Tužilaštvo odbilo Gojkovićevu ponudu da robija kod kuće

Tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Biljana Medenica, nije juče prihvatila ponudu branioca optuženog Zdravka Gojkovića da zbog prijetnji novinarki “Vijesti” Jeleni Jovanović odrobija tri mjeseca u svojoj kući i da u dobrotvorne svrhe uplati 2.000 eura.

Ponudu je tužiteljki saopštio je Gojkovićev branilac, advokat Srđan Radović, koji je ranije predlagao da optuženi provede mjesec dana u kućnom zatvoru.Tužiteljka Medenica bila je izričita da Gojković za ugrožavanje sigurnosti Jovanović bude kažnjen sa tri mjeseca zatvora.

Zastupnik novinarke Jovanović, advokat Damir Lekić, kazao je juče da dogovor između optuženog Gojkovića i tužilaštva nije zavisio od njih.

“Njihov dogovor nije zavisio od nas. Mi smo eventualno imali pravo žalbe ali, kako do sporazuma nije došlo, spremni smo za sudski postupak”, kazao je Lekić “Vijestima”.

Gojković je uhapšen krajem marta jer je prijetio novinarki Jovanović na njenom radnom mjestu, u redakciji “Vijesti”.

Sudija za istragu podgoričkog Osnovnog suda Miladin Pejović, pustio je Gojkovića da se brani sa slobode, nakon što je 48 sati proveo u pritvoru. On je više puta osuđivan.

Gojković je tada sudiji rekao da nije imao namjeru da prijeti Jovanovićevoj, da joj se neće približavati, da je došao u redakciju “Vijesti” zbog objavljenog teksta i da nije imao namjeru nikoga da ugozi.

Medenica je podnijela optužni predlog protiv Gojkovića, a sutkinja Larisa Mijušković Stamatović je zakazala suđenje za početak maja.

Gojković do početka procesa pred sudom ima pravo da zatraži nagodbu s tužilaštvom, što je on i učinio.

Gojković je optužen da je ugrozio bezbjednost novinarke jer je nakon što mu je ona rekla da ne može da ukloni tekst sa portala u kojem se on pominje, ali da on ima pravo da se objavi njegovo reagovanje ili demanti, gurnuo novine sa stola i priprijetio joj rekavši: “Drugačije ću ja sa vama, znam ja kako ću”. On je novinarki tog dana poručio da se pazi. Advokat Lekić kazao je prošle sedmice, nakon prvog ročišta, da smatra da je jedina adekvatna kazna za Gojkovića zatvor.

“Saglasili smo se sa predlogom tužiteljke Medenice. Smatram da je jedino zatvorska kazna adekvatna krivičnom djelu za koje je Gojković optužen. Osim toga, mora se uzeti u obzir i da je Gojković krivično djelo počinio na radnom mjestu oštećene, ali i da se prijetnje mogu tretirati kao pokušaj uticaja na slobodu izražavanja. Mora se stati na put svima koji na bilo koji način pokušavaju da guše slobodu izražavanja”, kazao je Lekić.

Jovanovićeva je tužiteljki predala dokumentaciju sa komentarima prikupljenim sa društvenih mreža u kojima su članovi porodice Gojkovića i njima bliski ljudi iznosili uvrede na račun novinarke i njenih kolega nakon tog incidenta.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (1 glasova)