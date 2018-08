U 2018. sklopljeno 1,22 hiljade brakova, 282 razvoda

U Crnoj Gori je, u prvih pet mjeseci ove godine, sklopljeno 1,22 hiljade brakova, dok su 282 razvedena, pokazuju podaci Monstata.



Broj sklopljenih brakova, od januara do kraja maja, veći je u odnosu na isti prošlogodišnji period 8,3 odsto, odnosno sklopljena su 94 braka više.



Najveći broj sklopljenih brakova u analiziranom periodu, zabilježen je u maju, 341, a najveći broj razvoda u martu, 68.



Najviše sklopljenih brakova, u prvih pet mjeseci ove godine, bilo je u Podgorici 428, Nikšiću 138, Baru 99, Bijelom Polju 94 i u Rožajima 85 brakova.



U Šavniku, u prvih pet mjeseci, nije sklopljen nijedan brak, a nije bilo ni razvoda.



Prema preliminarnim podacima Monstata, u opštinama na sjeveru Crne Gore sklopljen je mali broj brakova.



Na Žabljaku, od januara do maja ove godine, sklopljena su samo dva braka, u Gusinju tri, Plužinama četiri, a u Kolašinu šest brakova.



U Petnjici i Mojkovcu, u istom periodu, sklopljeno je po osam brakova.



Najviše razvedenih brakova za pet mjeseci, kako se navodi, bilo je u Podgorici, 85.



Glavni grad je na prvom mjestu i po broju sklopljenih i razvedenih brakova.



U Nikšiću su razvedena 44 braka, na Cetinju i u Baru po 22, a u Bijelom Polju 20 brakova.



Najmanje razvoda u Crnoj Gori, u periodu od januara do maja, bilo je u Mojkovcu, gdje je samo jedan brak razveden, na Žabljaku tri, u Ulcinju četiri i u Kolašinu pet.



U nekim od sjevernih opština, u analiziranom petomjesečnom periodu, nije bilo razvedenih brakova. Primjer su Andrijevica, Gusinje, Petnjica, Plav, Šavnik i Plužine.



Opštine na jugu Crne Gore, u kojima se u periodu od januara do maja nije desio nijedan razvod, su Budva, Kotor i Tivat.



U Crnoj Gori, ako se posmatra period od 1991. do prošle godine, najviše sklopljenih brakova bilo je 2003. godine, 4,05 hiljada, dok je najveći broj razvoda zabilježen prošle godine, i to 765.

