Turističku sezonu izvlači avgust, među gostima i svjetske zvijezde

Nakon kišnog jula koji je zabrinuo turističke poslenike, prvih dana avgusta na Crnogorskom primorju vrvi kao u košnici.

Iako sredina jula nije obećavala kad je u pitanju budvanska rivijera, pa je ubilježeno i 15 odsto manje gostiju nego u istom periodu lani, u Budvi trenutno odmara nešto više od 71.000 gostiju, čime je metropola turizma uspjela da i ovog ljeta zavrijedi epitet najposjećenije crnogorske turističke destinacije.

U Budvi tradicionalno ljetuju poznata lica domaće političke, umjetničke i estradne scene, a ove godine crnogorski dio Jadrana proslavile su fotografije poznatih svjetskih zvijezda, između ostalog Dejvida i Viktorije Bekam.

Prema podacima tivatske Turističke organizacije, u svim vidovima registrovanog smještaja, trenutno boravi ukupno 7.848 zvanično prijavljenih gostiju, što je četiri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Od skoro 8.000 turista u Tivtu, tek 87 je iz Crne Gore, dok su ostalo stranci.

Bekam na podgoričkom aerodromu Foto: Facebook.com

U tivatskim hotelima boravi 1.221 gost, 6.377 turista koristi usluge izdavalaca privatnog smještaja, u odmaralištima je 133, dok u kampovima boravi 105 posjetilaca.

Ovome valja dodati i nekoliko stotina nautičkih turista - gostiju i posade na brojnim jahtama koje borave prvenstveno u Porto Montengru, ali i drugim marinama i pristaništima duž Tivatske rivijere, ili su danima besplatno usidreni u Tivatskom zalivu.

Utisak je da su domaći, ali i turisti iz zemalja regiona bivše SFRJ, koji su ranijih godina važili za najvjernije tivatske goste, ove sezone „u defanzivi“ u odnosu na strance.

Među onima koji posjećuju Tivat su i brojne više ili manje poznate ličnosti iz svijeta šou-biznisa, sporta ili politike, ali su Tivćani već navikli na to.

40 do 45 aviona na dan sleti na tivatskom aerodromu, gdje „vri kao u košnici“ jer tokom radnih dana u prosjeku kroz terminalnu zgradu prođe između među 7.000 i 8.000 putnika. Tokom vikenda broj putnika se penje na 9.000 do 11.000 putnika i preko 50 vazduhoplova dnevno. Aerodrom Tivat je posredstvom 42 aviokompanije, trenutno povezan sa 45 destinacija u Evropi i na Bliskom istoku, a što se vidi i po raznovrsnosti turista koji ovog ljeta odmaraju u najmanjem bokeljskom gradu – od sve brojnijih Arapa, preko Turaka, Britanaca, Rusa do Italijana, Francuza, Holanđana, Norvežana do turista sa pomalo egzotičnih destinacija, poput Brazila, Kine i čak Japana

Možda je zato više pažnje i komenatra na društvenim mrežama izazvao snimak anonimnog stranog turiste koji je prije par dana, „go kao od majke rođen“ samo sa rancem na leđima, usred bijela dana protrčao kroz centar Tivta ulicom Luke Tomanovića, Arsenalskom, Istarskom i izgubio se u gradskom parku, nego dolazak jahtom u Porto Montenegro nekadašnjeg čuvenog super modela Naomi Kembel.

Nasuprot Budvi i Tivtu, sezona u Ulcinju do sada nije ispunila očekivanja i teško je vjerovati da se minusi mogu anulirati u narednih mjesec ili dva.

Podaci kojima barata Turistička organizacija ukazivali su cijelo vrijeme čak i na porast broja gostiju u odnosu na lani za nekoliko procenata, ali je zbilja bitno drugačija. Zakupac poznate Kopakabane Prelja Škrelja kazao je da je sezona u Ulcinju unaprijed izgubljena.

“Mnogi koji su htjeli da dođu u Ulcinj na ljetovanje odlučili su da izaberu drugu destinaciju, jer nijesu imali informaciju kada će biti otvoren put od grada do vladimirskih Kruta i dalje do graničnog prelaza u Sukobinu. Grad je na neki način postao talac puta, iako se za ništa nije pitao. Probijani su rokovi za finalizaciju rekonstrukcije i to turisti ne trpe, jer jednostavno odu negdje drugo,” kazao je Škrelja “Vijestima”. Tvrdi da je na ulcinjskim kupalištima sezona slabija i do 40 odsto u odnosu na lani.

“Svi se žale. Sa druge strane, govore nam kako imaju velike gužve na Pristanu i u gradu, posebno noću. Ali neće da kažu ono što svi mi znamo - da su mnogi od njih, ljudi koji u Ulcinj dolaze jer imaju kuće i stanove. To nijesu turisti u pravom smislu riječi jer se i oni bave izdavanjem soba i apartmana”, kazao je Škrelja.

U Ulcinju ovog ljeta boravili su poznate glumice Katarina Radivojević i Marija Nikolić. U toku je i Ljetnja scena 2018, a sinoć je otvoren i tradicionalni sajam knjiga.

Na hercegnovskoj rivijeri boravi oko 39.000 turista, od kojih je nešto manje od jedan odsto domaćih gostiju. Najviše ih je iz regiona, među kojima je i nemali broj poznatih ličnosti iz biznisa i kulture koji u najvećem bokeljskom gradu imaju stan ili kuću za odmor. U toku je i međunarodni Filmski festival Herceg Novi - Montenegrofilm festival, pa gradom šetaju poznati domaći glumci i reditelji. Trenutno u Novom odmaraju glumice Jelisaveta Seka Sablić koja ima kuću na Rosama na Luštici, Milena Dravić koji dio godine provodi u Baošićima, Tanja Bošković čiji roditelji imaju stan u naselju Topla, zatim glumci Edin Bravo i Zlatko Burić, kiparski reditelj Marios Piperides, crnogorska rediteljka Marija Perović...

“Jako sam vezan za Herceg Novi, jer sam 15-tak godina ljetovao u ovom gradu. Ne smetaju mi stepenice, a volim i njegove betonske plaže. Kad god dođem na filmski festival trudim se da nađem vremena da se okupam. Provesti sedam dana u Herceg Novom u vrijeme Festivala sigurno je privilegija”, kazao je “Vijestima” Vuk Perović urednik filmskog i serijskog programa na RTCG.

Kišovito vrijeme i, uglavnom, jesenje temperature vazduha, nijesu pokvarile kolašinsko turističko ljeto. U toku su festival alternativnog teatra “Korifej” i Tango kamp, a nedavno je završen muzički festival North fest. Ove godine je, kažu u lokalnoj turističkoj organizaciji, promijenjena struktura gostiju pa ih ima i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a primjetno je povećan broj turista iz Finske, Danske, Luksemburga, Belgije, Francuske, Italije, Njemačke… Godišnji odmor u rodnom gradu i ovog ljeta provodi predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medicina. Vikendom su u tom gradi, često i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, šef poslaničkog kluba DPS Miodrag Vuković.

U Kolašinu se već tradicionalno pleše tango Foto: Dragana Šćepanović

On u okolini grada ima vikendicu, koju dijeli sa braćom. Premijer Duško Marković, kako je rečeno “Vijestima”, prethodnih dana nije viđen u šetnji rodnim Mojkovcem.

Sad nemaju kad na odmor

Novoizabrani predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bato Bulatović, kako je rekao “Vijestima”, ove godine neće ići na ljetovanje: “Čeka me previše posla. Tek prije sedmicu izabran sam na ovu funkciju i planiram da se pažljivo i predano posvetim formiranju tima budućih saradnika. Inače, moram priznati da ni ranijih godina nijesam koristio godišnji odmor, uvijek je bilo previše posla”, rekao je Bulatović, koji je privatni preduzetnik. Priznaje da nije pristalica ljetovanja na moru, preferira aktivan odmor. Nije, objašnjava, nikad izdržao više od nekoliko dana na primorju. “Sve što čovjeku treba za kvalitetan i aktivan odmor je na kolašinskim planinama, poručuje prvi čovjek tog grada.

Predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić kazao je da “kao ni prethodnih godina neće biti u prilici da koristi godišnji odmor zbog brojnih poslovnih obaveza”.

„Ako se ukaže prilika da neki produženi vikend provedem sa porodicom negdje izvan Berana, to će biti to. Tako je već pet godina od kada sam preuzeo funkciju predsjednika Opštine”, rekao je Šćekić.

I novi predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, kako sam kaže, vrelinu avgusta dočekaće na radnom mjestu. ”Činjenica je da moje kolege i predstavnici Vlade avgust iskoriste za blagi predah od obavljanja svakodnevnih obaveza, no, za mene ove godine ipak neće biti odmora. Sa radom počinjem od danas, a intenzivan rad se očekuje već od ponedjeljka,” kazao je za „Vijesti“.

Prvi čovjek Kotora Vladimir Jokić kaže da će na odmor kada prođe ljetnja gužva. ”Provešću neko vrijeme sa prijateljima, s tim što još nismo dogovorili destinaciju, ali sugurno je da ćemo biti na Jadranu”, rekao je on “Vijestima”.

Iako je turistička sezona u zenitu, hercegnovski gradonačelnik Stevan Katić ne razmišlja o odmoru. Razlog za to su, kako ističe, “intenzivne aktivnosti i veliki broj događaja u gradu tokom cijele godine, dinamika obaveza koje imam na rješavanju problema grada i realizaciji brojnih projekata”.

Nema odmora do kraja sezone: Katić Foto: Slavica Kosić

I odmor njegovog ulcinjskog kolege Ljora Nrekića moraće da sačeka, jer gradske vlasti najviše posla imaju tokom turističke sezone.

Raspjevano u Budvi

Budva, kao i svih prethodnih sezona, epicentar je zabave, zbog čega je na meti mlađih turista.

Iako je u Budvi na desetine ugostiteljskih objekata, plažnih barova, diskoteka i noćnih klubova, u svako doba dana traži se mjesto više.

Najpopularniji pjevači zabavne i narodne muzike rade i ljetuju u Budvi od Ace Lukasa i Lepe Brene, do brojnih mladih popularnih pjevača. Svi oni se gotovo svakodnevno mogu sresti na brojnim popularnim plažama u Budvi, kao i u noćnim provodima. Tu su i poznate ličnosti i iz Crne Gore, uglavnom sinovi i kćerke poznatih političara, manekeneke...

