalo je 111 puta SOS broj.

Od 450 slučajeva nasilja prijavljenih Sigurnoj ženskoj kući u prošloj godini 18 je bilo iz Bijelog Polja.

U prošloj godini u Bijelom Polju registrovano šest krivičnih djela porodičnog nasilja i 102 prekršaja

Iz oblasti krivičnih djela nasilje u porodici u toku 2017. godine u Bijelom Polju je registrovano šest djela, a godinu ranije 11”, rečeno je “Vijestima” iz bjelopoljskog Centra bezbjednosti (CB).

U tom CB-u u prošloj godini su registrovana 102 prekršaja iz oblasti zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ili deset odsto manje u odnosu na prethodnu godinu, koja su izvršila 132 lica.

“Službenici CB postupaju po svim prijavama građana iz oblasti porodičnog nasilja, a nakon prikupljanja obavještenja izvještavaju državnog tužioca. U šest slučajeva je kvalifikovano krivično djelo nasilje u porodici i podnesene su krivične prijave Osnovnom tužilaštvu u Bijelom Polju, dok se u preostalim prijavama tužilaštvo izjasnilo da se radi o prekršajima. Protiv 132 lica podnijeti su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje u Bijelom Polju”, kazali su iz bjelopoljske policije.

