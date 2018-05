Turci ne žale pare za zemljište u centru glavnog grada CG

Tri državljanina Turske, koji su dobili radnu dozvolu u Crnoj Gori kupili su prošle sedmice za 230 hiljada eura atraktivni plac u Podgorici, koji se nalazi u blizini privatne klinike Ars medika, na potezu iza Vezirovog mosta i planiraju na placu da grade zgradu u kojoj će biti 18 stanova.

Goran Popović iz Agencije za promet nekretnina “Dom – home” potvrdio je “Vijestima” da je plac površine 760 kvadrata prodat za 230 hiljada eura ili po prosječnoj cijeni od oko 302 eura za kvadrat, što je cjenovni rekord u posljednje vrijeme na tržištu nekretnina, kada su u pitanju placevi.

“Prethodni vlasnik placa dobio je od administracije Glavnog grada nedavno urbanističko- tehničke uslove za gradnju objekta bruto površine 1.091 kvadrata i četiri etaže. Novi vlasnici, prema projektu za 18 stanova, već unaprijed imaju kupce za deset stanova”, naveo je Popović.

Iz “Dom – home” objašnjavaju da je proteklih mjeseci došlo do većeg priliva novca na tržištu nekretnina na primorju i u Glavnom gradu, zbog čega je došlo do rasta cijena, posebno u dijelu grada Preko Morače, od zgrade Crvenog krsta, blokova V,VI i IX, sve do Siti kvarta. U Siti kvartu, na primjer, cijene kvadrata stambenog prostora sad dostižu i iznos od 1.500 eura.

“Sve je manje atraktivnih placeva za gradnju u ovom dijelu grada, zbog čega cijene vrtoglavo rastu. Razlog više za to je i što prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji ubuduće izmjene detaljnih urbanističkih planova neće usvajati opštinske vlasti, već će se o tome odlučivati na republičkom nivou”, zaključio je Popović.

Ovo je, inače, samo još jedna u nizu turskih investicija o kojima su “Vijesti” proteklih mjeseci pisale. Turci sve više otvaraju firme, kupuju nekretnine i nostrifikuju diplome u Podgorici.

Kompanija Limit Trading iz Dubaija, iza koje stoje turski državljani, kupila je početkom prošle sedmice na Montenegroberzi za 220.023 eura stopostotno vlasništvo u brokersko dilerskoj kući Grow Investment.

Podaci iz agencija za promet nekretnina pokazuju da kupci iz ove zemlje igraju već značajnu ulogu na tržištu nekretnina od Kotora, Budve i Petrovca, preko Podgorice, sve do Žabljaka.

