U Baru položili kamen temeljac za vrtić: Srednjoškolci se pobunili zbog uništenog amfiteatra i borova

Ministar prosvjete dr Damir Šehović i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević položili su danas kamen temeljac za izgradnju novog dječijeg vrtića u Baru. Objekat površine oko 3.000 kvadratnih metara, jedan od najvećih te vrste u državi, treba da prihvati oko 400 mališana, biće podignut u ulici Mila Boškovića, između zgrada Gimnazije “Niko Rolović°i OŠ „Blažo Jokov Orlandić“.

Radiće u sklopu barske JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“, a gradi se u sklopu 17 miliona eura vrijednog projekta sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), kroz koji će Crna Gora dobiti sedam vrtića.

"Gradnja ovogt vrtića treba da bude završena u roku od 12 mjeseci od danas. Investicija je vrijedna oko dva i po miliona eura, a objekat će imati šest jaslenih i osam vrtićkih grupa. Kuriozitet je što će u samom objektu biti sala za sportske i druge sadržaje, površineoko 400 kvadratnih metara. Vrtić će biti po svim savremenim standardima, siguran i bezbjedan za boravak mališana iz Bara, što je posebno važno.Ovo je pokazatelj da i Vlada i ovo ministarstvo i Opština prepoznaju da je ulaganje u obrazovanje najisplativija investicija, posebno ulaganje u najmlađe, nadam se da ćemo tako i nastaviti", rekao je ministar Šehović nakonppolaganja kamen-temeljca.

On je dodao da je u Baru danas zvanično otvorena i nova vaspitna jedinica JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“u prostoru Luke Bar, kod hipermarketa “Voli”, u koji su ministarstvo, Opština i barski privrednici uložili oko80.000 eura. U tom objektu moći će da boravi oko 150 djece, “a već je oko140 mališana prijavljeno”.

Foto: Radomir Petrić

Gromkim povicima “Ua”, ovu svečanost su sa nekih tridesetak metara razdaljine, iz gimnazijskog amfiteatra, “pozdravili” pedesetak srednjoškolaca. Protest zbog neminovnog uništavanja amfiteatra, te preko 70 stabala borova koji su oko Gimnazije kao zaštita od vjetra posađeni pred početak II Svjetskog rata, oni su iskazali i skandiranjem “Ne damo krugove”. Amfiteatar i ova stabla sada su unutar ograde gradilišta vrtića.

Na pitanje “Vijesti” da li je na Topolici bilo druge lokacije za vrtić, na kojoj zbog gradnje ne bi došlo do destrukcije starih tasada i mjesta učeničkog okupljanja, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je da je i sam bio učenik Gimnazije, te da ima “posebnu emociju prema ovom lokalitetu”.

"No, on , moramo konstatovati, prethodnih godina ipak nije služio svrsi, mi smo Barani pa sve to i znamo. Bilo je potrebe i biče, da i na drugim lokacijama na teritoriji opštine planiramo ovakve vrtiće. Ističem da je inicijativa za izmjenu planske dokumentacije pokrenuta još 2009, da je prvi tender za vrtić bio 2015, tako da ovo nije proces koji je počeo juče, već traje godinama, i moramo konstatovati da će ovaj prostor u centru grada dobiti savremeni objekat. Potvrdičemo samim tim da želimo da se Bar razvija. Naravno ne na uštrb smanjenja ovog prostora namijenjenog i za relaksaciju učenika srednje i osnovne škole. Nakon izgradnje vrtića očekuje se i parterno uređenje, samim tim i obnavljanje fonda stabala koji če sigurno biti portreban u širem centru grada", replicirao je gradonačelnik Bara.

Raičević je danas podsjetio da je Opština Bar pokrenula 2009. inicijativu za izmjenu planske dokumentacije kako bi se stvoriče pretpostavke za gradnju ovakvog objekta u centru grada, za koji je obezbijedila zemljište,kao i “značajna finansijska sredstva za iztadu projektne dokumentacije”.

"Ovaj postupak traje od 2009, prošli smo kroz turbulentan period sa dva neuspješna tenderska postupka, ali, svi ti nedostaci su otklonjeni i od danas očekujemo intenzivne radove, kao i da ih izvođać okonča i prije roka", dodao je predsjednik Opštine Bar.

Đački bunt zbog uništavanja amfiteatra i borova danas na ovom mjestu nije bio jedino ispoljavanje građanskog protesta. Prije polaganja kamena temeljca, na gradilište su došli i aktivisti pokreta “SOS za Montenegro” sa transparentima “Stop bušenju Jadrana”. O motivima svog protivljenja skorom dolasku istraživakog broda koji će takozvanim “vazdušnim bombama” tražiti naftu u crnogorskom podmorju, oni su u direktnom kontaktu upoznali i ministra Šehovića.

Novi barski vrtić gradi konzorcijum nikšićkih i podgoričkih firmi okupljen oko “LD gradnja” DOO.

