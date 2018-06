Tusk Đukanoviću: Umjesto političkih deklaracija, potrebne konkretne akcije i rezultati

Umjesto političkih deklaracija, potrebni su nam konkretne akcije i rezultati ali i brži napredak u procesu evropskih integracija Crne Gore, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk poslije sastanka sa predsjednikom Milom Đukanovićem.

"Danas, više nego ikad, potrebne su nam ne samo političke deklaracije nego i konkretne akcije. Stoga, takođe bih želio da vidim brži napredak u pregovorima o pristupanju sa Crnom Gorom. To znači ne samo otvaranje nego takođe i zatvaranje novih poglavlja. Kazao sam predsjedniku Đukanoviću da brzinu pregovora određuje njegova zemlja. Snažni rezultati u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala su ključni. Kao što su njen integralni dio jačanje slobodnih medija i civilnog društva," kazao je Tusk.

Đukanović se nalazi u dvodnevnoj posjeti Briselu, u okviru kojeg se juče sastao sa predstavnicima Evropske unije i NATO.

To je njegova prva posjeta inostranstvu od kako je stupio na mjesto predsjednika 20. maja.

"Veoma je simbolično da je predsjednik Đukanović odlučio da dođe u Brisel u prvu zvaničnu posjetu inostranstvu. To je još jedna potvrda nesumnjivog evropskog i evroatlantskog smjera Crne Gore," kazao je Tuska, dodavši da je Đukanović njegov stari prijatelj.

Tusk je istakao da Crna Gora danas slavi prvu godišnjicu članstva u NATO i takođe ostaje predvodnik u pregovorima o pristupanju sa Evropskom unijom.

On je Đukanoviću čestitao na pobjedi na predsjedničkim izborima, ali i dodao da se moraju primijeniti preporuke Posmatračke misije OEBS-a koje se tiču izbornih procesa.

"Vjerujem da puna primjena preporuka koje su sačinili međunarodni posmatrači u vezi izbornog procesa u zemlji mogli bi ojačati povjerenje javnost i u institucije i ishod glasanja," istakao je šef Evropskog savjeta.

Dodao je da je bilo riječi i o unutrašnjoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. "Sa predsjednikom Đukanovićem sam podijelio moje lično žaljenje što proevropske snage u njegovoj zemlji nisu u stanju da sarađuju u okviru postojećih institucija. Ohrabrujem ga da preuzme vođstvo kako bi se prevazišla ova strateška slabost," kazao je on Đukanoviću.

Na kraju se zahvalio Crnoj Gori za njenu odlučnu solidarnost i podršku spoljnoj i bezbjednosnoj politici EU.

Đukanović je kazao da je iskoristio priliku da Tusku dodatno pojasni njegovo viđenje važnosti evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana.

"Naše uvjerenje je da će stabilnost našeg regiona biti definitivno pouzdana i zagarantovana ukoliko se sačuva dobar tempo evropskih i evroatlanskih integracija zemalja Zapadnog Balkana. I, razumljivo, zbog toga sam sa Tuskom kao predsjednikom Evropskog savjeta, posebnu pažnju posvetio tom pitanju sa željom i molbom da on iz svoje pozicije dodatno osnaži evropsku perspektivu, izvjesnost evropske perspektive regiona Zapadnog Balkana. Posebno sam, naravno, potencirao da je to pitanje važno za Balkan, ali da je prema našem viđenju to pitanje najvažnije za Evropu samu. I da ukoliko Evropa želi da sačuva konkurentnost i globalnu relevantnost, po našem viđenju ona mora nastaviti proces ujedinjenja, a naravno razumijemo i potrebu konsolidacije Evrope i razumijemo potrebu da Evropa kroz taj proces riješi posljedice kriza kroz koje je prolazila i otkolni uzroke eventualnog ponavljanja tih kriza u budućnosti," kazao je Đukanović.

Predsjednik je dodao da je zvaničniku EU ukazao da iz iskustva u regionu zna da on nije samo prepušten samo zemljama zapadnog Balkana i Evropskoj uniji.

"Da se svaki zastoj u našim odnosima koristi kao mogućnost da neke od trećih strana, da kažem, implementiraju svoje politike, svoje strateške interese koji, nažalost, nijesu u korist niti balkanskih društava, niti u korist daljeg ujedinjenja, samim tim, daljeg učvršćivanja evropske stabilnosti," ocijenio je Đukanović.

Sagovornici su imali prilike i da razgovaraju o stanju u Crnoj Gori, a Đukanović je informisao Tuska o nedavno završenim predsjedničkim i lokalnim izborima.

Đukanović je kazao da je njegov doživljaj rezultata tih izbora da je ponovljena čvrsta opredijeljenost Crne Gore da nastavi dalje putem evropske integracije.

"Prije svega putem daljeg usvajanja evropskog sistema vrijednosti, što treba da nas dovede do našeg cilja a to je evropski kvalitet života u našoj zemljii našem regionu, te da ćemo kako god tekao ili kakav god bio tempo daljeg procesa ujedinjenja Evrope mi posvećeno nastaviti sa realizacijom te agende, jer kao odgovorna Vlada i kao odgovorna državna vlast u Crnoj Gori tako vidimo svoj prioritetan zadatak, prioritetan zadatak ukupne državne politike, dakle unaprijediti kvalitet života i stvoriti osjećaj kod naših ljudi da su i oni građani Evrope 21. vijeka i da baštine onaj sistem vrijednosti koji pripada danas razvijenoj Evropi," kazao je Đukanović.

Dodao je da su razgovarali i o onim najvažnijim prioritetima državne politike Crne Gore u narednom periodu.

"Iskoristio sam priliku da Tusku saopštim moje viđenje da je jedna od očekivanih posljedica povoljnog ishoda predsjedničkih i lokalnih izbora ulazak Crne Gore u jednu novu fazu i demokratskog i ukupnog društvenog razvoja, jednu fazu koju će karakterisati, ubijeđen sam, veća stabilnost, i karakretisati, da kažem, ti početni napori na ujedinjenju svih potencijala društva, a samim tim i na fokusiranost na ono što su realni prioriteti društvenog i državnog razvoja u narednom periodu. To je razvoj ekonomije, kako bismo održali dobar tempo ekonomskog rasta i skraćivali vrijeme koje nam je neophodno da savladamo jaz ekonomskog zaostajanja koji karakteriše i našu zemlju i region, I na drugoj strani da nastavimo sa institucionalnim razvojem i sa unapređenjem vladavine prava, sa efikasnom borbom protiv kriminala, sa dodatnim stvaranjem uslova za slobodu javnog mišljenja, slobodu medija, dakle sve one elemente koji su stub svakom društvu, aposebno društvu koje, da kažem, pred sobom vidi jedan važan zadatak daljeg unapređenja demokratije", naveo je on.

