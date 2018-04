Turiste opet dočekuju radovi na putu

Radovi na putu biće i ove godine jedan od zaštitnih znakova ljetnje turističke sezone, a na prepreke će nailaziti turisti koji se zapute prema Petrovcu kroz Golubovce, na izlazu iz Podgorice prema Cetinju, ali i u Ulcinju.

Rekontrukcija tog magistralnog puta trajaće do kraja godine, iako je direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača nedavno saopštio da će crnogorski putevi ove godine spremni dočekati sezonu.

“Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica - Petrovac, dionica od skretanja za aerodromi i do kružnog toka Golubovci, kao i rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica - Cetinje, u dijelu od cetinjskih semafora do mosta na Sitnici biće završeni do kraja godine. Predviđeno je da ta dva projekta budu saobraćajnice bulevarskog tipa sa četiri trake, a da u vrijeme turističke sezone u julu i avgustu bude obezbijeđen saobraćaj u sadašnjim uslovima na dvije kolovozne trake”, odgovorili su juče “Vijestima” iz Direkcije za saobraćaj.

Tvrde i da je prolongiran završetak radova na dionici Košljun - Zavala. Ranije je najavljivano da će ova dionica biti potpuno završena do kraja marta. Inače, bilo je predviđeno da saobraćajnica bude završena do 20. novembra 2017, ali su rokovi nekoliko puta probijani.

Foto: TV Vijesti, screenshot

“Trenutno se izvode radovi na dva lokaliteta na putu Cetinje - Budva, i to na projektu rekonstrukcije dionice od Brajića do Lapčiča i na projektu rekonstrukcije i izgradnje treće trake na lokalitetu Košljun - Zavala. Na ovim projektima izvode se završni radovi na postavljanju asfaltnog zastora, kao i postavljanju putne opreme (zaštitne mreže i odbojne ograde), a potom će se uraditi i saobraćajna signalizacija”, saopštili su iz Direkcije.

Ističu da su svi radovi duž puta Cetinje - Budva u završnoj fazi, te da će biti završeni početkom maja mjeseca.

Radovi se izvode na projektu rekonstrukcije dionice magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, od Ulcinja do Kruta u dužini od 13 kilometara.

“Ovi radovi su otpočeli u oktobru mjesecu, a rok njihovog završetka je 360 radnih dana. Trenutno se izvode radovi na iskopima, zatim radovi na izradi zidova, radovi na izgradnji mosta, a uskoro će početi i radovi na tunelu koji se nalazi na ovoj dionici, zbog čega će saobraćaj biti zatvoren do 30 dana. Ovi radovi će biti završeni najkasnije do polovine maja”, pojasnili su iz Direkcije.

I rekonstrukcija puta Ulcinj - Krute biće nastavljena tokom turističke sezone na mjesetima gdje je to moguće, gdje se neće ugrožavati normalno odvijanje saobraćaja i van samog kolovoza.

Tokom aprila i maja, obećavaju iz Direkcije za puteve, biće presvučeni regionalni i magistralni putevi na teritoriji čitave Crne Gore, u svih pet putnih sekcija.

“Ovim projektima će se novim asfaltnim kolovozom presvući oko 40 kilometara regionalnih i magistralnih puteva”, dodaju iz Direkcije.

Do početka sezone biće završeno...

“Do početka turističke sezone biće završeni radovi na projektu izgradnje treće trake Lepenac u dužini od 3,5 kilometara, i rekonstrukcija dionice regionalnog puta Crkvice - Vrulja u dužini od 10 kilometara. Biće završena i rekonstrukcija puta Cetinje - Njeguši u dužini od 16 kilometara. Do početka turističke sezone završiće se i radovi na rekonstrukciji regionalnog puta od Petrovića do Vraćenovića u dužini od 13,5 kilometara. Nastaviće se ili će otpočeti radovi i na projektu rekonstrukcije puta Krstac - Kuk - Ivanova korita u dužini od devet kilometara, put Berane - Petnjica od Berana do mjesta Podvade u dužini od 12,4 km, zatim radovi na rekonstrukciji puta Cetinje - Njeguši) dionica od supermarketa “Voli” do Bajičke crkve), a izvode se radovi na izgradnji obilaznice oko Rožaja, rekonstrukcija regionalnog puta Lubnice - Jezerine sa izgradnjom tunela dužine 2,8 kilometara i trasom od 11,5 kilometara”, precizirali su iz Direkcije.

